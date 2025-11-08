Podle červencového průzkumu agentury ResSOLUTION, do něhož se zapojilo více než pět set respondentů, by téměř osmdesát procent zákazníků raději přijalo zásilku na jimi zvoleném alternativním místě, pokud to znamená rychlejší doručení. Jen malá část, přibližně dvanáct procent lidí, by upřednostnila čekání na původně vybraný Z-BOX i za cenu zpoždění. Ostatním je to jedno. Výzkum dále ukázal, že pro 87 procent zákazníků je přijatelná změna místa doručení v okruhu do dvou kilometrů.
Na to reagovala Zásilkovna ze skupiny Packeta. Zákazníci si v mobilní aplikaci mohou nastavit své preference, které urychlí doručení i v případě plného Z-BOXu. Buď dají přednost rychlosti, nebo konkrétnímu místu. Při preferenci rychlosti si mohou vybrat až osm lokalit (Z-BOXů nebo výdejních míst) pro doručení. Pokud se ukáže, že původně vybraný box je zaplněný, zásilka bude automaticky přesměrována na některou z těchto alternativ, případně jinam v blízkém okolí původního cíle zásilky. Tím bude zásilka doručena rychle třeba i v předvánoční špičce.
„Naše data jasně ukazují, že rychlost je pro většinu zákazníků tím nejdůležitějším. Díky nové službě dokážeme jejich potřeby lépe naplnit, zásilka se k nim dostane rychle a zároveň do lokalit, kde jim to vyhovuje. Vybrat si mohou Z-BOXy blízko domova nebo třeba oblíbeného supermarketu. Podle těchto preferencí zásilku automaticky přesměrujeme, a to v rámci její přirozené trasy,“ říká Vladimír Soukup, produktový a marketingový ředitel skupiny Packeta.
Budoucnost doručovacích boxů je v jejich sdílení. Přibudou i nové funkce
Přesměrování se přitom i ve špičce týká méně než čtyř procent všech zásilek – drtivá většina putuje přímo podle původního plánu. Nová volba v aplikaci tak zpřesňuje a zrychluje proces, ale nijak nenarušuje běžné doručování.
Trh s výdejními boxy je v Česku poměrně hutný a konkurenční filmy navzájem spolupracují. Kurýrní firma GLS začala sdílet své výdejní boxy s konkurenční DPD. Své výdejní boxy pro jiné dopravce otevřela také Alza a nedávno právě Zásilkovna. Alza má přes 2500 Alzaboxů a Zásilkovna přes 6000 Z-boxů. Celkem je v Česku okolo 14 500 výdejních boxů.
Výběr místa před vyjetím dodávky
Každý večer před plánovaným rozvozem Zásilkovna vyhodnocuje kapacitu všech boxů a výdejních míst. Pokud hrozí, že se zásilka do původního Z-BOXu nevejde, systém ji ještě před expedicí pošle jinam a bude preferovat zákazníkem vybraná místa, aby mohl zákazník převzít balíček co nejdříve.
„První Z-BOX jsme uvedli v září 2020 a dnes jich zákazníkům v Česku nabízíme už přes šest tisíc. Díky tomu mají skutečně široký výběr a mnoho pohodlných alternativ doručení,“ dodává Vladimír Soukup.
Jednotný vzhled, žádná světýlka. Města chtějí omezit výdejní boxy, firmy se brání
Pokud zákazník na svém původně zvoleném Z-BOXu trvá, kurýr standardně zásilku doručí právě tam, a to jakmile se v daném místě uvolní kapacita. Větší zásilky, které se do boxů nevejdou, budou dál doručovány rovnou na výdejní místa Zásilkovny.
Pokud si zákazník v mobilní aplikaci nenastaví vlastní preference doručení, systém vše vyřeší za něj. Jestliže je vybraný Z-BOX právě plný, zásilka se automaticky přesměruje do nejbližšího volného Z-BOXu v okolí. A pokud v dané chvíli není žádný k dispozici, kurýr opakovaně zkusí doručit zásilku do původně zvoleného boxu. Teprve když to není možné, zásilka bude bezpečně uložena na nejbližším výdejním místě – aby byla vždy snadno a spolehlivě k vyzvednutí.