Cesta k revolučnímu videu. ValkaAI získala investici 12 milionů eur

Autor:
  12:12
Český startup ValkaAI získal od investorů 12 milionů eur, v přepočtu asi 300 milionů korun, které chce investovat do vývoje technologií na produkci videa reagujícího na uživatele v reálném čase. Takové video totiž dnes firmy vytvářet neumějí. O investici se podělily fondy J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners, Fond Naše Česko a Rockaway Ventures, který investiční kolo vedl.
Fotogalerie2

Tým ValkaAI | foto: Rockaway Ventures

ValkaAI se staví jako globální projekt s týmy v USA, Evropě i Spojených arabských emirátech a ambicí vybudovat z Česka světového lídra v oblasti AI videa. Technologie by firmám mohla otevřít cestu k digitálním avatarům schopným vést v reálném čase personalizovanou a plně kontrolovanou interakci s uživateli ve škále, která dnes není možná bez dramatického růstu nákladů.

ValkaAI stojí na zkušenostech zakladatelů Vlastimila Venclíka a Miloše Lokajíčka, kteří postupně rozšiřují svůj technologický tým. Venclík úspěšně vybudoval platformu Oddin.gg, která patří mezi přední světové společnosti v oblasti e-sportových dat a datové infrastruktury.

Lokajíček navazuje na zkušenosti s provozem a škálováním technologických produktů včetně AI startupů a stojí za exekuční stránkou a globální expanzí projektu.

Vlasta Venclík, šéf ValkaAI

„Oba zakladatelé dlouhodobě sledují posun digitálního obsahu směrem k větší interaktivitě a zapojení uživatelů, inspirovaný herním průmyslem a novými možnostmi umělé inteligence. Podle nich se video postupně přestává chovat jako hotový produkt a začíná fungovat spíše jako rozhraní – něco, s čím lze komunikovat, co se přizpůsobuje kontextu a reaguje na konkrétního uživatele,“ uvedla Rockaway Ventures v tiskové zprávě.

Na tento posun ValkaAI reaguje ambicí vytvořit technologii pro tzv. content on demand, tedy obsah generovaný na míru konkrétní situaci a v reálném čase, který překonává technická omezení předem připraveného lineárního videa. Hlavním produktem má být platforma, jež umožní firmám v zábavním průmyslu vytvářet digitální prostředí a AI avatary, se kterými budou uživatelé aktivně interagovat.

„Dnešní zážitek je pořád z velké části lineární – něco si pustíte a díváte se. My věříme, že další krok bude o prostředí, které se vám přizpůsobí v reálném čase a kde můžete obsah nejen sledovat, ale také do něj vstupovat a ovlivňovat ho,“ říká Vlastimil Venclík, spoluzakladatel a CEO ValkaAI.

Měří přínos AI pro firmy. Teď česká firma Navigara získala zásadní investici

Tým ValkaAI se nyní soustředí na výzkum řízené AI syntézy plně kontrolovaného pohybu a obrazu v reálném čase. Místo generování celých úseků videa najednou, což je pomalé a výpočetně náročné, pracuje s efektivní reprezentací pohybu a vlastním modelem jeho řízení, který udržuje vizuální konzistenci napříč jednotlivými snímky. Díky tomu může systém generovat každý snímek samostatně, podle aktuálních vstupů uživatele, jako je hlas, gesto nebo herní situace, aniž dochází k typickým problémům generativního videa, jako je blikání, deformace nebo „rozpad“ obrazu.

V e-sportu si lze takovou technologii představit například jako AI komentátora, který v reálném čase reaguje na dění ve hře, mluví jazykem konkrétního diváka a přizpůsobuje se jeho stylu sledování. Stejný princip lze využít i pro digitální postavy a herní prostředí, které se dynamicky mění podle chování uživatele.

„Naše technologie otevírá cestu k celé řadě nových aplikací – od interaktivních sportovních simulací až po živé přenosy, které se v reálném čase lokalizují, personalizují a reagují na chování konkrétního publika,“ uvádí spoluzakladatel ValkaAI Miloš Lokajíček.

„ValkaAI se pouští do těžkého, ale zásadního problému, když chce spojit kvalitu obrazu s rychlostí a skutečnou interaktivitou v reálném čase. Nejde jen o další aplikaci, ale o technologický základ, na kterém může stát celá nová generace zábavy,“ podotýká Petr Šmíd, general partner Rockaway Ventures, který je součástí nedávno založeného Rockaway Fund skupiny Rockaway Capital.

Baví mě pestrost byznysu, říká nový EY Podnikatel roku Jakub Havrlant

„Pro nás je zásadní osobnost zakladatele – Vlasta Venclík má jasnou vizi, hluboké technologické porozumění a už jednou prokázal, že dokáže vybudovat globální byznys i přitáhnout špičkové lidi kolem sebe. Právě proto věříme, že má ValkaAI šanci redefinovat, jakým způsobem lidé budou v budoucnu konzumovat sport, e-sport a další formy zábavy – a že se z toho může stát velká samostatná kategorie,“ dodává Šmíd.

„Investice ve výši 12 milionů eur patří v kontextu střední a východní Evropy k mimořádným pre-seedovým kolům a odráží ambici ValkaAI vybudovat globálně relevantní technologickou platformu a především reflektuje důvěru v tým stojící za ValkaAI,“ říká David Polach z J&T Ventures a dodává: „Věříme, že takových příběhů z Česka bude přibývat.“

Získané finance firma využije na posílení výzkumného a produktového týmu, rozvoj základních technologií pro real-time digitální postavy a AI komentátory a na první komerční implementace ve sportu a e-sportu. V dalších měsících se tým zaměří na vybudování jádra platformy, škálování výpočetní infrastruktury a realizaci pilotních integrací v segmentech, kde má ValkaAI největší zkušenosti a přístup k distribučním kanálům.

