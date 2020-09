Zálohy na mzdy se vracejí, řada zaměstnanců do termínu výplaty nevydrží

Jsou to už desítky let, co čeští zaměstnanci běžně dostávali zálohy na mzdu. V osmdesátých letech se však téměř všude přešlo na výplaty jednou za měsíc. Jenže teď se ukazuje, že řada lidí s výplatou do běžného termínu nevystačí. Záloha jako pracovní benefit se proto vrací.