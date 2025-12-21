Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po krátké a těžké nemoci opustil zakladatel a majitel společnosti CarTec Group, pan Karel Kadlec. Karel Kadlec založil CarTec Group v roce 2003 jako rodinnou firmu, kterou díky své vizi, hodnotám a osobnímu nasazení vybudoval v respektovanou společnost s pevným místem na českém automobilovém trhu,“ uvedla firma ve facebookovém příspěvku.
Původně malá rodinná firma CarTec se za více než 20 let stala jedním z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v České republice. Má pobočky v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně.
V roce 2016 společnost otevřela oficiální zastoupení značky Rolls-Royce Motor Cars v Praze a v září 2024 rozšířila své portfolio o oficiální zastoupení další britské značky Aston Martin.