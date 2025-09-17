Značku zmrzlin Ben & Jerry’s opustil spoluzakladatel. Kvůli válce v Gaze

Své rozhodnutí oznámil Greenfield prostřednictvím dopisu adresovaného všem zaměstnancům značky Ben & Jerry’s. Zaujal v něm kritický postoj vůči mateřské společnosti Unilever, zároveň si postěžoval nad jen velmi malou nezávislost značky. Kopie dopisu se následně dostala také na sociální síť X, píše agentura Reuters.
After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a— Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025
Greenfield uvedl, že pro Ben & Jerry’s už dál nemůže s čistým svědomím pracovat. Nelíbilo se mu, že navzdory původní dohodě o fúzi měla mateřská společnost Unilever zmrzlinářského giganta v posledních letech čím dál více umlčovat.
Problémy začaly už v roce 2021
První výraznější náznaky, že vztahy mezi Unileverem a značkou Ben & Jerry’s nejsou ideální, se objevily už v roce 2021. Tehdy se totiž její výrobky přestaly prodávat na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, což se právě Greenfieldovi nelíbilo.
Jak zmrzlináři z Ben & Jerry’s šířili dobro, až ukradli indiánskou zem
Celá věc se dostala dokonce k soudu, neboť značka svou mateřskou společnost Unilever kvůli údajné snaze o umlčování zažalovala. Ben & Jerry’s poté podala na Unilever další žalobu i za prodej podnikání v Izraeli tamnímu licenčnímu partnerovi.
Kamenem úrazu společenský aktivismus
Značka Ben & Jerry’s vznikla v roce 1978. Tehdy Jerry Greenfield a Ben Cohen spolu otevřeli první malou zmrzlinárnu na místě bývalé čerpací stanice v americkém Vermontu. Součástí nadnárodní skupiny Unilever se značka stala v roce 2000.
Kromě zmrzlin si Ben & Jerry’s vždy zakládali také na společenském aktivismu. Cohen i Greenfield se totiž skrze svou značku zmrzlin vždy snažili podporovat ekologii či boj za lidská práva. Tento společenský přesah měl být součástí také již zmíněné dohody o fúzi se společností Unilever. Poslední roky ale podle Greenfielda jasně ukazují, že ve skutečnosti to tak nebylo.
Zmrzlinářská firma žaluje mateřskou společnost. Ta jí hrozí, že rozpustí vedení
Odchod Greenfielda z vedení přichází jen týden poté, co Ben Cohen vyzval, aby se značka Ben & Jerry’s od mateřské společnosti Unilever oddělila. To by podle něj přispělo k tomu, aby si udržela svůj původní společenský přesah. Cohen se zároveň měl snažit najít investory, kteří by značku za 1,5 až 2,5 miliardy dolarů odkoupili, s čímž ale vedení Unileveru nechtělo souhlasit, uzavírá Reuters.