Značku zmrzlin Ben & Jerry’s opustil spoluzakladatel. Kvůli válce v Gaze

Autor:
  18:00
Oblíbená značka zmrzlin Ben & Jerry’s přišla o svého spoluzakladatele. Vedení firmy se rozhodl opustit Jerry Greenfield, a to kvůli dlouhodobým neshodám s mateřskou společností Unilever, pod kterou značka Ben & Jerry’s patří. Příčinou měl být zejména jeho rozdílný postoj k válce v Gaze.
Angažovaní zakladatelé společnosti Ben & Jerry’s, Ben Cohen (vlevo) a Jerry...

Angažovaní zakladatelé společnosti Ben & Jerry’s, Ben Cohen (vlevo) a Jerry Greenfield ukazují novou příchuť zmrzliny „Kamala’s Coconut Jubilee“. (16. září 2024) | foto: ČTK

Americký miliardář Ben Cohen podpořil ve městě Laconia prezidentskou kampaň...
Slavnostní otevření prodejny americké zmrzliny Ben & Jerry's v Praze. 30. července 2009
Slavnostní otevření prodejny americké zmrzliny Ben & Jerry's v Praze. 30. července 2009
Slavnostní otevření prodejny americké zmrzliny Ben & Jerry's v Praze. 30. července 2009
10 fotografií

Své rozhodnutí oznámil Greenfield prostřednictvím dopisu adresovaného všem zaměstnancům značky Ben & Jerry’s. Zaujal v něm kritický postoj vůči mateřské společnosti Unilever, zároveň si postěžoval nad jen velmi malou nezávislost značky. Kopie dopisu se následně dostala také na sociální síť X, píše agentura Reuters.

Greenfield uvedl, že pro Ben & Jerry’s už dál nemůže s čistým svědomím pracovat. Nelíbilo se mu, že navzdory původní dohodě o fúzi měla mateřská společnost Unilever zmrzlinářského giganta v posledních letech čím dál více umlčovat.

Problémy začaly už v roce 2021

První výraznější náznaky, že vztahy mezi Unileverem a značkou Ben & Jerry’s nejsou ideální, se objevily už v roce 2021. Tehdy se totiž její výrobky přestaly prodávat na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, což se právě Greenfieldovi nelíbilo.

Jak zmrzlináři z Ben & Jerry’s šířili dobro, až ukradli indiánskou zem

Celá věc se dostala dokonce k soudu, neboť značka svou mateřskou společnost Unilever kvůli údajné snaze o umlčování zažalovala. Ben & Jerry’s poté podala na Unilever další žalobu i za prodej podnikání v Izraeli tamnímu licenčnímu partnerovi.

Kamenem úrazu společenský aktivismus

Značka Ben & Jerry’s vznikla v roce 1978. Tehdy Jerry Greenfield a Ben Cohen spolu otevřeli první malou zmrzlinárnu na místě bývalé čerpací stanice v americkém Vermontu. Součástí nadnárodní skupiny Unilever se značka stala v roce 2000.

Kromě zmrzlin si Ben & Jerry’s vždy zakládali také na společenském aktivismu. Cohen i Greenfield se totiž skrze svou značku zmrzlin vždy snažili podporovat ekologii či boj za lidská práva. Tento společenský přesah měl být součástí také již zmíněné dohody o fúzi se společností Unilever. Poslední roky ale podle Greenfielda jasně ukazují, že ve skutečnosti to tak nebylo.

Zmrzlinářská firma žaluje mateřskou společnost. Ta jí hrozí, že rozpustí vedení

Odchod Greenfielda z vedení přichází jen týden poté, co Ben Cohen vyzval, aby se značka Ben & Jerry’s od mateřské společnosti Unilever oddělila. To by podle něj přispělo k tomu, aby si udržela svůj původní společenský přesah. Cohen se zároveň měl snažit najít investory, kteří by značku za 1,5 až 2,5 miliardy dolarů odkoupili, s čímž ale vedení Unileveru nechtělo souhlasit, uzavírá Reuters.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

Značku zmrzlin Ben & Jerry’s opustil spoluzakladatel. Kvůli válce v Gaze

Oblíbená značka zmrzlin Ben & Jerry’s přišla o svého spoluzakladatele. Vedení firmy se rozhodl opustit Jerry Greenfield, a to kvůli dlouhodobým neshodám s mateřskou společností Unilever, pod kterou...

17. září 2025

Výletní loď se krátce po vyplutí vrátila do přístavu. Na palubě vypukla rvačka

Na palubě luxusní výletní lodi Wonder of the Seas se krátce po vyplutí z Miami odehrála potyčka mezi pasažéry. Kapitán se proto rozhodl vrátit do přístavu a kontaktovat úřady. Dva účastníci konfliktu...

17. září 2025  15:16

Summit stavebního rozvoje nabídne debatu o bydlení i územním plánování

Jak podpořit stavební rozvoj a zlepšit dostupnost bydlení v Česku budou stavebníci, politici i ekonomové řešit ve čtvrtek na Summitu stavebního rozvoje a Summitu dostupného bydlení. Přímé přenosy z...

17. září 2025  14:02

Češi jsou rekordmani v last minute. Ve srovnání s Poláky ušetří za zájezd tisíce

Čeští turisté si umí počkat a ušetřit. Téměř polovina tuzemských klientů si letos zájezd pořídila na poslední chvíli. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia, která působí i na polském a slovenském...

17. září 2025  12:24

Britský farmaceutický gigant bude investovat v USA. Postaví novou továrnu

Britská farmaceutická společnost GSK hodlá během příštích pěti let investovat 30 miliard dolarů (zhruba 616 miliard Kč) do výzkumu a výroby ve Spojených státech. Firma o tom informovala v tiskové...

17. září 2025  10:51

Nikdy nezapomeneme. V Londýně se objevily hrnečky s Trumpem a Epsteinem

Aktuální návštěva amerického prezidenta ve Velké Británii je pod drobnohledem médií, nicméně připraveni jsou také aktivisté, kteří s politikou amerického prezidenta nesouzní. Již před Trumpovou...

17. září 2025  10:32

Změna na poslední chvíli. Prodeje firem nad 40 milionů se už danit nebudou

Poslanci na poslední chvíli odsouhlasili osvobození prodeje firem a podílů v nich od daně, i když prodejní cena přesáhne 40 milionů korun. Nově bude stačit splnit časový test a prodej firmy bude od...

17. září 2025

Chaos a strach v ústavu živočišné výroby. Zaměstnanci píší ministrovi

Premium

Špičkovým zemědělským vědeckým pracovištěm, Výzkumným ústavem živočišné výroby (VÚŽV), zmítá chaos a nejistota. Po „zlatých padácích“ pro bývalé poslance ČSSD, kteří v ústavu působili do loňského...

17. září 2025

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

16. září 2025

OBRAZEM: Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec

Nigerijská kuchařka překonala světový rekord ve vaření největšího hrnce rýže jollof. Obří hrnec se v jednu chvíli rozbil, když ho zvedal jeřáb, aby mohl být zvážen. Jedna strana se prohnula a...

16. září 2025  19:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Přes čtyři tisíce zákazníků šanghajské restaurace má nárok na odškodnění kvůli tomu, že dva 17letí mladíci v únoru namočili do hrnce s vývarem. Tito mladí muži musí zaplatit 2,2 milionu jüanů (přes...

16. září 2025  19:07

Protiruské sankce podevatenácté. Tentokrát se mohou dotknout Číny i Indie

Evropská unie momentálně projednává již 19. sankční balíček vůči Rusku. Ve srovnání se těmi předchozími by se okruh sankcí mohl tentokrát vztahovat také na firmy z Indie a Číny, které v době trvající...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.