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Šéf Volkswagenu bojuje o důvěru investorů. Automobilku brzdí Čína i cla

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  20:00
Sílící konkurence z Číny, obchodní bariéry i slábnoucí poptávka dál zhoršují vyhlídky německých automobilek a ani Volkswagen není výjimkou. Generální ředitel koncernu proto čelí rostoucímu tlaku investorů, kteří od něj očekávají rychlejší výsledky probíhající restrukturalizace.
Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v Mnichově | foto: Reuters

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.
Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.
Montážní dělníci v závodě Volkswagenu v Chattanooze ve státě Tennessee (16....
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Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume bude na čtvrteční valné hromadě akcionářům vysvětlovat, zda jeho dosavadní změny stačí k tomu, aby automobilka obstála v rychle se měnícím prostředí. Přestože již prosadil několik důležitých kroků, zásadní část transformace má firma stále před sebou, píše agentura Bloomberg.

Volkswagen už dokázal omezit náklady na vývoj, zrychlit uvádění nových modelů na trh i víceméně ovládnout evropský trh elektromobilů. Analytici ale ve stejnou chvíli upozorňují, že koncern dále doplácí na americká cla či slábnoucí postavení v Číně.

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„Bez důsledné restrukturalizace firmy hrozí postupný úpadek,“ varuje Tanja Bauerová z investiční společnosti Deka Investment. Investoři podle ní chtějí, aby se automobilka vrátila ke stabilní ziskovosti.

Německé automobilky doplácí na situaci v Číně

Největší starosti však německým automobilkám dělá Čína. Tamní trh v květnu meziročně oslabil o více než pětinu, přičemž prodeje vozů se spalovacími motory se propadly téměř o 40 procent. Právě na nich přitom Volkswagen stále vydělává nejvíce.

Volkswagen reaguje na aktuální situaci novými modely a partnerstvími s čínskými firmami. Čínští konkurenti však vedou tvrdou cenovou válku a díky levnějším elektromobilům dál posilují své postavení, na což Volkswagen i další německé automobilky doplácejí.

Ani v Evropě nemá Volkswagen vyhráno. Čínské automobilky postupně přesouvají výrobu přímo na evropský kontinent a stále agresivněji soupeří s tradičními značkami. Pod tlakem se tak neocitá jen Volkswagen, ale také Stellantis či Renault.

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Cesta k lepším výsledkům tak nebude snadná. Potvrdilo to i BMW, které tento týden výrazně zhoršilo svůj výhled. Automobilka nově očekává, že provozní marže její klíčové divize klesne až k jednomu procentu, zatímco ještě nedávno počítala se zhruba šestiprocentní ziskovostí.

Složitá vlastnická struktura

Volkswagen mezitím pracuje na dalších úsporách. Zvažuje prodej divize vyrábějící lodní motory, jejíž hodnota by podle odhadů mohla přesáhnout hranici osmi miliard eur (asi 192 miliard korun). Součástí restrukturalizace je také odchod zhruba 28 tisíc zaměstnanců a omezení výrobních kapacit z 12 na devět milionů vozů ročně.

Volkswagen po aféře Dieselgate opakovaně sliboval rozsáhlé změny, ty ale často ztroskotaly na složité vlastnické struktuře a komplikovaném rozhodování uvnitř koncernu. „Právě vlastnická struktura výrazně omezuje možnost prosadit zásadní reformy. Oliver Blume dělá maximum, ale s dnešním složením dozorčí rady si jen těžko lze představit opravdu hluboké škrty,“ míní expert na správu firem Christian Strenger.

Vedení zůstává optimistické

Blume přesto věří, že se automobilce podaří do roku 2030 zvýšit provozní marži na osm až deset procent. V cestě ale stojí samotná velikost koncernu. Široké portfolio značek a různorodých aktivit, které bylo kdysi konkurenční výhodou, dnes firmě spíše komplikuje rychlé rozhodování i další proměnu.

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Dobře je to vidět na nabídce samotných vozů. Volkswagen prodává více než 150 modelů napříč svými značkami a řada z nich soupeří o stejné zákazníky. Typickým příkladem jsou kompaktní modely Volkswagen Golf, Škoda Octavia a Seat Leon nebo SUV Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq a Audi Q3. I přesto je ale Blume přesvědčený, že stanovené cíle do dalších let jsou pro celý koncern Volkswagen realistické, uzavírá Bloomberg.

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