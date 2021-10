Za kontrolování testů chceme kompenzace, hlásí se svaz minipivovarů

Českomoravský svaz minipivovarů žádá za zásahy do podnikání od vlády finanční kompenzace. Nesouhlasí s tím, aby restauratéři kontrolovali bezinfekčnost hostů. Informace o tomto opatření přijali zástupci minipivovarů se znepokojením, sdělil prezident svazu Michal Voldřich. Kompenzace by podle něj měly být vztažené k tržbám z let 2018 a 2019.