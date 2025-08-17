Konkrétně se o svou pozici na automobilovém trhu pokusí Pham Nhat Vuong zabojovat v Indii, Indonésii a Filipínách. Vietnamský miliardář věří, že právě v těchto ekonomikách se mu podaří zvrátit dosavadní negativní trendy a zejména obrovské ztráty, které jeho automobilka v posledních letech nakumulovala, píše agentura Bloomberg.
Jen v loňském roce vietnamská automobilka VinFast vykázala ztrátu ve výši 3,2 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 70 miliard korun. I přesto ale Pham Nhat Vuong říká, že svou firmu bude finančně podporovat tak dlouho, dokud jemu samotnému peněžní prostředky nedojdou.
Obrovské odhodlání vietnamský miliardář přenesl i do nové podnikové strategie. Ta souvisí mimo jiné i s otevřením první továrny mimo Vietnam, a to konkrétně v indickém přístavním městě Thoothukudi. Tato investice zatím vyšla na půl miliardy dolarů, plánuje se ale její zvýšení až na 2 miliardy. V tomto novém závodě se má každý rok vyrobit 150 tisíc aut, a to i pro trhy v Africe a na Blízkém východě.
Nová fabrika se připravuje také v Indonésii
Automobilka VinFast zároveň v červnu spustila už svůj druhý výrobní závod s kapacitou 200 tisíc aut za rok. Brzy by se měla otevřít také nová fabrika v Indonésii. Podniková vize momentálně stojí na přesunu do zemí, které v prodejích elektromobilů zatím zaostávají, ale do budoucna mají obrovský růstový potenciál.
Asijské státy jako Indonésie či Filipíny jsou totiž z pohledu elektromobility mnohem méně nasycené a do budoucna se počítá s tím, že třeba po vzoru Číny budou výrazně bohatnout. Zatím se čeká, že poptávka v těchto ekonomikách bude hlavně po menších a levnějších elektroautech.
Vietnamská firma každopádně věří po neúspěchu v USA a Evropě v obrat k lepšímu. Na Západě automobilka VinFast čelila poměrně silné zákaznické nespokojenosti, a to také kvůli softwarovým chybám. Mimo jiné proto společnost v roce 2024 dodala nová auta z 90 procent na vietnamský trh, odkud i pochází.
Firmu ohrožuje levná konkurence z Číny
Celkem loni firma konečným zákazníkům dodala 100 tisíc nových aut. Plánovaná továrna v Severní Karolíně každopádně ze strany vedení vietnamské automobilky byla přesunuta na vedlejší kolej. Výstavba byla prozatím odložena až na rok 2028.
Pro automobilku bude na trzích v jihovýchodní Asii důležité, aby se co možná nejlépe popasovala s rostoucí konkurencí, a to hlavně z Číny. Tyto automobilky totiž výrazně tlačí na ceny směrem dolů, což by teoreticky mohlo ohrozit i budoucnost a možný úspěch i vietnamské automobilky. „Je to závod s časem,“ komentuje situaci Tu Le z konzultační společnosti Sino Auto Insights.
Zdá se ale, že finanční polštář má automobilka VinFast zajištěn. Značka totiž spadá do obrovského konglomerátu, který se věnuje také pohostinství, realitám či maloobchodu. Obrat tohoto giganta dosahuje asi na 1 procento celkového HDP Vietnamu.
Zejména reality jsou pro společnost velmi profitabilní. Tyto příjmy podle analytiků mohou nad vodou držet celý konglomerát. I proto analytici jsou ohledně budoucnosti vietnamské automobilky na trhu poměrně pozitivní.
„Ještě před pár lety jsem si myslel, že nemá šanci. Za tu dobu se ale značka posunula. Daří se jí na domácím trhu, zaměřila se na kvalitu a posouvá se i v zahraničí. Pár nových aut jsem osobně viděl dokonce i na Floridě,“ uzavírá pro Bloomberg analytik Dan Gittleman z poradenské firmy SanBoca Insights.