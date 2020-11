Pěstitelé se bojí malého odbytu vánočních hvězd, vysazených jsou stovky tisíc

Odbytové družstvo CZ Flora sídlí v Mělníku a sdružuje pět předních českých pěstitelů v oboru květinářství. Ročně vypěstuje několik set tisíc kusů vánočních hvězd. Nyní se však ředitel Roman Mičian obává, že podstatná část rostlin skončí na kompostu.

Problém je podle něj hlavně v tom, že se zákazníci neorientují v nařízeních vlády. Zatímco na zahradnická centra se omezení nevztahují, květinářstvím pravidla určují, kolik lidí smí být uvnitř. Hobbymarkety jsou jako celek zavřené pro veřejnost úplně, s výjimkou oddělení zahrada.

„Všem trpělivě vysvětlujeme, že naše vánoční hvězdy si mohou zakoupit v Zahradních centrech, v hobbymarketech v oddělení zahrada i v každém malém květinářství,“ dodává Mičian. Lidé se podle Mičiana nevyznají v tom, do které prodejny mohou, respektive, která z nich bude otevřená.

„Jsem dennodenně v kontaktu s různými vedoucími zahrad, hobbymarketů a shodneme se na tom, že je potřeba, aby někdo kompetentní vystoupil v médiích s přesným seznamem obchodů, které jsou a nejsou otevřené a to nejen v našem oboru. Z tohoto hlediska je situace nepřehledná. Možná tomu ale napomůže postupné uvolňovaní opatření. Vždyť Vánoce bez stromku a Vánoční hvězdy si ani neumím představit.“ říká Mičian.

Pandemie nemůže za všechno

Koronavirus se již pěstitelskému družstvu do odbytu promítl. Přišel totiž v tu nejméně vhodnou chvíli - na jaře. „Z macešek a petrklíčů jsme řádově vyhodili stovky tisíc kusů. Ve finančním objemu to čítalo několik milionů korun. Částečně jsme to doběhli tím, že jsme později nasadili více rostlin a snažili se je prodat,“ popisuje Mičian.

Podobná situace nastala i na podzim, kdy vláda uzavřela část maloobchodu těsně před Dušičkami. „Podepsalo se na tom i to, že lidé byli v nejistotě. Z chryzantém jsme vyhodili desítky tisíc kusů,“ doplňuje ředitel.

Podle něj ale nelze ze situace vinit jen pandemii. Byznys s rostlinami totiž ve velké míře ovlivňuje počasí. „Nerad bych situaci hodil na opatření vlády a koronavirus. Pro nás je to samozřejmě hodně nepříjemné, tento rok jsme zlikvidovali rostliny podle mých propočtů asi za patnáct milionů korun. Na druhou stranu v roce 2018 jsme rovněž vyhazovali velký objem rostlin, v hodnotě několika milionů korun, kvůli dlouhým mrazům na jaře. Podnikáme v oboru s mnoha vlivy. Rostliny jsou prodejné pouze pár týdnu, nelze jim poručit,“ uvádí Mičian.

Plné skleníky

V nejlepším případě by odbytové družstvo mělo mít skleníky prázdné kolem 17. až 18. prosince. Poté se prostory musí vydezinfikovat a připravit na další sadbu. Neprodané rostliny pěstitelé vyhodí nebo je sponzorsky rozdají do různých organizací. „Každá z našich pěti firem má už svoje cestičky, komu to potom na závěr daruje, ale věřím, že to nebudou desítky tisíc kusů, jinak by to byla už třetí rána v tomto roce,“ říká Mičian.

Platí zkrátka pravidlo, že nejdřív musejí vyskladnit, aby mohli začít znovu sázet. Pěstitelé zároveň nemohou řešit možnou menší poptávku snížením objemu produkce. Nechat část skleníků neosázenou se pěstitelům nevyplatí, protože musí topit tak jako tak.

Kvůli zlepšení povědomí o domácí produkci vytvořili Svaz květinářů a floristů marketingovou značku Česká květina, která by měla pomoci domácím producentům. A hlavně rozlišit rostliny od těch, které k nám museli putovat několik dnů. Oprávnění na použití této značky má všech pět členů odbytového družstva CZ Flora.