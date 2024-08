Plánujete letos dovolenou? Máme několik tipů, jak nenaletět podvodníkům

1 Na ryby? Ano, ale pozor na „phishing“

Odborníci na podvody ze společnosti Visa upozorňují, že se během letních měsíců zvyšuje počet phishingových kampaní zaměřených na letní dovolené a speciální akce. Tyto podvody mohou lákat na speciální nabídky na cestování či ubytování, a přimět tak k návštěvě falešných webových stránek, které vystaví uživatelovo zařízení a jeho data riziku.

Jak se vyhnout phishingu?

Vždy kontrolujte adresy URL a e-maily, abyste se ujistili, že jsou důvěryhodné. Například překlepy jsou známkou toho, že se pravděpodobně jedná o podvod.

Pamatujte, že telefonní čísla mohou být falešná. Vyhledejte si raději telefonní číslo své banky nebo kreditní společnosti sami místo toho, abyste odpovídali na hovory nebo zprávy. Žádná seriózní společnost se na vás nebude zlobit, pokud jim zavoláte pro ověření jejich identity.

Nastavte si dvoufázové ověření na svých účtech a zařízeních, které vám pomůže lépe zachytit podezřelé aktivity.

2 Nepřispívejte podvodníkům na dovolenou

Když platíte kartou Visa, váš nákup je chráněn zásadou nulové odpovědnosti společnosti Visa, což znamená, že nebudete zodpovědní za případné neautorizované transakce provedené na vaší kartě. Při placení jinými metodami, jako například pomocí bankovních převodů nebo pomocí mobilních aplikací či online platebních platforem, nemáte stejnou úroveň ochrany.

Jak se chránit, aby vaše peníze neskončily u podvodníků?

Buďte obezřetní vůči žádostem o použití netradičních platebních metod. Žádost o platbu přes bankovní převod, kryptoměny, dárkové karty nebo pomocí různých mobilních aplikací či online platebních platforem může být varovným signálem, že máte co do činění s podvodníkem.

Vždy kontrolujte adresy URL a e-maily na překlepy a správnost, abyste se ujistili, že jsou legitimní.

3 Nenechte se napálit podezřele levnými nabídkami

Podvodníci často na internetu vytvářejí falešné nabídky ubytování, a to i na důvěryhodných webových stránkách. Tito „hostitelé“ pak nabízejí ubytování za velmi nízkou cenu. Zákazníci poté nevědomky zaplatí za to, co vypadá jako skvělá nabídka, buď přes důvěryhodnou platformu, nebo mimo ni (což by samo o sobě mělo být varovným signálem). A co se stane, když host na místo ubytování dorazí? Buď zjistí, že dané ubytování neexistuje, nebo neodpovídá tomu, co bylo slíbeno v nabídce. Ještě horší je fakt, že takové podvody se často zaměřují na velké akce, jako jsou festivaly nebo sportovní utkání, což znamená, že pak můžete zůstat bez místa k přespání.

Co dělat, aby se vám to nestalo?

Vyhledejte si adresu ubytování, abyste se ujistili, že se opravdu jedná o ubytování. Najděte si obrázky z nabídky na internetu, abyste zjistili, zda nejsou fotografie stažené z jiných zdrojů.

Pamatujte, že pokud něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, pravděpodobně je to lež. Jakákoli nabídka, která vypadá jako příliš výhodná, může být pastí.

4 Užívejte si krás okolí, ale buďte ostražití

Někteří podvodníci se drží typických metod. Zatímco turisté jsou rozptýleni krásami dovolené, kapsáři si všímají kabelek a peněženek, které mohou snadno ukrást.

Co dělat, aby vás kapsáři nepřipravili o peníze?

Na cestách noste tašky, které můžete mít blízko u sebe. Ledvinky přes hruď nebo tašky přes rameno se kradou hůře než kabelky. Čím blíže máte tašku k tělu, tím snadněji si všimnete, že se vás někdo snaží okrást.

Mějte pro případ krádeže po ruce číslo na zablokování vaší karty. Ano, máte ho napsané na kartě, ale to vám nepomůže, pokud vám kartu ukradnou. V případě, že svou kartu ztratíte nebo vám je odcizena, zavolejte své bance, aby vám ji zablokovala, a nikdo ji tak nemohl zneužít.

Léto by mělo být časem odpočinku a relaxace. Abyste si ho mohli v klidu užít, buďte během svých cest v bezpečí – a nedovolte podvodníkům, aby vám dovolenou zkazili.