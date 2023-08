Česko kupuje podzemní zásobníky, plyn v nich postačí až na tři měsíce

Důvodem, proč Česko zásobníky převezme, je podle představitelů vlády ruská válka na Ukrajině, respektive to, co odhalila. Tuzemsko je podle nich až příliš závislé na zahraničních subjektech – ať už jde o cizí státy nebo zahraniční společnosti.

„Dnes jsme rozhodli o dalším naprosto zásadním kroku, abychom posílili energetickou bezpečnost Česka, a abychom měli kontrolu nad plynem,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Stát kupuje celou společnost RWE Gas Storage CZ, která na území Česka provozuje šest podzemních zásobníků. Uskutečnění obchodu dostal na starost provozovatel tuzemské přenosové soustavy ČEPS.

Do dotčených rezervoárů se vejde 2,7 miliard metrů krychlových plynu. Česko z nich může pokrýt až 36 procent své roční spotřeby. V zimě by plyn zde uložený vydržel celé České republice na tři měsíce.

Zájem měl i Křetínský

„V oblasti plynu je situace nepředvídatelná,“ upozornil ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN). „Zatímco nám se daří bez ruského plynu obejít, okolní státy jsou na něm stále závislé,“ dodal šéf resortu průmyslu. Zemní plyn podle něj zůstane významným energetickým zdrojem České republiky až do roku 2045.

„Celá transakce je výhodná nejenom z bezpečnostního hlediska, je velmi dobře promyšlená i s komerčního hlediska,“ sdělil novinářům Fiala. Cenu nicméně zatím komentoval nechtěl. Podle něj bude zveřejněna až ve čtvrtek po podpisu smlouvy. Výhodnost transakce podle Fialy potvrzují posudky dvou nezávislých společností s mezinárodní prestiží. Návratnost by se měla pohybovat do deseti let.

Síkela uvedl, že o koupi zásobníků vyjednával už od poloviny loňského roku. Zhruba v té době německá společnost RWE veřejně oznámila, že se chce tuzemských zásobníků zbavovat. Český stát ale v té době mlčel. O zásobníky tehdy projevil zájem Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského.

Podle odborníka na plynárenství Vratislava Ludvíka jsou zásobníky v plynárenské soustavě nepostradatelné.

„Plynárenská soustava funguje tak, že od dubna do října je základní dodávka vyšší, než spotřeba; to je čas plnění podzemních zásobníků. S tím, jak přichází zima, spotřeba roste a je vyšší než objem základní dodávky. Až do jara následujícího roku je rozdíl mezi spotřebou a základní dodávkou dotovaný čerpáním plynu ze zásobníků,“ napsal Ludvík v komentáři pro IDNES.cz.

Další plynové akvizice na obzoru

V médiích se v poslední době spekuluje rovněž o tom, že by stát měl koupit i společnost přepravující plyn Net4Gas a v neposlední řadě taky distribuční síť GasNet.

Potenciální akvizice těchto dvou společností ale představitelé vlády na středeční tiskové konferenci nechtěli komentovat. „Stát zvažuje celou řadu věcí s ohledem na posilování energetické bezpečnosti naší země,“ sdělil lakonicky Síkela.

„Pokud nechceme zhoršit vyjednávací pozici vlády, tak je dobré pouze sdělovat výsledky vyjednávání. V okamžiku, kdy se pouze spekuluje, se vyjednávací pozice České republiky zhoršuje,“ doplnil ho ministr financí Zbyněk Stanjura.