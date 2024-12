Škrty ve Volkswagenu dopadnou i na manažery. Příjmy jim klesnou o 10 procent

Vedení automobilky Volkswagen několik dnů usilovně vyjednávalo s odbory IG Metall o tom, co všechno se v automobilce do budoucna změní. Mezi hlavní závěry se řadí i zrušení asi 35 tisíc pracovních míst, což je asi 12 procent současného stavu. Na horší časy se ale musí připravit i vysoce postavení manažeři, píše server ntv.

Podle zveřejněné dohody musí asi čtyrři tisíce manažerů automobilky Volkswagen počítat pro léta 2025 a 2026 se snížením příjmů asi o 10 procent. V dalších letech se tento propad postupně sníží na 8, 6 a 5 procent. Na původní úroveň z roku 2024 by se odměny měly vrátit v roce 2030.

„Součástí komplexního řešení musí být i vedení automobilky a jeho představenstvo. To je přesně to, co jsme jako zaměstnanci od počátku vyjednávání požadovali. Nyní se to skutečně děje,“ uvedl pro server ntv jeden ze členů odborové organizace IG Metall.

Manažeři přijdou hlavně o roční bonusy

Redukce odměn by se měla týkat hlavně ročních bonusů, které automobilka Volkswagen dlouhodobě vyplácí v květnu. Generální ředitel automobilky Oliver Blume ale zdůraznil, že cílem není pouze krátkodobá stabilizace firmy, ale vytvoření ideálního prostředí pro další udržitelnou budoucnost Volkswagenu na trhu.

„Chceme Volkswagenu zajistit jasnou perspektivu do budoucna,“ řekl v rozhovoru pro Franfurter Allgeime Zeitung Oliver Blume s tím, že zrušení 35 tisíc pracovních pozic do roku 2030 bude odpovídat kapacitě dvou až tří velkých závodů. Tato úsporná opatření však mají pomoci Volkswagenu udržet výrobu na území Německa.

Ačkoliv se ve Volkswagenu nyní pracuje hlavně na nákladových opatřeních, chce automobilka do roku 2027 představit i dalších devět nových modelů, které nabídne konečným zákazníkům. Společnost ale počítá také s tím, že nejpozději v roce 2027 dojde k zastavení výroby modelu Golf s klasickým spalovacím motorem v závodě v německém Wolfsburgu. Místo toho se v tomto provozu budou vyrábět elektrické modely ID.3 a Cupra Born. Firma ale dodala, že s elektrickým modelem Golf samozřejmě stále počítá.

Nejistá zůstává budoucnost výrobních závodů v Osnabrücku s Drážďanech. Zejména pro drážďanský provoz má automobilka Volkswagen v dalších měsících hledat nového kupce. V obavách jsou také pracovníci v Osnabrücku, kde má pokračoval výroba modelu T-Roc Cabrio do léta roku 2027. Pro dalších 2 300 zaměstnanců ale zatím Volkswagen nemá optimální využití.

V současné době má Volkswagen v Německu asi 130 tisíc pracovních pozic. Nynější koncepce počítá se zrušením čtyř tisíc míst v technickém vývoji ve Wolfsburgu. Kromě toho se sníží počet lektorských pozic, a to asi z 1 400 na 600. Stovky milionů eur ročně ale Volkswagen ušetří hlavně snížením mezd, uzavírá ntv.