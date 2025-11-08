Čas rozhoduje. Zásilkovna dá zákazníkům větší kontrolu nad doručením

Autor:
  9:01
Zásilkovna přišla s řešením, které urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. V její mobilní aplikaci si mohou lidé nově nastavit preference doručení – buď dají přednost rychlosti, nebo konkrétnímu místu. Pokud zvolí variantu „čas“, systém v případě plného cílového Z-BOXu rovnou pracuje s více místy, která má zákazník předem nastavená.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Zásilkovna otevírá svou síť Z-BOXů ostatním dopravcům, jako první se připojuje...
Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny...
Výdejní boxy společnosti Zásilkovna na českobudějovické křižovatce ulic...
ilustrační snímek
8 fotografií

Podle červencového průzkumu agentury ResSOLUTION, do něhož se zapojilo více než pět set respondentů, by téměř osmdesát procent zákazníků raději přijalo zásilku na jimi zvoleném alternativním místě, pokud to znamená rychlejší doručení. Jen malá část, přibližně dvanáct procent lidí, by upřednostnila čekání na původně vybraný Z-BOX i za cenu zpoždění. Ostatním je to jedno. Výzkum dále ukázal, že pro 87 procent zákazníků je přijatelná změna místa doručení v okruhu do dvou kilometrů.

Na to reagovala Zásilkovna ze skupiny Packeta. Zákazníci si v mobilní aplikaci mohou nastavit své preference, které urychlí doručení i v případě plného Z-BOXu. Buď dají přednost rychlosti, nebo konkrétnímu místu. Při preferenci rychlosti si mohou vybrat až osm lokalit (Z-BOXů nebo výdejních míst) pro doručení. Pokud se ukáže, že původně vybraný box je zaplněný, zásilka bude automaticky přesměrována na některou z těchto alternativ, případně jinam v blízkém okolí původního cíle zásilky. Tím bude zásilka doručena rychle třeba i v předvánoční špičce.

„Naše data jasně ukazují, že rychlost je pro většinu zákazníků tím nejdůležitějším. Díky nové službě dokážeme jejich potřeby lépe naplnit, zásilka se k nim dostane rychle a zároveň do lokalit, kde jim to vyhovuje. Vybrat si mohou Z-BOXy blízko domova nebo třeba oblíbeného supermarketu. Podle těchto preferencí zásilku automaticky přesměrujeme, a to v rámci její přirozené trasy,“ říká Vladimír Soukup, produktový a marketingový ředitel skupiny Packeta.

Budoucnost doručovacích boxů je v jejich sdílení. Přibudou i nové funkce

Přesměrování se přitom i ve špičce týká méně než čtyř procent všech zásilek – drtivá většina putuje přímo podle původního plánu. Nová volba v aplikaci tak zpřesňuje a zrychluje proces, ale nijak nenarušuje běžné doručování.

Trh s výdejními boxy je v Česku poměrně hutný a konkurenční filmy navzájem spolupracují. Kurýrní firma GLS začala sdílet své výdejní boxy s konkurenční DPD. Své výdejní boxy pro jiné dopravce otevřela také Alza a nedávno právě Zásilkovna. Alza má přes 2500 Alzaboxů a Zásilkovna přes 6000 Z-boxů. Celkem je v Česku okolo 14 500 výdejních boxů.

Výběr místa před vyjetím dodávky

Každý večer před plánovaným rozvozem Zásilkovna vyhodnocuje kapacitu všech boxů a výdejních míst. Pokud hrozí, že se zásilka do původního Z-BOXu nevejde, systém ji ještě před expedicí pošle jinam a bude preferovat zákazníkem vybraná místa, aby mohl zákazník převzít balíček co nejdříve.

„První Z-BOX jsme uvedli v září 2020 a dnes jich zákazníkům v Česku nabízíme už přes šest tisíc. Díky tomu mají skutečně široký výběr a mnoho pohodlných alternativ doručení,“ dodává Vladimír Soukup.

Jednotný vzhled, žádná světýlka. Města chtějí omezit výdejní boxy, firmy se brání

Pokud zákazník na svém původně zvoleném Z-BOXu trvá, kurýr standardně zásilku doručí právě tam, a to jakmile se v daném místě uvolní kapacita. Větší zásilky, které se do boxů nevejdou, budou dál doručovány rovnou na výdejní místa Zásilkovny.

Pokud si zákazník v mobilní aplikaci nenastaví vlastní preference doručení, systém vše vyřeší za něj. Jestliže je vybraný Z-BOX právě plný, zásilka se automaticky přesměruje do nejbližšího volného Z-BOXu v okolí. A pokud v dané chvíli není žádný k dispozici, kurýr opakovaně zkusí doručit zásilku do původně zvoleného boxu. Teprve když to není možné, zásilka bude bezpečně uložena na nejbližším výdejním místě – aby byla vždy snadno a spolehlivě k vyzvednutí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

8. listopadu 2025

Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí

Tradiční servis pro podávání čaje matcha

Svět se nemůže nabažit superpotravin, jako je dubajská čokoláda, matcha nebo quinoa. Za oblíbeností těchto potravinových trendů se však skrývá zásadní dopad na životní prostředí a místní producenty,...

8. listopadu 2025  8:33

KVÍZ: Co víte o diamantech?

Diamantový kvíz, ilustrační fotografie

Až do konce listopadu se na iDNES.cz soutěží o milionovou diamantovou výhru od společnosti Arete Diamond. V tomto kvízu si pak můžete vyzkoušet, co všechno o diamantech víte.

8. listopadu 2025

Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice

Premium
ilustrační snímek

Klasická svíčková nebo rajská s plátkem hovězího masa se brzy můžou stát luxusní záležitostí. Cena hovězího totiž roste – za poslední rok si připsala na pultech v obchodech patnáct procent. Český...

8. listopadu 2025

Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Továrna Volkswagen v ruském městě Kaluga (20. října 2009)

Výrobce automobilových čipů Nexperia obnovil přerušené dodávky. Výrobci aut jako Volkswagen nebo Honda netají úlevu, ale zároveň i obavy, na jak dlouho současná situace vydrží. Hodně to totiž závisí...

7. listopadu 2025  20:58

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Michael Burry

Před sedmnácti lety americký investor Michael Burry celosvětově proslul předpovědí kolapsu amerického trhu s hypotékami. Nyní expert vsadil na pád dvou technologických gigantů, kteří se pohybují ve...

7. listopadu 2025

Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nedostatek parkovacích míst pro kamiony a s tím spojené stání nákladních vozidel podél cest ohrožují bezpečnost na dálnicích. Příčinou problémů je pomalá výstavba. Ministerstvo dopravy nesplnilo...

7. listopadu 2025  18:29

Varování před rakovinou patří na slaninu stejně jako na cigarety, tvrdí vědci

Slanina, klobásy a hovězí hamburgery vystavené v řeznictví Hussey’s Butcher ve...

Konzumace některých masných výrobků, jako je šunka nebo slanina, může zvyšovat riziko rakoviny, upozornila skupina vědců z Velké Británie. Po vládě proto požadují, aby se na obalech těchto potravin...

7. listopadu 2025

Gorewear po 40 letech končí. Přinesl unikátní technologii sportovního oblečení

Technologie Gore-Tex byla desítky let využívaná jako ideální pro outdoorové...

Německá značka sportovního oblečení Gorewear ukončí po čtyřiceti letech svou činnost. Proslavila se běžeckými a cyklistickými oděvy s nepromokavou vrstvou Gore-Tex, kterou její vývojáři přinesli na...

7. listopadu 2025

Nová vláda chce zastavit růst sociálních odvodů, podnikatelé to vítají

ilustrační snímek

Poslanci koalice ANO, SPD a Motoristé předložili Sněmovně novelu, která zastavuje růst sociálních odvodů pro živnostníky. Příští rok by se tedy neměly zvýšit, jak předpokládá konsolidační balíček...

7. listopadu 2025  14:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Léto dopadlo lépe než loni. Ubytované turisty táhli cizinci, počet Čechů stagnoval

Čínští turisté v Praze

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů naopak stagnoval.

7. listopadu 2025  13:15

Kancléř Merz podpoří plán na ochranu ocelářů, preferuje domácí produkci

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německo podporuje nový plán Evropské komise na ochranu ocelářského sektoru v Evropské unii. Oceláře chce vláda podpořit také snížením cen energií. „Německá a evropská ocel by měly mít přednost při...

7. listopadu 2025  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.