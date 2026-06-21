Investoři nyní tlačí na vedení společnosti, aby využilo současného silného zájmu o technologické emise v Hongkongu a vstoupilo na burzu co nejdříve. Podle zdrojů se společnost připravuje na důvěrné podání žádosti o vstup na hongkongskou burzu do konce června, píše agentura Bloomberg.
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Investoři podle amerického portálu The Wall Street Journal zároveň usilují o ocenění společnosti se sídlem v Šanghaji na více než 70 miliard dolarů. Podle některých zdrojů byla společnost při nedávných soukromých obchodech s akciemi mezi investory oceněna na více než 50 miliard dolarů. Firma letos očekává čistý zisk přes tři miliardy dolarů, proti více než dvěma miliardám dolarů v předchozím roce.
Vlna uživatelů z USA
Aplikaci, která je v zahraničí známá jako Rednote, využívá více než 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Ti na ní sdílejí zkušenosti a doporučení týkající se každodenního života, od kosmetiky a gastronomie až po cestování či pracovní kariéru.
Přestože většinu uživatelské základny tvoří Číňané, aplikace na začátku loňského roku zaznamenala příliv amerických uživatelů. Ten souvisel s nejistotou kolem budoucnosti TikToku v USA, kde aplikaci hrozil zákaz.
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Pro Xiaohongshu to však znamenalo nové výzvy. Firma se musela vypořádat s moderováním obsahu vytvářeného americkými uživateli a zároveň dodržovat čínská cenzurní pravidla. Podle deníku The Wall Street Journal dokonce krátce zvažovala vytvoření samostatné aplikace pro zahraniční uživatele.
Vstup na americkou burzu nevyšel
Společnost Xiaohongshu založili v roce 2013 Charlwin Mao a Miranda Quová jako aplikaci s nákupními tipy. Postupně se z ní stala jedna z nejvlivnějších sociálních sítí v Číně. Firma se postupně rozšířila také do e-commerce. Letos v červnu spustila nákupní platformu Redshop, která je dostupná na několika trzích včetně Spojených států a Velké Británie.
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Xiaohongshu dříve plánovala vstup na americkou burzu. V roce 2021 však od záměru ustoupila poté, co čínské úřady zpřísnily dohled nad technologickými firmami a jejich zahraničními kotacemi.
Agentura Bloomberg připomněla, že hongkongský trh IPO letos výrazně oživil, zejména díky čínským technologickým společnostem. Nové emise akcií v zemi letos vynesly přibližně 20 miliard dolarů a podle odhadů by celkový objem za rok 2026 mohl přesáhnout 43 miliard dolarů, což by představovalo nejvyšší úroveň za posledních šest let.
Mezi největší hongkongské emise posledních pěti let patřil vstup na burzu výrobce baterií Contemporary Amperex Technology, který loni získal 5,3 miliardy dolarů, a společnosti Midea Group, jež při IPO v roce 2024 získala 4,6 miliardy dolarů.