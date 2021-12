Zpátky k řemeslu. Nový podnik navázal na stoletou tradici vánočních ozdob

„Dozvěděli jsme se, že byla uzavřena provozovna v Horním Bradle a že všichni ti zkušení foukači a malíři jsou na Úřadu práce. A protože jsme jako lidi, kteří v tomto regionu bydlí, cítili lítost, že by to mělo navždy zaniknout, tak jsme propuštěné zaměstnance oslovili a nabídli jim pracovní uplatnění tady na Oflendě,“ popisuje obchodní ředitelka podniku Koulier Kateřina Šrámková, jak ke znovuzrození tradiční výroby došlo.

S manželem prý už dlouho hledali využití pro vlastní prostory, a když se v květnu dozvěděli o konci podniku v Horním Bradle, neváhali.

Jednou z řemeslnic, která v Koulieru znovu našla práci je i malířka vánočních ozdob Andrea Mudruňková, která se řemeslu věnuje už 19 let. „Když jsme se v Horním Bradle dozvěděli, že výroba vánočních ozdob končí, bylo to velké zklamání. Práce malířky mě hrozně bavila a naplňovala a navíc tady v okolí je velmi těžké sehnat zaměstnání,“ uvádí Mudruňková s tím, že si po zavření podniku v Horním Bradle našla práci v lese, kde sázela stromky.

Problém spočívá v tom, že je profese malířů a foukačů vánočních ozdob úzce specializovaná. Po ztrátě zaměstnání tito lidé jen těžko hledají místo, kde by opět naplno užili svého umu.

„Zkušený foukač skla se tomu, co dnes umí, učil třeba pět let, a když to nevyužije v tomto zaměstnání, své cenné zkušenosti nemá kde jinde uplatnit,“ upozorňuje Šrámková. „Doufám, že to budu moct dělat, dokud se mi nezačne klepat ruka,“ doplňuje malířka Mudruňková.

Obvykle začíná výroba nových vánočních ozdob už v lednu či v únoru. Nový podnik Koulier ale odstartoval teprve v září, a tak měl co dohánět. „Začínali jsme v době, kdy většina ostatních výrobců má vyrobeno a už jen expeduje,“ říká Šrámková.

Popelka a trikolóra

Výroba tradičních skleněných ozdob začíná ve foukárně, kde se ze skla foukají klasické kulaté baňky, volné tvary nebo se fouká do forem. „Z foukárny putují polotovary do stříbřírny a smáčírny případně do lakovny, kde se barevně zdobí. Předposlední krok je malírna, kde naše malířky ručně dozdobují dekory. Potom přijde expedice, kde se výrobky balí do kompletů nebo do samostatných krabiček,“ popisuje Šrámková.

Nová firma se nyní mimo jiné zaměřuje na české motivy. Vyrábí se například kolekce inspirované pohádkou Tři oříšky pro Popelku nebo kolekce červenomodrobílých baněk.

Ozdoba inspirovaná pohádkou Tři oříšky pro Popelku.

Šrámkovou mrzí, že v současné době je trh s vánočními ozdobami zaplaven levnými výrobky z Číny a zároveň doufá, že se jí podaří řemeslo dostat znovu na výsluní. „Moje osobní vize je, aby se ze zdobení vánočních stromečků ručně foukanými ozdobami stalo trendem tohoto století,“ uvádí ředitelka.

Podnik v Horních Bradlech fungoval 75 let a skončil v květnu kvůli covidu. Pandemie totiž způsobila propad zakázek ze zahraničí.