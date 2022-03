Evropa chce vybruslit z energetické závislosti na Rusku, a to co nejdříve. Před pár dny představila plán, který by ještě tento rok umožnil snížit dovoz ruského plynu o dvě třetiny. Aktuální snahy probuzené invazí na Ukrajině se střetávají s unijními zelenými cíli, které na ruský plyn dost spoléhaly. Současná situace podle lídrů EU neznamená, že Zelená dohoda padá, avšak některé plány se budou muset přehodnotit.