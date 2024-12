Prodejce módy Zalando za 1,1 miliardy eur převezme konkurenta About You

Češi berou IT rekvalifikace útokem. Cesta vede přes ITnetwork Stabilní kariéra, špičkový plat a svoboda pracovat odkudkoliv – to je svět IT. Díky rekvalifikačním kurzům může být dnes IT specialistou každý, kdo má chuť učit se. Obor IT je otevřený pro všechny,... 11. prosince 2024

Jak se z hobby 3D tiskaře stal úspěšným programátorem Stabilní kariéra, špičkový plat a svoboda pracovat odkudkoliv – to je svět IT. Díky rekvalifikačním kurzům může být dnes IT specialistou každý, kdo má chuť učit se. Obor IT je otevřený pro všechny,... 11. prosince 2024

Rekvalifikační IT kurzy otevírají dveře k nové kariéře. Lze je absolvovat i z domova Stabilní kariéra, špičkový plat a svoboda pracovat odkudkoliv – to je svět IT. Díky rekvalifikačním kurzům může být dnes IT specialistou každý, kdo má chuť učit se. Obor IT je otevřený pro všechny,... 11. prosince 2024