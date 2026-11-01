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Vlastník Toblerone žaluje malou čokoládovou značku. Nelíbí se mu tvar její tyčinky

Jan Dvořák
  9:00
Tyčinky O’bar o hmotnosti 200 g stojí 9,20 liber v mléčné nebo hořké variantě a...

Tyčinky O’bar o hmotnosti 200 g stojí 9,20 liber v mléčné nebo hořké variantě a až 10,55 liber za exotičtější příchutě, jako je dýňové koření nebo skořicová spirála. (29. října 2026) | foto: https://catherinesoriginals.com/

Společnost Catherine’s Originals, kterou v roce 2021 založila tehdy ještě...
Tyčinky O’bar od společnosti Catherine’s Originals. Nyní malý výrobce čelí...
Majitelka společnosti Catherine’s Originals uvedla, že tvar jejích tyčinek...
Čokoláda Toblerone
7 fotografií
Majitel značky Toblerone, společnost Mondelēz, podniká právní kroky vůči malé britské veganské čokoládové značce Catherine’s Originals. Ta podle něj kopíruje proslulý tvar této švýcarské čokoládové tyčinky s výraznými výstupky. Žalovaná společnost před londýnským vrchním soudem tvrzení ohledně vydávání za jinou značku popírá, stejně jako porušení ochranné známky.

Společnost Mondelēz podala žalobu u londýnského vrchního soudu. Obviňuje v ní značku Catherine’s Original z vydávání cizího výrobku za vlastní a porušení ochranné známky v souvislosti s její čokoládou O’bar – čokoládovou tyčinkou rozdělenou na segmenty, z nichž každý má, podobně jako čokoládová tyčinka Toblerone, zaoblený polooválný výstupek, píše britský portál The Guardian.

Tyčinky O’bar o hmotnosti 200 g stojí 9,20 libry v mléčné nebo hořké variantě a až 10,55 libry u exotičtějších příchutí, jako je dýňové koření anebo skořicová spirála. Standardní mléčnou čokoládu Toblerone lze koupit za 2,50 libry.

Je to naše identita

Společnost Catherine’s Originals, kterou v roce 2021 založila tehdy ještě teenagerka Catherine Doddová, vyrábí čokoládu ve Walbertonu v anglickém Sussexu a prodává ji na trzích i online. Doddová uvedla, že tvar jejích tyčinek odráží písmeno O jako Originals. „Pevně stojíme za produktem a identitou, kterou jsme vytvořili,“ řekla.

Čokoláda Toblerone se vrátí ke svému původnímu tvaru, mezery se neosvědčily

S tvrzením Mondelēzu ohledně podobnosti její tyčinky O’bar zásadně nesouhlasí a již spolupracuje s právním týmem na obhajobě postoje firmy. „Upřímně řečeno, pro malou firmu, do jejíhož budování jsme vložili tolik péče a tvrdé práce, je to docela děsivé. Ale to, že jsme menší firma, neznamená, že se bojíme postavit se za to, co jsme vytvořili,“ uvedla majitelka.

„Náš klient s tímto tvrzením nesouhlasí a domnívá se, že značka O’bar má svůj vlastní charakteristický design a identitu. Těšíme se, až tuto záležitost vyřešíme prostřednictvím příslušného právního řízení,“dodal poradce značky Catherine’s Originals Stephen Lowry.

Jak to bylo s Twin Peaks?

Společnost Mondelēz International, která mimo jiné vlastní také značky Cadbury anebo Côte D’Or, uvedla, že kultovní tvar čokolády Toblerone patří k nejznámějším a nejcharakterističtějším designům výrobků ve Velké Británii i po celém světě a je charakteristickým znakem této značky již od roku 1929.

„Máme povinnost chránit naše ochranné známky a duševní vlastnictví, což bereme vážně. Několik měsíců jsme se snažili tuto záležitost konstruktivně a přímo vyřešit se společností Catherine’s Originals, ale bohužel se nám nepodařilo dosáhnout dohody. K probíhajícím soudním sporům se nemůžeme dále vyjadřovat.“

Z Toblerone musí zmizet Matterhorn, výroba čokolády se stěhuje na Slovensko

Nejnovější spor ohledně tyčinky Toblerone navazuje na případ z roku 2017, kdy byl britský obchodní řetězec Poundland po právním varování od společnosti Mondelēz nucen odložit uvedení své čokoládové tyčinky jménem Twin Peaks na trh. Ta měla dva hrbolky namísto jediného vrcholu charakteristického pro tyčinku Toblerone.

Tyčinka nakonec znovu přišla na trh poté, co společnost Poundland upravila barvu obalu a tvar tyčinky, a je v prodeji dodnes, uzavřel britský deník.

Přijde vám tyčinka O’bar podobná čokoládě Toblerone?

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