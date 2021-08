VIDEO: Jako v NASA. V Ústí a Brně řídí proudění plynu pro téměř celé Česko

Provoz 65 tisíc kilometrů plynovodů řídí ze dvou malých místností. Ve firmě GasNet, která distribuuje plyn do 12 krajů a má nonstop dispečinky v Ústí nad Labem a v Brně, s trochou nadsázky říkají, že to u nich vypadá jako v NASA. Do dispečinku na severu Čech jsme se zajeli podívat.