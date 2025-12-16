Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

Autor: ,
  15:05
Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech po 24 letech ukončila provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz červený Volkswagen ID.3.
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech. | foto: ČTK

Prezident Václav Klaus si vyzkoušel 23. února v roce 2007 posezení v automobilu...
Premiér Andrej Babiš navštívil v Drážďanech závod automobilky Volkswagen 25....
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech. Na snímku...
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.
9 fotografií

Automobil ID.3, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.

Skleněná manufaktura (Gläserne Manufaktur) v saském hlavním městě zahájila slavnostně provoz v prosinci 2001. Do roku 2016 se v ní vyráběly vozy Phaeton, následně do roku 2020 automobily e-Golf. V lednu 2021 začala sériová výroba plně elektrických vozů ID.3. Továrna podle agentury DPA za 24 let provozu vyrobila přes 165 500 aut.

Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Architektonicky ojedinělá továrna se stala i turistickým lákadlem Drážďan. Ročně přivítá přes 100 000 návštěvníků. Saští politici do moderního závodu rádi zvali i zahraniční návštěvy včetně těch z Česka. V roce 2019 jej tak navštívil tehdejší a nynější premiér Andrej Babiš, už v roce 2007 si ji prohlédl tehdejší prezident Václav Klaus.

Prezident Václav Klaus si vyzkoušel 23. února v roce 2007 posezení v automobilu...

Od ledna příštího roku se začne Skleněná manufaktura přestavovat. Koncern Volkswagen, spolková země Sasko a drážďanská Technická univerzita z ní hodlají vybudovat inovační centrum pro umělou inteligenci (AI), robotiku, čipy a mikroelektroniku. Podle agentury DPA 230 zaměstnanců závodu zatím propouštění nečeká. Co budou dál dělat, ale není známo. Na vrcholu kapacity zaměstnávala Skleněná manufaktura 800 lidí.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka je rozhodnutí uzavřít závod v Drážďanech symbolický a velmi příznačný okamžik pro evropský automobilový průmysl.

Touareg je král mezi Volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude

„Spíše než jako ojedinělá událost by se mělo zavření továrny vnímat jako důsledek několika strukturálních tlaků, které se v posledních letech zintenzivnily: vysoké náklady na energii, zrychlený přechod k elektrifikaci, rostoucí konkurence ze strany Číny a v poslední době také stále nepřátelštější mezinárodní obchodní prostředí charakterizované cly a geopolitickými napětími,“ uvedl.

Německo - považované za průmyslové srdce Evropy -začíná podle Tylečka ztrácet část své přitažlivosti jako výrobní základna pro automobilový průmysl.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny, cly na dovoz do Spojených států i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

ilustrační snímek

Rozhodnutí vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet bude mít na zákazníky od příštího roku bezprostřední a jednoduše spočítatelný dopad. Na každé...

16. prosince 2025  15:34

Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech po 24 letech ukončila provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz červený Volkswagen ID.3.

16. prosince 2025  15:05

Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) zvažuje postupné zavedení plošného mýta po celé republice. Z důvodu, aby kamiony neobjížděly placené úseky po silnicích, které na těžkou dopravu nejsou stavěné.

16. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:40

Trumpova cla v číslech. Do státní kasy přinesla 200 miliard dolarů, má to však háček

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Trumpova cla přinesla do kasy Spojených států už více než 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu korun), informoval v pondělí americký Úřad pro cla a ochranu hranic. Výnosy se týkají pouze cel, ke...

16. prosince 2025  13:50

Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra....

16. prosince 2025  13:30

Designové kočárky s českou stopou. Pobočku v New Yorku otevřela raperka Cardi B

Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B.

Společnost Cybex, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevřela svoji první vlajkovou prodejnu v New Yorku. Značka tím posiluje pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na Greene...

16. prosince 2025  11:46

Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie

Vůz Tatra 810M z Kopřivnice

Česká skupina CSG bude na východním Slovensku montovat vozidla Tatra. Projekt souvisí se zakázkou na dodávku 4000 vojenských vozidel v hodnotě přes miliardu dolarů (20,7 miliardy korun) pro klienta z...

16. prosince 2025  11:09

Od února levněji. Společnost innogy sníží ceny plynu o 15 procent

ilustrační snímek

Energetická společnost innogy od února příštího roku zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží oproti současnosti o 15 procent, tedy zhruba o 280...

16. prosince 2025  10:50

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek.

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat on-line léky bez předpisu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Drogerie přitom v zemi léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Dm...

16. prosince 2025  10:25

Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Letošní rok se do historie Burzy cenných papírů zapsal zlatým písmem. Hlavní akciový index PX i dividendový index PX-TR v průběhu roku dosáhly historických maxim. Dividendový index posílil od počátku...

16. prosince 2025  10:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Rozhodnutí o pozastavení žádostí platí od 9. prosince,...

16. prosince 2025  10:07

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Brejl, obchodní ředitel Partners.

Česká ekonomika se po covidových letech stabilizovala, inflace se drží kolem 2,5 procenta a domácnosti mají na účtech rekordní objem úspor. Podle Jana Brejla, obchodního ředitele finanční skupiny...

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.