Zemřel „Hurikán Suzuki“. Průkopník japonského maloobchodu a šéf řetězce 7-Eleven

  15:16
Ve věku 93 let zemřel průkopník japonského maloobchodu Tošifumi Suzuki. Proměnil původně americký maloobchodní řetězec 7-Eleven v obchod, který si zamilovaly miliony Japonců. Uvědomil si totiž, že samoobsluhy by měly vždy vycházet vstříc místním zvyklostem. Suzuki zemřel 18. května na selhání srdce, jak uvedla v pondělním prohlášení společnost Seven & i, majitel řetězce 7-Eleven.

Tošifumi Suzuki, dlouholetý šéf japonské společnosti 7-Eleven, zemřel ve věku 93 let. (8. června 2023) | foto: Profimedia.cz

Když se v 70. letech otevírala v Tokiu první prodejna původně amerického maloobchodního řetězce 7-Eleven, Suzuki působil jako střední manažer v maloobchodní společnosti Ito-Yokado. Tehdy vyjednal s americkou firmou výhodnější licenční smlouvu. Obchody 7-Eleven se pak začaly rychle šířit po celém Japonsku. Tam se staly natolik nedílnou součástí každodenního života, že je lidé běžně využívají k placení účtů za služby a tisku dokumentů, píše web The Wall Street Journal.

V roce 1991 společnost Ito-Yokado zaplatila 430 milionů dolarů za 70procentní podíl ve společnosti Southland, americké mateřské společnosti 7-Eleven. Původní majitel později zkrachoval. Suzuki ve své autobiografii vzpomíná, jak ho šokoval žalostný stav některých amerických prodejen této značky. Pustil se pak do rychlého programu oživení, což mu vyneslo přezdívku „Hurikán Suzuki“.

V následujících desetiletích, nejprve jako prezident japonské pobočky a později jako předseda představenstva a generální ředitel japonské mateřské společnosti řetězce, Suzuki proměnil tuto známou značku v globální fenomén a kulturní ikonu. „Doufám, že budete vnímaví k potřebám zákazníků a ke změnám ve světě,“ vítal vždy nové zaměstnance firmy.

Jeho působení v čele impéria 7-Eleven skončilo v roce 2016, kdy rezignoval po sporu v představenstvu s americkým investorem. Mateřskou společnost Seven & i a její předchůdkyni vedl od roku 1992. Ve firmě pak zůstal jako poradce.

Pozornost věnovaná detailům

Suzuki, který se narodil v roce 1932 v hornaté japonské oblasti Nagano, vždy věnoval pečlivou pozornost detailům a schopnosti rozpoznat potenciál softwaru a logistiky, které mohly maloobchodníkům zajistit konkurenční výhodu. Již v roce 1982 využívala společnost 7-Eleven počítače k řízení zásob a minimalizaci plýtvání v obchodech, které se v té době rychle rozšiřovaly po celém Japonsku.

Japonské 7-Eleven se však od amerického vzoru liší. Japonský obchod s potravinami, známý jako „combini“, je prodejna typu „convenience store“. Obchody 7-Eleven v Japonsku nejsou jen malé večerky s chipsy a limonádou. Fungují naopak jako kombinace mini supermarketu, bistra, pošty a platebního místa. V japonském 7-Eleven lze na rozdíl od amerického koupit i velké množství čerstvého jídla.

Tyto a další samoobslužné obchody již mnoho let hrají klíčovou roli při zemětřeseních, kdy v nouzových situacích slouží jako centra pro pomoc při katastrofách a zajišťují distribuci zásob a pitné vody.

Kořeny značky 7-Eleven sahají do 20. let 20. století do Dallasu, kde společnost Southland Ice prodávala led, cigarety a benzin. Rozvíjející se řetězec se pro nový název rozhodl v roce 1946 po úspěšném experimentu s delší otevírací dobou (od 7 do 11), a proto zvolil název 7-Eleven.

Podle společnosti se Suzukiho pohřeb koná v úzkém rodinném kruhu a společnost zdvořile odmítla kondolenční vzkazy, květiny i další dary. „Podrobnosti o veřejném obřadu budou oznámeny později,“ uvedla společnost. Suzuki po sobě zanechal manželku a dvě děti, uzavřel americký portál.

