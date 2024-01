Dodává do NASA i letectvu. Marek Polčák posouvá možnosti virtuální reality

Na podobné technologii pracují i giganti, jako je například Meta. Polčákovým Vrgineers se ale povedlo přijít se simulátorovou technologií mixované reality, která je atraktivní pro ta nejzvučnější jména leteckého průmyslu. Umožňuje totiž nacvičit i situace, které jiné simulátory zkrátka napodobit nezvládnou.

Právě technologická náročnost headsetů pro virtuální a mixovanou realitu XTAL, které Vrgineers vyvíjí, dostala Polčákův tým až do úzké komunikace s Nvidií, což je jedna z největších technologických firem na světě. „Díky unikátnosti naší technologie se občas stane, že společně odhalíme nějakou chybu v grafických ovladačích a pomůžeme je tak zlepšit pro celý svět,“ popisuje Polčák s tím, že Nvidia jejich spolupráci využívá i marketingově. „Na naší technologii výrobci grafických karet rádi demonstrují výkonnost těch nejnovějších modelů,“ vysvětluje.

Marek Polčák, zakladatel startupu Vrgineers.

Všechno přitom začalo v kulisách vysokého učení technického v Praze. Ještě během studií totiž Polčák založil s dalšími spolužáky společnost, která se do dnešního dne zabývá vývojem softwaru a následně i hardwaru, Quanti s.r.o. Netrvalo ale dlouho a začalo se mluvit o virtuální realitě, která mladému studentovi učarovala.

„Je ale důležité říct, že v ten moment jsme ještě nevěděli, co všechno virtuální realita obnáší. Je to totiž mnohem složitější technologie než na první pohled vypadá. Zároveň se snažíme přicházet s inovacemi, ne jen implementovat, co už bylo vymyšlené,“ vysvětluje startupista s tím, že kvůli svému nasazení musel mít kancelář i byt blízko univerzitního kampusu, aby stíhal mezi budovami přebíhat.

První byznys už na střední škole

První firmu financoval Polčák spolu se spolužáky ze svého. Už na střední škole podnikal jako živnostník, skládal počítače a modeloval 3D stroje. Quanti mu pak umožnila zafinancovat i začátek Vrgineers, které spoluzaložil s Etnetera Group. Poté ale bylo potřeba sehnat další investory, což podle Polčáka nebylo úplně snadné. „Je rozdíl shánět peníze na software aplikaci a na brýle a simulátory pro virtuální a mixovanou realitu, kde se kombinuje fyzický a virtuální produkt,“ říká.

Nakonec se ale povedlo a dnes už je z Vrgineers firma zajímavá nejen svou technologií, ale i rostoucím obratem, který za rok 2023 překročil sto milionů korun.

Na technologie a růstový potenciál startup nalákal už i zahraniční kapitál. V loňském roce do Vrgineers vedle současných investorů podílově vstoupila také Taiwania Capital v investičním kole o celkové velikosti šest milionů dolarů, které poslouží pro další růst.

Zároveň se ale Polčák netají s tím, že osobně netouží po tom, aby jeho firmu koupila větší, zahraniční společnost. Raději by ji dál budoval do velikosti, kdy naopak Vrgineers bude akvizovat zahraniční společnosti a dále růst až na úpis na burze. „Musíme se zaměřit na technologie, export a mezinárodní růst, není nic cennějšího než z republiky řízená úspěšná mezinárodní společnost. Díky exportu přináší peníze lidem kteří tady pracují a žijí a ti je rádi utratí, abychom se měli všichni lépe,“ dodává a pokračuje v přemýšlení, jak dál firmu posunout k cíli.