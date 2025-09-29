Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Veronika Bělohlávková
  16:14
Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti je zejména malá skupina zákazníků, kteří pravidelně vracejí zboží ve vysokém objemu, což neodpovídá běžnému nákupnímu chování.

Internetový obchod s módou Zalando. | foto: ČTK

Když letos na jaře rakouská televizní stanice ORF přinesla zprávu o tom, že prodejce Zalando zkrátil dobu pro vrácení zboží z 100 na 30 dní, na sociálních sítích zákazníci reagovali vesměs negativně. V dubnu firma kvůli nadměrnému vracení dokonce zablokovala přibližně deset tisíc zákaznických účtů. Zalando se tehdy bránilo, že jen velmi malá část zákazníků je touto politikou dotčena.

„Objednávám hodně ze Zalanda pro sebe, dceru, ségru i mamku. Často bereme dvě velikosti, protože tabulky nesedí, a vracím to, co nesedí. Teď mi ale přišlo upozornění, že většinu věcí vracím a že to považují za zneužití. Účet mi pozastavili na 12 měsíců,“ svěřila se jedna česká zákaznice na Redditu.

Prodejce módy Zalando koupil rivala About You. Chce posílit na evropském trhu

Nově nyní oficiálně společnost informovala, že zavádí varovný systém, který zákazníky, jejichž objednávky dosahují nepřiměřených úrovní, upozorní na tuto skutečnost e-mail. „Tento krok dává zákazníkům šanci přehodnotit své chování a seznámit se s nástroji, které pomáhají vracení minimalizovat,“ uvádí také Zalando ve svém tiskové zprávě.

Malá část zákazníků?

„Většina našich zákazníků využívá možnost vrácení zodpovědně. Bohužel se ale setkáváme s případy, kdy je počet vrácených objednávek nápadně vysoký a opakovaný. V rámci řešení tohoto problému jsme se proto před několika měsíci rozhodli aktualizovat naše obchodní podmínky pro vrácení zboží, a to včetně České republiky,“ uvedlo na dotaz iDNES.cz Zalando.

Pokud zákazník v nadměrném vracení pokračuje, jeho nákupy může firma omezit. V nejzávažnějších případech, pokud se chování opakuje, může být účet pozastaven až na 12 měsíců.

„Vyhrazujeme si právo zablokovat nákupy zákazníkům, kteří nápadně hodně a neobvykle vracejí zboží, a to až na 12 měsíců. To se týká zejména opakovaného nadměrného nebo zneužívaného vracení zboží, jež neodpovídá obvyklému nákupnímu chování.“

Zalando zdůrazňuje, že opatření se týká jen malé části zákazníků a většina zhruba 50 milionů registrovaných uživatelů jím zůstává nedotčena. Přesto je problém nadměrného vracení zboží podle společnosti celoplošný v rámci odvětví módního e‑commerce a má reálné důsledky na dostupnost produktů, provozní náklady i ekologickou stopu.

Zmírnění dopadů vratek

Nadměrné vracení zboží má podle společnosti několik konkrétních dopadů. Prvním je omezená dostupnost zboží pro ostatní zákazníky, protože vracené produkty se často musí znovu zpracovat, opravit nebo dokonce vyřadit. Druhým je nárůst provozních nákladů, protože zpracování vrácených zásilek vyžaduje logistiku, skladování a administrativu. Třetím dopadem je environmentální stopa – transport zboží tam a zpět zbytečně zvyšuje emise, zvyšuje množství obalového materiálu a vede k plýtvání energií.

Má podle vás prodejce právo zablokovat vám účet, když příliš reklamujete?

Zalando proto současně s kontrolou vracení rozvíjí nástroje, které pomáhají zákazníkům vybírat správné produkty hned napoprvé. Patří sem například vylepšené produktové stránky, poradenství ohledně velikostí nebo virtuální zkušební kabinky.

„Věříme, že snížení nadměrného vracení je společná odpovědnost. My přispíváme tím, že zákazníkům poskytujeme lepší informace a nástroje, které jim umožní udělat správnou volbu hned napoprvé,“ uzavřelo Zalando.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Prazdroj s olympiádou skončil. Štafetu nyní přebírá Budějovický Budvar

Po více než dvou desetiletích spolupráce Českého olympijského výboru s Plzeňským Prazdrojem přebírá nyní jeho roli národní pivovar Budějovický Budvar. Partnerství v pondělí oznámil předseda ČOV Jiří...

29. září 2025  16:35

Vydavatele videoher Electronic Arts koupila skupina investorů. Utratili přes bilion

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17,  aktualizováno  16:18

Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti...

29. září 2025  16:14

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Se startem nové superdávky se mění pravidla i pro všechny lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení. O částku, kterou stát vyplácel občanům, kteří mají náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmu,...

29. září 2025  15:30

Notino rostlo dvouciferně. Předběhlo evropský e-commerce trh

Evropský online prodejce produktů pro krásu a zdraví Notino vykázal za poslední fiskální rok 2024 obrat 1,6 miliardy eur (téměř 39 miliard korun). Proti předešlému období to představuje 18procentní...

29. září 2025  14:30

Islandské aerolinky Fly Play zkrachovaly, dvakrát týdně létaly i do Prahy

Islandské nízkonákladové aerolinky Fly Play, které provozovaly i lety mezi Prahou a Reykjavíkem oznámily, že společnost ruší veškeré plánované lety a uzavírají všechny své operace. Firma tím reaguje...

29. září 2025  14:20

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Švýcaři si odhlasovali elektronické občanky. Odpůrci varují před ztrátou dat

Švýcarsko v těsném referendu odhlasovalo elektronické průkazy totožnosti, které budou mít ve svých chytrých telefonech. Pro bylo 50,4 procenta občanů. Nový systém má usnadnit prokazování totožnosti...

29. září 2025  13:41

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

29. září 2025  12:59

Kubišová oslaví narozeniny známkami. Je na nich jako první česká zpěvačka

Při příležitosti 83. narozenin zpěvačky a disidentky Marty Kubišové vychází v limitované edici její portrét na oficiálních poštovních známkách České pošty. Kubišová je tak vůbec první českou...

29. září 2025  11:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kariéra a rodičovství jdou skloubit, říká podnikatelka. Nabízí expertky na mateřské

Rozstřel

Když se Kristýna Cejnarová pokoušela po mateřské vrátit do práce, narazila. Měla za sebou kariéru marketingové manažerky, vysokoškolské vzdělání, ale také dvojčata a potřebu pracovat převážně z...

29. září 2025

Název Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Kdo by nechtěl proměnit pár korun v pohádkové bohatství? Loterie se těší oblibě už stovky let a v českých zemích to nebylo jinak, od monarchie přes první republiku až po éru komunismu. Právě tehdy, v...

29. září 2025  9:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.