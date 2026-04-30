Investoři se soustředí na návratnost AI, Meta je vyděsila dalšími výdaji

  18:00
Největší technologické firmy zveřejnily výsledky hospodaření, které ukazují rozdílnou návratnost investic do umělé inteligence. Zatímco Alphabet hlásí růst tažený umělou inteligencí (AI), Meta Platforms investory znejistěla plánem utratit za AI další miliardy.
Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg vypovídá během slyšení...

Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg vypovídá během slyšení senátního justičního výboru. (31. ledna 2024)

Šéf společnosti Google Sundar Pichai.
Společnosti Meta, Alphabet, Microsoft a Amazon oznámily své čtvrtletní výsledky ve stejnou dobu. Ty zároveň potvrdily rostoucí opatrnost investorů vůči více než 650 miliardám dolarů (14 bilionů Kč), které chtějí tyto firmy letos investovat do umělé inteligence, napsal britský portál BBC.

„Vzhledem k tomu, že potenciální výnos z vedoucí pozice v AI se zdá být velmi vysoký, firmy v těchto sázkách pokračují. To nutí investory i zákazníky, aby posoudili, jaký to má vliv na jejich zájmy,“ uvedl pro BBC Lee Sustar, analytik společnosti Forrester.

Meta investory znervózněla

Ačkoliv společnost Meta v prvním čtvrtletí překonala očekávání analytiků v zisku i tržbách, akcie společnosti poklesly o zhruba šest procent. Vlastník Instagramu a Facebooku totiž oznámil, že musí utratit ještě více peněz, aby dosáhl požadovaných výsledků v oblasti AI.

Firma zmínila, že její plánované kapitálové výdaje vzrostou až na 145 miliard dolarů (3 biliony Kč), proti předchozímu maximu 135 miliard (2,8 bilionu Kč). Finanční ředitelka společnosti uvedla, že Meta podcenila, kolik výpočetní kapacity bude pro rozvoj AI potřebovat, a nyní musí investice výrazně navýšit.

„Myslím si, že nemáme úplně přesný plán, jak jednotlivé produkty rozšířit do velkého měřítka,“ odpověděl šéf Mety Mark Zuckerberg na otázku, jak tyto výdaje povedou ke konkrétním výsledkům.

„Ale máme představu o tom, jak by tyto věci měly vypadat. A jsem si docela jistý, že laboratoř, kterou budujeme, je na dobré cestě stát se jednou z předních na světě,“ dodal s odkazem na Meta Superintelligence Labs.

Alphabet potěšila investory

Společnost Alphabet naopak zaznamenala pozitivní reakci trhu. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků ve středu po uzavření trhu posílily o zhruba sedm procent.

Firmě vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 81,2 procenta na 62,58 miliardy dolarů (1,3 bilionu Kč), k tomuto růstu výrazně přispěly i zisky z investic. Společnost zaznamenala vysoký růst tržeb v cloudové divizi, především díky pokračujícím investicím firem do infrastruktury pro umělou inteligenci.

„Umělá inteligence osvětluje každou část podnikání,“ cituje americký portál The Wall Street Journal slova generálního ředitele Sundara Pichaie.

Cloudová divize Googlu, která firmám poskytuje výpočetní kapacitu a nástroje pro umělou inteligenci, rychle roste díky rostoucímu počtu zákazníků. V prvním čtvrtletí její tržby dosáhly 20 miliard dolarů, což je meziročně o 63 procent více.

Společnost uvedla, že růst objemu zakázek v cloudu byl poháněn poptávkou po jejích podnikových AI nástrojích a vlastních čipech známých jako Tensor Processing Units (TPU). Zhruba polovina tohoto objemu se podle ní promítne do tržeb během následujících dvou let.

„Tyto silné výsledky posilují naše přesvědčení investovat kapitál potřebný k využití příležitostí v oblasti AI,“ uvedla finanční ředitelka Anat Ashkenazi. „Očekáváme, že naše kapitálové výdaje v roce 2027 proti roku 2026 výrazně vzrostou,“ doplnila.

Microsoft a Amazon bez jasného verdiktu

Akcie společnosti Microsoft po zveřejnění výsledků nejprve klesly téměř o dvě procenta, později ale část ztrát umazaly. Firma překonala očekávání tržeb, které vzrostly o 18 procent na 82,9 miliardy dolarů (1,7 bilionu Kč). Čistý ve třetím čtvrtletí svého finančního roku společnost meziročně navýšila o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů (660 miliard Kč).

Akcie společnosti Amazon nejprve oslabily poté, co firma varovala, že v příštím čtvrtletí pravděpodobně vydělá méně, než se očekávalo. Samotné výsledky však odpovídaly odhadům analytiků a po uzavření trhu akcie posílily o 2,7 procenta.

Firma vykázala meziroční růst zisku o 15 procent a její cloudový byznys vzrostl o 28 procent, což je nejvyšší tempo za více než čtyři roky. Generální ředitel Andy Jassy vyzdvihl i rostoucí byznys s vlastními AI čipy, jehož roční tempo nyní dosahuje 20 miliard dolarů. Co se týče investic do AI, mohly by letos dosáhnout až 200 miliard dolarů.

