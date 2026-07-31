Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Všem pivo zadarmo, až umře. Pivovar v USA přišel o licenci kvůli propagační akci

Jan Dvořák
  18:00

Fotogalerie4

Majitel pivovaru Minocqua Brewing Company Kirk Bangstad se často dostává do titulků médií kvůli propojování politického aktivismu se svým pivovarnickým podnikáním, přičemž své platformy často využívá ke kritice Trumpa a dalších republikánů. (31. července 2026) | foto: www.x.com

Pivovar v americkém Wisconsinu přišel o licenci k prodeji alkoholu poté, co jeho majitel v propagační akci slíbil, že bude rozdávat den pivo zdarma, až zemře prezident Trump. Pivovar vlastní progresivistický aktivista Kirk Bangstad, který se chce rozhodnutí bránit soudní cestou. Krok úřadů jeho právníci označil za směšný. S Trumpovou administrativou nemá firma potíže poprvé.

Mateřská společnost pivovaru Minocqua Brewing Company která má v nabídce piva značek Biden Beer, Bernie Brew anebo AOC IPA, uvedla, že státní daňový úřad plánuje odebrat její provozní povolení s účinností od 4. srpna, píše portál USA Today.

Ačkoli příspěvek ve znění „Pivo zdarma, celý den, v den, kdy zemře,“ z 22. ledna přímo Trumpa nejmenoval, mnozí se domysleli, že má jít o 80letého prezidenta. Příspěvek rychle nasbíral 7 400 komentářů a stovky sdílení.

Majitel Bangstad se domnívá, že reakce úřadů, který vyústila v odebrání licence, je součástí pomstychtivé kampaně úřadů a je politicky motivovaným krokem. Poradil se se svými právníky specializujícími se na licence k prodeji alkoholu, kteří to označili za směšné. „Budu proti úřadům bojovat ze všech sil,“ uvedl majitel pivovaru v příspěvku na sociálních sítích.

Rovněž požádal fanoušky o příspěvky do fondu na právní obranu společnosti a slíbil, že se proti státu bude bránit. „Jak si dokážete představit, nenechám to jen tak,“ napsal.

Jen přijímáme opatření, brání se úřad

Aktuální úřední opatření navazuje na červnovou razii, při níž státní úředníci zabavili plechovky piva z Bangstadovy společnosti s tvrzením, že byly do Wisconsinu dovezeny z Illinois bez požadovaných povolení a zaplacení daní. Bangstad tehdy označil tuto akci úřadů za nepřiměřenou.

Wisconsinský úřad pro alkoholické nápoje potvrdil nejnovější odebrání několika povolení a povolení ke skladování. „Zasazujeme se o spravedlivé a důsledné prosazování předpisů týkajících se alkoholických nápojů ve Wisconsinu,“ sdělili stanici Fox News. Úřad je podle nich povinen dodržovat a uplatňovat státní zákony, včetně zajištění toho, aby držitelé povolení a licencí dodržovali všechny platné zákony a předpisy. „Pokud nejsou tyto zákony dodržovány, úřad přijímá příslušná opatření,“ dodal úřad.

V pět hodin končíte! Trump ruší programy pro diverzitu a zbavil se školitelů

Bangstad se často dostává do titulků médií kvůli propojování politického aktivismu se svým pivovarnickým podnikáním, přičemž své platformy často využívá ke kritice Trumpa a dalších republikánů. Spor o povolení k prodeji alkoholu je tak nejnovější kapitolou v konfliktu se státními regulačními orgány, který se již roky odehrává v soudních síních, na úřadech i na veřejnosti.

S blížícím se termínem 4. srpna Bangstad uvádí, že hodlá zrušení povolení napadnout u soudu, zatímco státní úředníci na odebrání licence dál pracují. „Ukažte nám tento příspěvek, až se to za pár měsíců stane, a my ten slib splníme,“ vyzvala společnost své zákazníky.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos...

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo na 25 tisíc lidí. (26....

Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...

Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš

ilustrační snímek

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...

Lokomotiva, která rozpláče i dospělého. Big Boy se vydal na historické turné

Po příjezdu do Kansas City v Missouri dne se kolem lokomotivy Big Boy...

Největší provozní parní lokomotiva světa Big Boy 4014 se vydává na své první turné přes americký kontinent. Stroj vážící 539 tun a původně postavený v roce 1941 k přepravě těžkých nákladů přes pohoří...

Všem pivo zadarmo, až umře. Pivovar v USA přišel o licenci kvůli propagační akci

Majitel pivovaru Minocqua Brewing Company Kirk Bangstad se často dostává do...

Pivovar v americkém Wisconsinu přišel o licenci k prodeji alkoholu poté, co jeho majitel v propagační akci slíbil, že bude rozdávat den pivo zdarma, až zemře prezident Trump. Pivovar vlastní...

31. července 2026

Do moře jen za peníze? V Itálii bobtná spor o pláže zdarma. Ubývají a jsou přeplněné

Premium
Pláž v přímořském letovisku Santa Severa v Itálii (29. července 2026)

Italské pobřeží se stalo dějištěm sporu o to, jak velká část pláží má zůstat volně přístupná veřejnosti a jakou roli mají mít placená plážová zařízení. Aktivisté tvrdí, že lidé bez peněz na pronájem...

31. července 2026

Za deset let už peníze nebudou hrát roli, tvrdí Musk. Nesmysl, oponuje ekonom

ilustrační snímek

Odvážné vize budoucnosti jsou pro Elona Muska typické. V nejnovějším rozhovoru popsal svět, který podle něj během deseti let zásadně promění umělá inteligence a humanoidní roboti. Jak reálná je...

31. července 2026  13:32

Kompromisy vedou k slabým výsledkům. Přibývá milionových firem s jediným zaměstnancem

Premium
ilustrační snímek

Nástroje umělé inteligence zakladatelům firem usnadňují začít podnikat na vlastní pěst a mnozí z nich tak zůstávají i během dalšího růstu, aniž by museli najímat zaměstnance. Analýza platební...

31. července 2026  11:23

Evropská ekonomika zrychluje, ve druhém čtvrtletí přidala půl procenta

ilustrační snímek

Mezičtvrtletní růst ekonomiky Evropské unie ve druhém čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zrychlil na 0,5 procenta z tempa 0,1 procenta v prvním čtvrtletí. V meziročním srovnání růst ekonomiky...

31. července 2026

Varování od AI. Model Anthropic se při testech naboural do systémů tří firem

ilustrační snímek

Několik týdnů po incidentu společnosti OpenAI přiznal podobný problém i její konkurent Anthropic. Při bezpečnostních testech se modely umělé inteligence firmy neplánovaně pokusily proniknout do...

31. července 2026  9:44

Cestující přinesl do letadla 100 párů špuntů do uší, rozdával je kvůli své rodině

ilustrační snímek

„Chtěl bych se předem omluvit a popřát vám všem příjemný let.“ S těmito slovy nastoupil do letadla mladý tatínek. V ruce držel sáček plný špuntů do uší a s úsměvem je rozdával ostatním cestujícím....

31. července 2026

Dvacet tisíc na dovolenou. EET zruší stropy pro volnočasové benefity

Premium
ilustrační snímek

Změna ve zdanění firemních benefitů, která jako součást balíčku nové verze elektronické evidence tržeb míří do Senátu, ruší společný roční limit pro volnočasové benefity a nově zavádí příspěvky na...

31. července 2026

Rozšíření EU o Albánii a Černou Horu má potenciál. Lákat může firmy i turisty

Premiér Andrej Babiš a premiér Černé Hory Milojko Spajič v Kramářově vile. (24....

Evropská unie se nerozšířila už dlouhých třináct let. Poslední zemí, která do ní vstoupila, bylo v roce 2013 Chorvatsko. To by se ale mohlo brzy změnit. Mezi nejvážnější kandidáty na členství patří...

31. července 2026

Cenzura a zastrašování: televizní síť ABC odsoudila Trumpovu hrozbu

Americký prezident Donald Trump a budoucí šéf federálního úřadu pro spoje...

Americká televizní síť ABC se ve čtvrtek ostře ohradila proti hrozbě odebrání vysílacích licencí. Věc označila za nevídané zastrašování kvůli obsahu, který se nelíbí vládě prezidenta Spojených států...

30. července 2026  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Londýn se vylidňuje. Nejbohatší města nejsou vždy místy, kde se žije nejlépe

ilustrační snímek

Obyvatel Londýna poprvé od 80. let minulého století ubývá. Podle nových odhadů zveřejněných Úřadem pro národní statistiku klesl počet obyvatel města v polovině roku 2025 o téměř 27 000 na 9,1...

30. července 2026

Největší světový výrobce piva těží z fotbalu. Pomohl mu vyvážit propad v Číně

Kelímky Michelob Ultra při zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a...

Sponzorství fotbalového mistrovství světa pomohlo společnosti Anheuser-Busch InBev zvýšit poptávku po pivu Michelob Ultra ve Spojených státech i po dalších značkách v Mexiku. Díky tomu největší...

30. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×