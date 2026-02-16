Přetahovaná o Warner Bros nekončí. Ve hře je obnovení jednání s Paramountem

Agentura Bloomberg informovala o tom, že představenstvo skupiny Warner Bros. Discovery se přiklání ke znovuotevření jednání s Paramountem ohledně možného prodeje. Proti dohodě s Netflixem se totiž měli postavit někteří významní akcionáři Warneru.
Tito akcionáři mají již několik dnů vytvářet neveřejný tlak na vedení společnosti Warner Bros. Discovery, aby došlo k obnovení debat o možném prodeji skupině Paramount. Hlavně kvůli tomu, že skupina Paramount za odkoupení výrazné části Warner Bros. Discovery nabízí 108 miliard amerických dolarů, a tedy zhruba 2,3 bilionů korun.
Nabídka Netlixu je ale nižší a dosahuje pouze na 83 miliard amerických dolarů (asi 1,75 milionu korun), což se některým akcionářům Warner Bros. Discovery nelíbí. Nic na přístup těchto akcionářů nemění ani fakt, že členové představenstva Warner Bros. Discovery již dohodu o prodeji Netflixu dříve předběžně schválili.
Paramount se nevzdává
Paramount o koupi části skupiny Warner Bros. Discovery stojí dlouhodobě. Je to právě skupina Paramount, která debaty o prodeji před několika měsíci otevřela a Warner Bros. Discovery se nyní nehodlá vzdát.
I proto společnost Paramount Skydance před několika týdny nabídku na převzetí ještě vylepšila, a to právě ve snaze přesvědčit akcionáře WBS, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky Netflixu. Od loňského prosince proto nabízí 30 amerických dolarů za akcii.
Součástí této aktualizované nabídky je mimo jiné odstupné ve výši 2,8 miliardy amerických dolarů, což je zhruba 57 miliard korun, pokud dohoda s Netflixem bude zrušena. Součástí této nabídky je také dalších 1,5 miliardy dolarů (asi 33 miliard korun), které by skupina Paramount zaplatila na poplatcích, jež jsou spojené s refinancováním dluhu Warner Bros.
Ve hře i aukce
Paramount svou vylepšenou nabídkou na převzetí cílí na to, že firmy nejen v USA musí dbát zájmů svých akcionářů. Zároveň musí myslet na tom, že je třeba maximalizovat hodnotu společnosti. To, jestli bude skupina Paramount nyní úspěšná, však zatím není jisté. Tlak investorů ale ukazuje, že nastolená strategie se Paramountu může vyplatit.
Analytik Chris Marangi ze společnosti Gabelli Funds ale říká, že čekal od Paramountu ještě víc. „Stejně jako představenstvo Warner Bros. Bych rád viděl ještě lákavější nabídku,“ tvrdí expert. Dodává, že společnost, ve které pracuje, patří mezi významné akcionáře Warner Bros. Discovery.
Podle agentury Bloomberg může přetahovaná o Warner Bros. Discovery skončit i aukcí. Obě společnosti totiž přiznávají, že jsou ochotné ještě přihodit. Zároveň ale nechtějí platit až příliš, což potvrzují i obavy investorů Netflixu. Cena akcií této firmy totiž od loňského června klesla už o 40 procent, uzavírá Bloomberg.