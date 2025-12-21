Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je největším dealerem aut BMW a Mini v Česku. Vedení společnosti převezme jeho dcera Karin Kadlecová, která dosud působila ve vedení ostravské pobočky firmy. Společnost to v neděli oznámila v tiskové zprávě.
Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65 let.

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65 let. | foto: CarTec/Facebook

Karel Kadlec, majitel a předseda představenstva společnosti CarTec Group, která...
Karel Kadlec, majitel a předseda představenstva společnosti CarTec Group, která...
Moravskoslezský vítěz prestižní soutěže EY Podnikatel roku 2021 Karel Kadlec z...
Moravskoslezský vítěz prestižní soutěže EY Podnikatel roku 2021 Karel Kadlec z...
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po krátké a těžké nemoci opustil zakladatel a majitel společnosti CarTec Group, pan Karel Kadlec. Karel Kadlec založil CarTec Group v roce 2003 jako rodinnou firmu, kterou díky své vizi, hodnotám a osobnímu nasazení vybudoval v respektovanou společnost s pevným místem na českém automobilovém trhu,“ uvedla firma ve facebookovém příspěvku.

Původně malá rodinná firma CarTec se za více než 20 let stala jedním z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v České republice. Má pobočky v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně.

Podnikatelem roku je v Moravskoslezském kraji největší prodejce vozů BMW

V roce 2016 společnost otevřela oficiální zastoupení značky Rolls-Royce Motor Cars v Praze a v září 2024 rozšířila své portfolio o oficiální zastoupení další britské značky Aston Martin.

