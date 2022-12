Pětasedmdesát procent „neviditelné“ práce vykonávají ženy, říká manažerka

Z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd z roku 2003 o postavení žen na trhu práce vyplynulo, že čtyřicet procent žen zažilo na pracovišti diskriminaci z důvodu pohlaví. Nebo že největší nerovnosti mezi ženami a muži jsou v možnosti postupu na vyšší pozice. A také že ženy s dětmi předškolního věku, po mateřské dovolené a starší ženy patří mezi tři z pěti nejvíce znevýhodněných skupin na trhu práce. Změnilo se něco za téměř dvacet let?

Určitě ano. Za dvacet let bylo přijato mnoho dobrých legislativních opatření, jako například možnost rozložit si délku rodičovského příspěvku, a nastal i společenský posun. Ženy přestaly být vnímané primárně jako pečovatelky a je větší zájem zapojovat i muže do záležitostí kolem domácnosti a dětí. Nejde totiž jen o to, vytvořit vhodné podmínky ženám, ale musíme je vytvořit i mužům, aby byli motivováni odejít na mateřskou dovolenou a mohli využít stejné benefity jako ženy. Díky tomu budou mít naopak ženy více možností, jak se navracet zpět do pracovního života.

Ve společnosti bychom se měli dostat do takového nastavení, kde není nutné zmiňovat, jestli děti mám, nebo nemám. Firma se na to ptát nesmí.