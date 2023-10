Tenhle obchod Muskovi nevychází. Hodnota X od převzetí klesla o víc než polovinu

Deník The Verge informoval o tom, že aktualizovaná hodnota platformy X se objevila v dokumentech, které vedení adresovalo aktuálním zaměstnancům. Hodnota sítě X se tak během několika měsíců snížila asi o 55 procent, jak informovala agentura Bloomberg.

S financováním nákupu sítě s tehdejším názvem Twitter pomohla i investiční společnost Fidelity a vložila do transakce celkem 300 milionů dolarů (zhruba 6,6 miliard korun). Nyní si ale vedení tohoto podniku podle deníku The Verge domnívá, že hodnota platformy X klesla dokonce o 65 procent, a to na částku okolo 16 miliard dolarů (asi 350 miliard korun).

Muskovi s financováním pomohly i další subjekty a transakce navíc zatížila sociální síť dluhem ve výši 13 miliard dolarů (asi 290 miliard korun). Úroky z dluhu ročně platformu X vyjdou na 1,2 miliardy dolarů.

Jeden z nejbohatších lidí na světě ale doplácí i na to, že kvůli svému mnohdy nevyzpytatelnému rozhodování a volnějším pravidlům z hlediska bezpečnosti obsahu řadu inzerentů odradil.

Elon Musk se dlouhodobě snaží o to, aby namísto reklamy platforma X těžila z předplatného. Síti se ale prozatím podařilo přesvědčit méně než jedno procento všech registrovaných uživatelů, aby se k prémiové službě přihlásili. Ročně platforma X takto získá asi 120 milionů dolarů (2,6 miliard korun), což je mnohem menší objem finančních prostředků, než ve který Musk doufá.

Musk v minulosti naznačil, že by rád platformu X uvedl i na burzu. Prudký pokles hodnoty společnosti z posledních měsíců by ale tuto snahu mohl ztížit.

Musk svým pracovníkům zároveň opakovaně tvrdí, že X má být do budoucna velkou konkurencí pro YouTube, Google nebo třeba LinkedIn.

Na začátku října se i proto na X rozběhla možnost audio i video hovorů a Musk zároveň oznámil, že v dohledné době dojde ke spuštění zpravodajského kanálu. Na X se testuje i nová funkce pro najímání zaměstnanců. Elon Musk se tak snaží o přeměnu sítě X na aplikaci, která bude těžit z co největší všestrannosti.