Trump chtěl vrátit výrobu do USA. Whirlpool místo toho masivně propouští

Třiašedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku Greg Cousins plánuje příští rok odejít do důchodu a je rád. Místo roky slibované modernizace totiž sleduje především přesun výroby do zahraničí. „Všechno se přesouvá do Mexika,“ říká.
V jeho závodě Amana ve státě Iowa, kde se ještě před několika lety vyráběl téměř milion ledniček značky Whirpool ročně, dnes funguje už jen jediná výrobní linka. Zaměstnanci Whirpoolu v USA se navíc obávají, že v dalších měsících by se situace mohla ještě zhoršovat, píše agentura Reuters.
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Šéf Whirlpoolu Marc Bitzer ještě loni označil Trumpova cla za přínosná a uvedl, že firma na nich vydělá více než konkurence. Přibližně 80 procent spotřebičů prodávaných na americkém trhu totiž vyrábí přímo ve Spojených státech, a je tak méně závislá na dovozu.
Akcie Whirlpoolu od Trumpova návratu do Bílého domu ztratily přibližně 70 procent hodnoty a firma poprvé po sedmdesáti letech pozastavila výplatu dividend.
Cla ale zároveň zdražila ocel i dovážené součástky, které Whirlpool při výrobě využívá. Firmu navíc zasáhla slabší poptávka související s ochlazením amerického trhu s bydlením. Whirlpool zároveň přesouvá část výroby do jiných závodů. Některé modely ledniček nově vyrábějíí v Ohiu, zatímco část součástek dál dováží z Mexika a Číny. Investice tak míří jinam než do továrny v Iowě.
Poslední mohykán
Whirlpool loni v případě závodů v Ohiu oznámil investici 300 milionů dolarů (přibližně 6,3 miliardy korun). Letos přidal dalších 60 milionů dolarů (asi 1,26 miliardy korun) na výstavbu nové továrny, kde se mají nově produkovat také plastové díly. Na tomto příkladu vedení Whirpoolu odmítá, že by šlo o postupné opouštění výroby ledniček v USA.
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Podle viceprezidenta společnosti Whirpool pro výrobu Jasona Eberta jsou současné škrty součástí rozsáhlé modernizace závodu. Firma mění uspořádání výroby, zavádí nové technologie a plánuje do továrny přesunout výrobu většího množství komponentů.
I proto podle něj musela společnost omezit počet výrobních linek i zaměstnanců. „Patříme k posledním výrobcům, kteří věří, že dokážou vyrábět ledničky konkurenceschopně přímo ve Spojených státech,“ uvedl Jason Ebert.
Podobný názor mají i další vrcholní představitelé Whirpoolu. Podle ředitele pro vztahy s vládou Luka Harmse cla skutečně oslabila cenovou výhodu levných dovozů, především z Číny. Firmě tak podle něj dodala větší jistotu, že se výroba ledniček ve Spojených státech dlouhodobě vyplatí.
Obavy z dalšího vývoje
Mezi zaměstnanci ale podobný optimismus nepanuje. Závod, který ještě před několika lety vyráběl přes 900 tisíc ledniček ročně, dnes podle odborů produkuje méně než 250 tisíc kusů. Odborový předák Kerry Waddell, který v továrně pracoval 36 let, tvrdí, že Whirlpool dlouhodobě přesouvá investice do svých závodů v Mexiku. Stejný názor sdílí i řada zaměstnanců.
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Podle Reuters Whirlpool navíc není jedinou společností, která v americkém regionu omezuje v posledních měsících svou výrobu. Výrobce zemědělské techniky CNH letos uzavřel svůj závod v Burlingtonu a John Deere v posledních měsících propouštěl zaměstnance v několika továrnách po celé Iowě, uzavírá agentura.