Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Najít opravdu unikátní prostor pro vánoční večírek, výroční konferenci nebo teambuilding není pro firmy jednoduché. Hotely či kongresové sály jsou sice praktické, ale často jim chybí výjimečná atmosféra. Stále více společností proto hledá místa, která jejich akci dodají punc originality, prestiže a nezapomenutelného zážitku.
Fotbalové stadiony se v tomto směru ukazují jako ideální volba – spojují totiž emocionální náboj sportu s profesionálním zázemím pro velké i malé eventy. Slavia Praha nyní tento trend přináší i do českého prostředí.
Fortuna Arena je multifunkčním prostorem, který dokáže nabídnout originální kulisu pro firemní setkání. Vánoční večírek nabízí nejen výhled na zelený trávník, ale třeba i možnost nahlédnout do zákulisí šaten a míst, kam se běžný fanoušek nikdy nedostane.
Tyto zážitky lze doplnit komentovanou prohlídkou stadionu či návštěvou klubového muzea. Program je možné obohatit i o setkání a diskusi s hráči nebo představiteli klubu, kteří mohou nabídnout inspirativní pohled nejen na fotbal, ale také na témata související s byznysem, motivací či týmovou prací.
„Chceme, aby každá firemní akce v Edenu byla skutečně výjimečná. Kromě samotného prostředí stadionu nabízíme klientům možnost připravit program na míru – od prohlídky stadionu přes setkání s hráči až po originální vánoční dárky,“ říká Kateřina Vavrlová, komerční ředitelka a členka představenstva SK Slavia Praha.
Jedním z hlavních lákadel je také catering, který si firmy mohou nadefinovat podle svých představ – od lehkého rautu a finger food až po slavnostní čtyřchodové menu. Výběr kuchyně či design stolů lze tematicky sladit s firemní identitou. Klub připraví pro účastníky i personalizované vánoční dárky.
Fortuna Arena disponuje širokou škálou prostor, které lze flexibilně přizpůsobit velikosti i charakteru akce. K dispozici jsou reprezentativní VIP salonky pojmenované po legendách Slavie, moderní prostory klubového muzea nebo VIP boxy pro menší týmy. Pro větší akce pak slouží variabilní prostory, které lze propojit a vytvořit večírek až pro 500 hostů.
Zázemí doplňuje moderní audiovizuální technika, variabilní nasvícení a možnost využít velkoplošné obrazovky nebo branding přímo v aréně. To vše dává firmám volnost připravit akci přesně podle svých potřeb.
Zatímco v zahraničí se pořádání firemních večírků na stadionech stalo běžnou praxí, v Česku jde zatím o novinku. Slavia ale věří, že tento koncept si rychle získá popularitu i u tuzemských firem.
„Vánoční večírky na stadionech jsou ve světě obrovským trendem a my jsme připraveni tento koncept nabídnout i českým firmám. Fortuna Arena má kapacitu a zázemí pro malé i velké akce a naším cílem je, aby si každá společnost odnesla nezapomenutelný zážitek,“ dodává Kateřina Vavrlová.