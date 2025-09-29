Když letos na jaře rakouská televizní stanice ORF přinesla zprávu o tom, že prodejce Zalando zkrátil dobu pro vrácení zboží z 100 na 30 dní, na sociálních sítích zákazníci reagovali vesměs negativně. V dubnu firma kvůli nadměrnému vracení dokonce zablokovala přibližně deset tisíc zákaznických účtů. Zalando se tehdy bránilo, že jen velmi malá část zákazníků je touto politikou dotčena.
„Objednávám hodně ze Zalanda pro sebe, dceru, ségru i mamku. Často bereme dvě velikosti, protože tabulky nesedí, a vracím to, co nesedí. Teď mi ale přišlo upozornění, že většinu věcí vracím a že to považují za zneužití. Účet mi pozastavili na 12 měsíců,“ svěřila se jedna česká zákaznice na Redditu.
|
Prodejce módy Zalando koupil rivala About You. Chce posílit na evropském trhu
Nově nyní oficiálně společnost informovala, že zavádí varovný systém, který zákazníky, jejichž objednávky dosahují nepřiměřených úrovní, upozorní na tuto skutečnost e-mail. „Tento krok dává zákazníkům šanci přehodnotit své chování a seznámit se s nástroji, které pomáhají vracení minimalizovat,“ uvádí také Zalando ve svém tiskové zprávě.
Malá část zákazníků?
„Většina našich zákazníků využívá možnost vrácení zodpovědně. Bohužel se ale setkáváme s případy, kdy je počet vrácených objednávek nápadně vysoký a opakovaný. V rámci řešení tohoto problému jsme se proto před několika měsíci rozhodli aktualizovat naše obchodní podmínky pro vrácení zboží, a to včetně České republiky,“ uvedlo na dotaz iDNES.cz Zalando.
Pokud zákazník v nadměrném vracení pokračuje, jeho nákupy může firma omezit. V nejzávažnějších případech, pokud se chování opakuje, může být účet pozastaven až na 12 měsíců.
„Vyhrazujeme si právo zablokovat nákupy zákazníkům, kteří nápadně hodně a neobvykle vracejí zboží, a to až na 12 měsíců. To se týká zejména opakovaného nadměrného nebo zneužívaného vracení zboží, jež neodpovídá obvyklému nákupnímu chování.“
Zalando zdůrazňuje, že opatření se týká jen malé části zákazníků a většina zhruba 50 milionů registrovaných uživatelů jím zůstává nedotčena. Přesto je problém nadměrného vracení zboží podle společnosti celoplošný v rámci odvětví módního e‑commerce a má reálné důsledky na dostupnost produktů, provozní náklady i ekologickou stopu.
Zmírnění dopadů vratek
Nadměrné vracení zboží má podle společnosti několik konkrétních dopadů. Prvním je omezená dostupnost zboží pro ostatní zákazníky, protože vracené produkty se často musí znovu zpracovat, opravit nebo dokonce vyřadit. Druhým je nárůst provozních nákladů, protože zpracování vrácených zásilek vyžaduje logistiku, skladování a administrativu. Třetím dopadem je environmentální stopa – transport zboží tam a zpět zbytečně zvyšuje emise, zvyšuje množství obalového materiálu a vede k plýtvání energií.
Zalando proto současně s kontrolou vracení rozvíjí nástroje, které pomáhají zákazníkům vybírat správné produkty hned napoprvé. Patří sem například vylepšené produktové stránky, poradenství ohledně velikostí nebo virtuální zkušební kabinky.
„Věříme, že snížení nadměrného vracení je společná odpovědnost. My přispíváme tím, že zákazníkům poskytujeme lepší informace a nástroje, které jim umožní udělat správnou volbu hned napoprvé,“ uzavřelo Zalando.