Doručovací boxy využívá 90 procent Čechů. Budou se více sdílet a nebudou tolik nápadné

Doručovací boxy se podle průzkumu společnosti ResponseNow staly nejoblíbenějším způsobem vyzvedávání zásilek. Ve třech největších českých městech, tedy v Praze, Brně a v Ostravě je využívá 90 procent lidí ve věku od 18 do 40 let. Pro 65 procent respondentů jde dokonce o nejčastěji využívaný způsob dopravy. Budoucnost boxů je podle provozovatelů ve větším sdílení a umisťování do vnitřních prostor.