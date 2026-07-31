Mateřská společnost pivovaru Minocqua Brewing Company která má v nabídce piva značek Biden Beer, Bernie Brew anebo AOC IPA, uvedla, že státní daňový úřad plánuje odebrat její provozní povolení s účinností od 4. srpna, píše portál USA Today.
Ačkoli příspěvek ve znění „Pivo zdarma, celý den, v den, kdy zemře,“ z 22. ledna přímo Trumpa nejmenoval, mnozí se domysleli, že má jít o 80letého prezidenta. Příspěvek rychle nasbíral 7 400 komentářů a stovky sdílení.
The Wisconsin brewery that offered "free beer" when President Trump dies has now had its alcohol permit revoked.— Fox News (@FoxNews) July 29, 2026
Wisconsin officials say Minocqua Brewing Company's permits were revoked over alleged alcohol transport and tax violations involving beer brought in from Illinois.… pic.twitter.com/BpIqsD40kV
Majitel Bangstad se domnívá, že reakce úřadů, který vyústila v odebrání licence, je součástí pomstychtivé kampaně úřadů a je politicky motivovaným krokem. Poradil se se svými právníky specializujícími se na licence k prodeji alkoholu, kteří to označili za směšné. „Budu proti úřadům bojovat ze všech sil,“ uvedl majitel pivovaru v příspěvku na sociálních sítích.
Rovněž požádal fanoušky o příspěvky do fondu na právní obranu společnosti a slíbil, že se proti státu bude bránit. „Jak si dokážete představit, nenechám to jen tak,“ napsal.
Jen přijímáme opatření, brání se úřad
Aktuální úřední opatření navazuje na červnovou razii, při níž státní úředníci zabavili plechovky piva z Bangstadovy společnosti s tvrzením, že byly do Wisconsinu dovezeny z Illinois bez požadovaných povolení a zaplacení daní. Bangstad tehdy označil tuto akci úřadů za nepřiměřenou.
Wisconsinský úřad pro alkoholické nápoje potvrdil nejnovější odebrání několika povolení a povolení ke skladování. „Zasazujeme se o spravedlivé a důsledné prosazování předpisů týkajících se alkoholických nápojů ve Wisconsinu,“ sdělili stanici Fox News. Úřad je podle nich povinen dodržovat a uplatňovat státní zákony, včetně zajištění toho, aby držitelé povolení a licencí dodržovali všechny platné zákony a předpisy. „Pokud nejsou tyto zákony dodržovány, úřad přijímá příslušná opatření,“ dodal úřad.
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Bangstad se často dostává do titulků médií kvůli propojování politického aktivismu se svým pivovarnickým podnikáním, přičemž své platformy často využívá ke kritice Trumpa a dalších republikánů. Spor o povolení k prodeji alkoholu je tak nejnovější kapitolou v konfliktu se státními regulačními orgány, který se již roky odehrává v soudních síních, na úřadech i na veřejnosti.
S blížícím se termínem 4. srpna Bangstad uvádí, že hodlá zrušení povolení napadnout u soudu, zatímco státní úředníci na odebrání licence dál pracují. „Ukažte nám tento příspěvek, až se to za pár měsíců stane, a my ten slib splníme,“ vyzvala společnost své zákazníky.