Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Autor:
  15:34
Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou slavnostní akci přímo ve Fortuna Areně – nejmodernějším fotbalovém stadionu v zemi.
Zázemí Fortuna Areny doplňuje moderní audiovizuální technika

Zázemí Fortuna Areny doplňuje moderní audiovizuální technika | foto: SK Slavia Praha

Interiér Fortuna Areny lze využít i k pořádání večírků
Catering ve Fortuna Areně si firmy mohou nadefinovat podle svých představ.
Fortuna Arena má kapacitu a zázemí pro malé i velké akce
Catering lze tematicky sladit s firemní identitou
10 fotografií

Najít opravdu unikátní prostor pro vánoční večírek, výroční konferenci nebo teambuilding není pro firmy jednoduché. Hotely či kongresové sály jsou sice praktické, ale často jim chybí výjimečná atmosféra. Stále více společností proto hledá místa, která jejich akci dodají punc originality, prestiže a nezapomenutelného zážitku.

Fotbalové stadiony se v tomto směru ukazují jako ideální volba – spojují totiž emocionální náboj sportu s profesionálním zázemím pro velké i malé eventy. Slavia Praha nyní tento trend přináší i do českého prostředí.

Zázemí Fortuna Areny doplňuje moderní audiovizuální technika
Interiér Fortuna Areny lze využít i k pořádání večírků
Catering ve Fortuna Areně si firmy mohou nadefinovat podle svých představ.
Fortuna Arena má kapacitu a zázemí pro malé i velké akce
10 fotografií

Fortuna Arena je multifunkčním prostorem, který dokáže nabídnout originální kulisu pro firemní setkání. Vánoční večírek nabízí nejen výhled na zelený trávník, ale třeba i možnost nahlédnout do zákulisí šaten a míst, kam se běžný fanoušek nikdy nedostane.

Tyto zážitky lze doplnit komentovanou prohlídkou stadionu či návštěvou klubového muzea. Program je možné obohatit i o setkání a diskusi s hráči nebo představiteli klubu, kteří mohou nabídnout inspirativní pohled nejen na fotbal, ale také na témata související s byznysem, motivací či týmovou prací.

„Chceme, aby každá firemní akce v Edenu byla skutečně výjimečná. Kromě samotného prostředí stadionu nabízíme klientům možnost připravit program na míru – od prohlídky stadionu přes setkání s hráči až po originální vánoční dárky,“ říká Kateřina Vavrlová, komerční ředitelka a členka představenstva SK Slavia Praha.

Catering lze tematicky sladit s firemní identitou

Jedním z hlavních lákadel je také catering, který si firmy mohou nadefinovat podle svých představ – od lehkého rautu a finger food až po slavnostní čtyřchodové menu. Výběr kuchyně či design stolů lze tematicky sladit s firemní identitou. Klub připraví pro účastníky i personalizované vánoční dárky.

Fortuna Arena disponuje širokou škálou prostor, které lze flexibilně přizpůsobit velikosti i charakteru akce. K dispozici jsou reprezentativní VIP salonky pojmenované po legendách Slavie, moderní prostory klubového muzea nebo VIP boxy pro menší týmy. Pro větší akce pak slouží variabilní prostory, které lze propojit a vytvořit večírek až pro 500 hostů.

Zázemí doplňuje moderní audiovizuální technika, variabilní nasvícení a možnost využít velkoplošné obrazovky nebo branding přímo v aréně. To vše dává firmám volnost připravit akci přesně podle svých potřeb.

Zatímco v zahraničí se pořádání firemních večírků na stadionech stalo běžnou praxí, v Česku jde zatím o novinku. Slavia ale věří, že tento koncept si rychle získá popularitu i u tuzemských firem.

„Vánoční večírky na stadionech jsou ve světě obrovským trendem a my jsme připraveni tento koncept nabídnout i českým firmám. Fortuna Arena má kapacitu a zázemí pro malé i velké akce a naším cílem je, aby si každá společnost odnesla nezapomenutelný zážitek,“ dodává Kateřina Vavrlová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou...

8. října 2025  15:34

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce...

8. října 2025  15:25

Leo Express zavádí spoje z Prahy do Bratislavy. Jeden bude jezdit až do Petržalky

Železniční dopravce Leo Express spustí příští rok od 30. dubna novou linku mezi Prahou a Bratislavou. Denně pojednou dva zpáteční spoje, přičemž jeden bude začínat a končit ve stanici...

8. října 2025  13:02

Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

Za dubnovým blackoutem, který postihl většinu Španělska, část Portugalska a některé oblasti Francie, stála série takzvaných kaskádových přepětí, zvýšení napájecího napětí nad stanovenou normu, uvádí...

8. října 2025  12:48

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

8. října 2025  9:55

Zlato je nejdražší v dějinách, na ceně se podepisují úrokové sazby i americká vláda

Cena zlata poprvé překonala hranici 4 000 dolarů za troyskou unci. K zájmu o drahý kov přispívá nejistota kolem financování americké federální vlády, ale i předpoklad, že Fed bude pokračovat ve...

8. října 2025  9:54

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Zemědělce trápí podle nich přehnaná ochrana chřástala polního. Hlavně na lukách, které se poté nesmějí do poloviny srpna sekat, postrádá podle nich smysl. Současný systém, kdy ochrana platí na celých...

8. října 2025

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

Grafici a textaři v Česku už kvůli AI přišli o zakázky, zvažují rekvalifikaci

Rozvoj umělé inteligence již negativně pocítily první profese. Patří mezi ně například překladatelé, grafici či copywriteři pracující na volné noze. Počet objednávek jim ve vybraných segmentech spadl...

7. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

7. října 2025  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.