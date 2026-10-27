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Nvidia investuje tři miliardy dolarů do Mety. Zuckerberg slibuje průkopnické modely AI

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  13:16
Logo společnosti NVIDIA se zobrazuje na obrazovce během konference zaměřené na...

Logo společnosti NVIDIA se zobrazuje na obrazovce během konference zaměřené na rozvoj umělé inteligence a odvětví, která formují oblast výpočetní techniky. (21. října 2026) | foto: Reuters

Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg během slyšení senátního...
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Americký výrobce čipů Nvidia investuje tři miliardy dolarů (zhruba 65 miliard Kč) do internetové společnosti Meta. Oznámily to firmy, které se zároveň dohodly na prohloubení spolupráce v oblasti umělé inteligence (AI). Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp.

Nabízí také řadu produktů založených na AI, včetně různých chatovacích systémů. Nvidia v současnosti dominuje světovému trhu s čipy pro AI.

Prohloubení spolupráce se týká AI modelů a agentů, které pod označením Muse vyvíjí společnost Meta.

„Muse je způsob, jakým zpřístupňujeme osobní superinteligenci všem,“ uvedl zakladatel a šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg. „Těšíme se, že budeme pokračovat ve spolupráci s firmou Nvidia, abychom miliardám lidí přinesli nejlepší osobní agenty a průkopnické modely,“ dodal.

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Meta již v pondělí oznámila, že chce získat prodejem akcií až 97,5 miliardy dolarů k financování rozsáhlých investic do infrastruktury pro AI. Dodala, že výrobci čipů Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) a Broadcom projevili zájem o nákup akcií v hodnotě až pěti miliard dolarů.

Zapojení výrobců čipů do financování Mety vyvolává otázky ohledně stále těsnějšího propojení finančních toků v odvětví AI. Dodavatelé čipů by totiž pomáhali financovat rozvoj jednoho ze svých největších zákazníků, který následně jejich produkty nakupuje.

Meta v poslední době výrazně navyšuje výdaje na nákup čipů a výstavbu datových center, aby mohla lépe konkurovat společnostem OpenAI a Anthropic, které vyvíjejí pokročilé systémy AI.

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