Zakladatel Czechoslovak Group Jaroslav Strnad připravuje investiční fond

Spuštění fondu se plánuje na letošní léto po dokončení všech regulatorních a organizačních kroků. Obhospodařovatelem fondu bude investiční společnost Tiller.
V současnosti podle Strnada probíhá příprava struktury fondu a jeho investiční strategie. Detailní informace o parametrech fondu, včetně cílové velikosti kapitálu, investičních tříd, minimální investice či dalších podmínek pro investory, budou zveřejněny v rámci oficiálního zahájení jeho činnosti.
„Po předání skupiny Czechoslovak Group (CSG) mému synovi Michalovi v roce 2018 jsem se soustředil na podnikání v průmyslu a letectví. Dnes jsem vlastníkem skupin CE Industries a Helicopter Alliance a mám radost, že se z nich během několika let podařilo vybudovat projekty s dlouhodobým růstovým potenciálem, “ uvedl Jaroslav Strnad, který se v minulosti podílel například na záchraně automobilky Tatra a její továrny v Kopřivnici.
„Připravovaný fond by měl v budoucnu umožnit českým i evropským investorům podílet se na dalším rozvoji projektů, které dnes vznikají kolem CE Industries a Helicopter Alliance,“ dodal.