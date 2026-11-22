Přestože ve světě celkově klesají výdaje za luxusní zboží, značka šampaňského Taittinger tomuto trendu vzdoruje. Společnost momentálně dosahuje lepších výsledků než celý sektor šumivých vín. Jako druhý největší vlastník vinic v tomto slavném regionu hned po skupině LVMH zaznamenává tato značka rostoucí tržby a navazuje nová partnerství. „Prožíváme velmi dobré roky,“ říká Vitalie Taittingerová, prezidentka společnosti a zástupkyně již čtvrté generace své rodiny, která podnik vede.
Na papíře by to měl být pro značku Taittinger, proslulého výrobce šampaňského, katastrofální rok. Nelítostný cyklus mrazů, sucha a extrémních veder dokonale prověřil vinice v okolí francouzského města Remeš. Podmínky vyústily v drastický pokles výnosů, a donutily tak vinaře k neobvykle brzké sklizni.
Letošní extrémní počasí však tento přístup podrobil zátěžové zkoušce: výnosy byly relativně nízké, ale hrozny si i tak zachovaly překvapivou svěžest.