Donald Newhouse se stal prezidentem novinové divize společnosti Advance v roce 1979. Společně se svým bratrem Samuelem Irvingem Newhousem Jr. pomáhal v USA dlouhé roky budovat rozlehlou mediální společnost, kterou před více než stoletím založil jejich otec. Vybudovali spolu portfolio novin a časopisů a získali také podíly ve společnostech Charter Communications, Warner Bros. Discovery anebo Reddit, píše web The Wall Street Journal.
Zatímco Newhousův bratr se věnoval spíše časopiseckému podnikání vydavatelství Condé Nast, Newhouse byl v srdci novinář, známý jako finančně zdatný vydavatel, který respektoval redakční nezávislost svých novin. Po celá desetiletí řídil růst desítek novin po celé zemi a navigoval je skrz mnohé posuny v reklamních a předplatitelských modelech i digitální transformaci zpravodajského průmyslu.
Donald Newhouse se narodil v roce 1929 jako mladší syn Samuela a Mitzi Newhouseových. V roce 1922 jeho otec koupil podíl v deníku Staten Island Advance, svém prvním novinovém titulu, který dal jméno jeho pozdějšímu vydavatelskému impériu. Později jeho otec koupil desítky novin po celé zemi, mimo jiné na Long Islandu, v Newarku v New Jersey a v Syracusách ve státě New York.
Co patří pod Advance Publishing?
Nejznámějším vydavatelstvím patřícím pod křídly rodinného podniku je Condé Nast. Pod něj náleží časopisy Vogue, The New Yorker, Wired, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, Allure a Teen Vogue.
Advance dlouhodobě vlastnil desítky amerických novin. Mnohé dnes fungují digitálně pod sítí značky Advance Local. Mezi nejznámější novinové tituly patří například The Plain Dealer (Cleveland), The Star-Ledger (New Jersey) anebo The Oregonian.
„Byl jsem plachý teenager,“ vzpomínal Newhouse v jednom ze svých rozhovorů. V roce 1947 nastoupil na Syracuse University, aby šel ve stopách svého bratra. Během studií se seznámil se svou ženou Susan, ale později studium přerušil, aby se plně zapojil do rodinného podniku. Začínal v newyorských novinách na Long Islandu s názvem The Press.
„Naučil jsem se obchodní stránku novinářství, svět, který je dnes stejně zastaralý jako sám Gutenberg: umění sazby, mechaniku tiskových strojů, olověné desky, fotky leptané kyselinou, sudy černého inkoustu, tuny novinového papíru,“ řekl ve svém proslovu při promoci. „A miloval jsem to.“
Newhouse postupoval po kariérním žebříčku a později nastoupil do deníku Star-Ledger v Newarku v New Jersey. V roce 1979, po smrti svého otce, se stal prezidentem novinové divize společnosti Advance. Newhouseova manželka Susan zemřela v roce 2015. Jeho bratr Samuel zemřel v roce 2017.
Newhouse celý život udržoval úzké vazby se svou alma mater Syracuse University a v roce 2020 oznámil, že jeho rodina věnuje 75 milionů dolarů na podporu tamější fakulty komunikace.
Newhouse zemřel na lymfom, uvedl jeho syn Steven, spolupředseda rodinné společnosti Advance Publications, uzavřel americký portál.