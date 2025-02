Uživatelů WhatsAppu přibývá. Službě kvůli tomu v EU hrozí nové povinnosti

Platformu WhatsApp ovládá americká skupina Meta miliardáře Marka Zuckerberga. Evropská komise nyní musí rozhodnout, zda WhatsApp skutečně mezi Velmi velké online platformy zařadí. Pokud ano, bude se muset služba pravděpodobně přizpůsobit zásadním změnám, které se týkají fungování na evropském trhu, píše agentura Bloomberg.

V posledních měsících vzrostla oblíbenost aplikace WhatsApp hlavně na takzvaných otevřených kanálech. „Platforma WhatsApp zveřejnila čísla, podle kterých podle Aktu o digitálních službách překročila hranici pro zařazení mezi Velmi velké online platformy,“ uvedl v e-mailové komunikaci pro agenturu Bloomberg tiskový mluvčí Evropské komise Thomas Regnier.

Podle současné unijní legislativy se Velmi velkých online platforem týkají četnější regulatorní povinnosti včetně kontroly moderování obsahu, povinného každoročního auditu, přísnějšího dohledu nad reklamami i sdílení dat s Evropskou komisí. Pro VLOP rovněž platí, že musí hodnotit a minimalizovat rizika spojená se škodlivým a nezákonným obsahem.

EU pod palbou kritiky USA

Evropská komise se v posledních letech na regulaci technologických gigantů velmi úzce zaměřuje. To se nelíbí zejména administrativě amerického prezidenta Trumpa. Americký viceprezident Vance kupříkladu během minulého týdne na bezpečnostní konferenci v Mnichově uvedl, že on osobně vnímá unijní snahy o regulaci online obsahu jako omezování svobody slova.

Pokud by se platforma WhatsApp skutečně zařadila mezi Velmi velké online platformy a nedodržovala stanovené povinnosti, hrozily by jí pokuty až do výše 6 procent celosvětového ročního obratu. Zatím ale není jisté, jestli Evropská komise skutečně WhatsApp mezi VLOP zařadí. Ke středečnímu dni totiž zatím nedošlo k vydání potřebného oficiálního stanoviska.

Pochybnosti panují i kolem Telegramu

Povinnost zveřejňovat aktuální čísla ohledně uživatelů mají všechny významné online platformy, které v EU působí. Musí tak činit každých šest měsíců. Týká se to třeba i ruského Telegramu, který před několika dny uvedl, že počet uživatelů jeho veřejných kanálů v EU je výrazně pod stanovenou hranicí 45 milionů.

Telegram čelil minulý rok podezření ze zkreslování uživatelských dat, a to zejména poté, co byl generální ředitel Pavel Durov zatčen ve Francii kvůli údajnému napomáhání šíření obsahu s dětskou pornografickou tematikou. Evropská komise proto žádala podrobnější údaje. „Nyní Telegram potvrdil, že jeho čísla v případě otevřených kanálů zůstávají pod stanovenými limity. To byl jeden z bodů, na který jsme se museli zaměřit,“ uzavřel pro Bloomberg mluvčí Regnier.