Česká firma mění model investování do firem. Místo dluhopisů nabídne tokeny

„Je to vlastně digitální forma cenného papíru, něco jako nekonečný či plovoucí dluhopis. Firma díky němu získá kapitál a investor zase přímý podíl na zisku,“ vysvětluje zakladatel Richard Watzke. Kdyby spolu podepsali smlouvu, nemusí o tom nikdo vědět, díky blockchainu je však vše transparentní.

Watzke začal projekt tvořit před pěti lety a nyní se chystá na ostrý start. Letos v létě na konferenci Xixoio zaplnil konferenční sál ve Spojce v pražském Karlíně, kde přesvědčoval investory o sví vizi.



Xixoio je jedenáct sofwarových modulů, zjednodušeně algoritmus, který nabízí komplexní řešení transformace ekonomiky na tokenomiku. „Stavíme banku, burzu, směnárnu, fabriku na smartkontrakty, pojišťovnu, compliance software, fiat/ crypto kartu, IPCO komunikačně/ tokenizační modul, platební bránu a platební instituci,“ říká Watzke.

Termín dokončení je podle něj rok 2027. Samotný název Xixoio má svoji duchovní rovinu, kde XIX znamená ženu, OIO muže, X polibek, O objetí a vše dohromady má odkazovat na Tchaj-ťi tchu, symbol jin a jang.

Výhodou tokenů je podle expertů široká možnost použití a v případě, že jsou promyšleně řešeny, praktičnost, rychlost a spolehlivost jejich používání. Nevýhody spočívají zejména v tom, že právní řády nejsou na tokeny obecně i jejich použití pro financování vesměs nastaveny a připraveny.

Takzvaná IPCO platforma kombinuje výhody procesu ICO, tedy Initial Coin Offering (prvotní úpis digitálních mincí), jako jsou nízké náklady a rychlost, a klasického IPO, tedy Initial Public Offering, což je prvotní úpis akcií na regulované burze, kde firmy před emisí akcií prochází důkladnou kontrolou, a investoři tak mají větší jistotu, že jejich prostředky se časem zhodnotí.



Projektům procházejícím IPCO procesem je na blockchainu nejen emitován vlastní digitální token, tedy něco jako digitální akcie, ale zároveň je zajištěno jejich předchozí prověření, na základě kterého je jim udělen rating. Uvolnění prostředků do projektů se uskutečňuje ve fázích v návaznosti na plnění stanovených milníků.

Alternativní financování pro české firmy

„Xixoio se snaží nabídnout dosud málo rozšířenou formu financování nově vznikajícím projektům. Ty by skrze takzvanou tokenizaci mohly nalézat investory, kteří by svými penězi přispívali k převodu myšlenek na reálný business. Ve své podstatě se jedná o konkurenci zaběhlým modelům financování, která může být atraktivní pro nezkušené inovátory a startupisty,“ uvádí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



Transparentnost a ověřitelnost dat v rámci IPCO procesu zajišťují uživatelům služby nové digitální peněženky BlockID využívající blockchainovou technologii. Ta může obsahovat ověřenou identitu, zdravotní dokumentaci i jakákoliv jiná data včetně potvrzení příslušných institucí a úřadů. Prostřednictvím mobilní aplikace mohou mít uživatelé svou digitální identitu stále u sebe, zabezpečenou a přístupnou jen jim samotným.

Veškeré tokeny a transakce jsou potom uloženy na vlastním Blockchainu Genesis, což je blockchain tvořený s respektem k aktuálnímu i vznikajícímu českému legislativnímu rámci a regulaci.

„Naším hlavním záměrem je vytvořit efektivní nástroj, který otevírá tradičním firmám cestu k novému, modernímu a perspektivnímu trhu kryptoaktiv, do kterého zároveň vnáší transparentnost a jistotu. Věříme, že blockchainové technologie jsou tou správnou cestou a připravujeme kompletní zajištěný systém světově unikátních produktů,“ vysvětluje zakladatel společnosti Richard Watzke.

Lichtenštejnsko už speciální zákon má

„Xixoio bude dělat vrásky na čele právníkům, protože se pohybuje na hraně platných regulací,“ doplnil Křeček z BH Securities. Podle něj by to firmám mohlo do budoucna zavřít dveře u bank a dalších renovovaných institucí.



„My aktivně jednáme se státem, ČNB i bankami, protože ctíme pravidla. Uvědomujeme si, že tu vzniká nový trh, a je tak nutné vytvořit kompletně novou legislativu podobně jako v Lichtenštejnsku, kde už blockchainový zákon přijali a jehož autor s námi také spolupracuje,“ dodal Watzke.



Společnost připravuje rozšíření a další produkty, které dohromady tvoří funkční celek umožňující transparentně řízený rozvoj nově vznikajícího trhu s digitálními aktivy. Lze si ho představit jako vlastní bankovní ekosystém. Ten si bere za cíl pomáhat českým i zahraničním firmám při financování vlastních investičních projektů a současně poskytovat drobným investorům potřebné informace související se zvyšováním záruk pro zhodnocení jimi vložených prostředků.