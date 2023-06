Miliardář Bouška otevřel ve Finsku závod na výrobu krmiv za 355 milionů

Je to již osmá továrna české Vafo Group. Spolu se starší koupí tamní společnosti Prima Pet Premium jde podle Boušky o největší investici skupiny v zahraničí. V příštím roce chce Bouška navíc v blízkosti továrny postavit distribuční centrum.

Vafo Group díky tomu opět posílila pozice v severských zemích poté, co letos na jaře získala skupina majoritu ve švédské společnosti Lupus Foder. Ta vyrábí krmiva pod značkou Four Friends.

Nově otevřená továrna ve Finsku je zatím v pilotním provozu a pomalu se rozjíždí na vyšší kapacitu. Aktuálně může vyrobit až 20 tisíc tun krmiv ročně, do budovy se ale vejdou další stroje. Kapacitu by tak mohla až ztrojnásobit.

Firma nyní obnovuje výrobu řady Hau-Hau Champions, kterou donedávna vyráběla v Česku a do Finska jen dovážela. Lokálně je totiž tato značka nejprodávanější. Nejznámějšími značkami skupiny jsou ale nadnárodní Brit a Carnilove.

Na mazlíčcích lidé nešetří

Do roku 2025 by měla továrna jet na plnou kapacitu a v té době má zaměstnávat až dvacet lidí. Velká část výroby je automatizovaná, v současnosti v ní pracuje necelá desítka zaměstnanců. Jak Pavel Bouška sdělil MF DNES, návratnost investice by se měla pohybovat podle míry optimismu jednotlivých scénářů mezi sedmi a devíti lety.

Finský trh s krmivy pro domácí mazlíčky je jedním z největších v Evropě, ročně se na něm prodá zboží za 600 milionů eur, tedy za více než 14 miliard korun.

„Obchod s krmivy pro domácí zvířata je v dobré kondici navzdory obtížné globální situaci. Jedná se skutečně o sektor odolný vůči recesi. Domácí mazlíčci jsou stále více považováni za členy rodiny a jejich krmení není první věcí na seznamu, kde chtějí spotřebitelé šetřit,“ doplnil šéf dceřiné Prima Pet Premium Timo Pärssinen.

Závod 80 procent surovin získává od farmářů sídlících v okruhu do 100 kilometrů. Ze živočišných surovin odebírá zejména drůbež a ryby. Z továrny se pak dá podle Boušky teoreticky řešit zásobování také dalších trhů.

„Musí to dávat logistický smysl. Dá se z ní teoreticky vozit zboží po celé Evropě, a kdyby se nedejbože stal nějaký průšvih, tak bychom to tak i dělali,“ odpověděl na dotaz MF DNES.

Současná situace může podle miliardáře nahrávat k dalším akvizicím. „Zatím to není tak, že by akvizice byly sakra levné, ale objevuje se jich víc. Tak uvidíme, možná se jim sníží trochu cena,“ doplnil.

Firma se podle něj nedívá jenom v severní Evropě, ale sonduje rovněž podniky v Itálii nebo ve Španělsku. „Ale je stále naší cestou, že se díváme na věci, které mají vlastní značku nebo případně něčím zajímavou výrobu, která by vhodně doplňovala náš sortiment. I když si myslím, že už teď máme ve strategii všechno pro psy a kočky, co se dá jíst, takže nám toho moc nechybí,“ vysvětlil Bouška.

Možností by podle něj mohl být nákup firmy specializované na takzvaný Barf (Bones and raw food, tedy syrové krmivo pro zvířata, pozn. red.). Muselo by ale jít o větší firmu nejenom lokálního charakteru. Bouška přitom neplánuje zvětšovat svou skupinu vertikálně, tedy například nehodlá investovat do jatek nebo zemědělské výroby.

Trendem je podle Vafo Group udržitelnější výroba, skupina vyrábí už i vegetariánská krmiva pro psy. Například v Německu, kde má skupina největší prodeje, je desetina populace vegetariánů, u mladších Němců jde pak o čtvrtinu obyvatel, upozornil Bouška. „Poměrně dlouho jsme testovali, abychom dokázali nahradit maso mlékem a vejci, ale nakonec jsme do toho šli,“ uvedl. Dalším trendem je nahrazování zvířecích bílkovin hmyzími.