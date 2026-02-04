Výrobce snacků a nápojů v úterý oznámil, že od tohoto týdne sníží doporučenou maloobchodní cenu produktů značek Doritos, Cheetos, Tostitos, Lay’s a dalších oblíbených snacků až o 15 procent. Zákazníci však i tak mohou v obchodech narazit na odlišné ceny, protože maloobchodníci si ceny stanovují sami, píše americký portál The Washington Post.
„V uplynulém roce jsme pozorně naslouchali spotřebitelům a ti nám sdělili, že pociťují tlak,“ uvedla v tiskové zprávě Rachel Ferdinandová, generální ředitelka PepsiCo Foods U.S.
Oznámení společnosti znamená, že zákazníci by brzy mohli zaznamenat pokles cen o 60 až 80 centů za balení. Společnost uvedla, že produkty zůstanou ve stejné kvalitě a velikosti.
Problémy amerických spotřebitelů
Po celá léta tvoří výdaje za potraviny stále větší část rozpočtu amerických spotřebitelů. Od začátku pandemie vzrostly ceny potravin podle amerického Úřadu pro statistiku práce o přibližně 30 procent, což převyšuje celkový nárůst inflace o přibližně 26 procent. Cena snacků v prosinci meziročně vzrostla o 2,2 procenta.
Vzhledem k těmto tlakům jsou spotřebitelé ochotnější opustit loajalitu ke značce a místo toho kupovat levnější a často stejně kvalitní alternativy soukromých značek. Podle Asociace výrobců soukromých značek se během prvních 10 měsíců roku 2025 zvýšil prodej privátních značek o 0,3 procenta, zatímco prodej značkových produktů klesl o 0,7 procenta.
|
Pálivá jídla dobývají svět, rostoucí poptávka mění stravovací návyky
Společnosti vyrábějící snacky, jako je PepsiCo, jsou také citlivé na rostoucí oblibu léků GLP-1, o kterých je známo, že eliminují chuť k přejídání a rušivým myšlenkám na jídlo. Uživatelé GLP-1 uvádějí, že omezili konzumaci snacků a místo toho kupují zdravější produkty, jako jsou nápoje a jogurty bohaté na bílkoviny nebo ovoce a zelenina.
Stejná kvalita i chuť
Společnost PepsiCo, která vyrábí také produkty Gatorade, Aquafina, Quaker a Smartfood, zaznamenala několik čtvrtletí pokles prodeje svých snacků, protože spotřebitelé si stěžují na rostoucí ceny. Společnost v poslední době podnikla několik kroků k obnově své nabídky, včetně akvizice společnosti Poppi a zvýšení podílu v populárním energetickém nápoji Celsius v loňském roce.
|
Nový trend v oblasti zdraví. Léky na hubnutí mění nákupní chování
„Budeme i nadále podnikat kroky, které udrží naše nejoblíbenější značky v dosahu zákazníků, při zachování stejné kvality a chuti, kterou spotřebitelé milují,“ řekl Ferdinando.
Společnost PepsiCo, která v úterý oznámila své výsledky za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok, překonala očekávání Wall Streetu, když její čtvrtletní tržby dosáhly 29,34 miliardy dolarů. Tržby za fiskální rok vzrostly o 2,2 procenta na přibližně 93,9 miliardy dolarů, uzavřel americký portál.