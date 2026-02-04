Zákazníci si stěžují, PepsiCo zlevňuje. Američané budou mít lacinější chipsy

Jan Dvořák
  18:00
Po stížnostech amerických zákazníků na vysoké ceny společnost PepsiCo oznámila, že snižuje ceny svých produktů značek Lay’s a Doritos. Od tohoto týdne mají být doporučené maloobchodní ceny těchto oblíbených značek snacků až o 15 procent nižší. Finální cena je však stejně na obchodnících.

Regál s pochutinami v obchodě jednoho ze supermarketů v New Yorku (16. července 2022) | foto: Profimedia.cz

Výrobce snacků a nápojů v úterý oznámil, že od tohoto týdne sníží doporučenou maloobchodní cenu produktů značek Doritos, Cheetos, Tostitos, Lay’s a dalších oblíbených snacků až o 15 procent. Zákazníci však i tak mohou v obchodech narazit na odlišné ceny, protože maloobchodníci si ceny stanovují sami, píše americký portál The Washington Post.

„V uplynulém roce jsme pozorně naslouchali spotřebitelům a ti nám sdělili, že pociťují tlak,“ uvedla v tiskové zprávě Rachel Ferdinandová, generální ředitelka PepsiCo Foods U.S.

Oznámení společnosti znamená, že zákazníci by brzy mohli zaznamenat pokles cen o 60 až 80 centů za balení. Společnost uvedla, že produkty zůstanou ve stejné kvalitě a velikosti.

Problémy amerických spotřebitelů

Po celá léta tvoří výdaje za potraviny stále větší část rozpočtu amerických spotřebitelů. Od začátku pandemie vzrostly ceny potravin podle amerického Úřadu pro statistiku práce o přibližně 30 procent, což převyšuje celkový nárůst inflace o přibližně 26 procent. Cena snacků v prosinci meziročně vzrostla o 2,2 procenta.

Vzhledem k těmto tlakům jsou spotřebitelé ochotnější opustit loajalitu ke značce a místo toho kupovat levnější a často stejně kvalitní alternativy soukromých značek. Podle Asociace výrobců soukromých značek se během prvních 10 měsíců roku 2025 zvýšil prodej privátních značek o 0,3 procenta, zatímco prodej značkových produktů klesl o 0,7 procenta.

Pálivá jídla dobývají svět, rostoucí poptávka mění stravovací návyky

Společnosti vyrábějící snacky, jako je PepsiCo, jsou také citlivé na rostoucí oblibu léků GLP-1, o kterých je známo, že eliminují chuť k přejídání a rušivým myšlenkám na jídlo. Uživatelé GLP-1 uvádějí, že omezili konzumaci snacků a místo toho kupují zdravější produkty, jako jsou nápoje a jogurty bohaté na bílkoviny nebo ovoce a zelenina.

Stejná kvalita i chuť

Společnost PepsiCo, která vyrábí také produkty Gatorade, Aquafina, Quaker a Smartfood, zaznamenala několik čtvrtletí pokles prodeje svých snacků, protože spotřebitelé si stěžují na rostoucí ceny. Společnost v poslední době podnikla několik kroků k obnově své nabídky, včetně akvizice společnosti Poppi a zvýšení podílu v populárním energetickém nápoji Celsius v loňském roce.

Nový trend v oblasti zdraví. Léky na hubnutí mění nákupní chování

„Budeme i nadále podnikat kroky, které udrží naše nejoblíbenější značky v dosahu zákazníků, při zachování stejné kvality a chuti, kterou spotřebitelé milují,“ řekl Ferdinando.

Společnost PepsiCo, která v úterý oznámila své výsledky za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok, překonala očekávání Wall Streetu, když její čtvrtletní tržby dosáhly 29,34 miliardy dolarů. Tržby za fiskální rok vzrostly o 2,2 procenta na přibližně 93,9 miliardy dolarů, uzavřel americký portál.

