V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou

Autor: ,
  15:54
Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic tento týden ukončily kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude od ledna platná na dva roky, tarifní mzdy se navýší v roce 2026 i 2027 o 8,6 procenta, oznámil to mluvčí automobilky Tomáš Paroubek
Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X

Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X | foto: ČTK

Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X
Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X
Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X
Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X
15 fotografií

Automobilka zaměstnává kolem 3200 lidí, dosud platila smlouva uzavřená na konci roku 2023.

„Tento týden jsme společně s odbory uzavřeli dohodu nad dvouletou smlouvou a také navýšením mezd v následujících dvou letech. Součástí celkového navýšení je pak i bonus za uzavření dvouleté smlouvy. U tarifních pozic je tak celkové navýšení od ledna 2026 8,6 procenta,“ uvedl Paroubek.

Jednání byla podle předsedy Odborové organizace ASO Kolín Josefa Stibůrka velmi náročná. Ale oproti prvotnímu návrhu, který vzešel od vedení firmy, se podle něj podařilo pro zaměstnance dohodnout řadu zásadních výhod v sociální i mzdové oblasti.

Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná

„Například nárůst mezd je zhruba o dvě procenta vyšší, než bylo v původním návrhu firmy, u individuální dovolené došlo k navýšení o tři dny navíc, než bylo v návrhu firmy. Samozřejmě, co ocení zaměstnanci, je jednorázový bonus, který dostanou v lednu každý rok, který vzešel ze závěrečných debat,“ uvedl Stibůrek.

Zatímco předchozí vyjednávání trvala zhruba rok a novou kolektivní smlouvu nepřinesla, poslední jednání započatá letos v říjnu byla rychlejší. V kolínské automobilce fungují tři odborové organizace automobilky, a to Odborová organizace ASO Kolín, Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující a Odbory KOVO.

Loni Toyota v Kolíně vyrobila přes 225 000 aut, letos do října jich bylo přes 191 000. Automobilka letos přešla na výrobu pouze hybridních modelů, od listopadu vyrábí nové Aygo X Hybrid. Zároveň pokračuje s přípravou na výrobu nového bateriového elektromobilu, kterou oznámila na začátku letošního září.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou

Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X

Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic tento týden ukončily kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude od ledna platná na dva roky, tarifní mzdy se...

4. prosince 2025  15:54

AI bere médiím čtenáře i příjmy, varuje SPIR a zvažuje podnět k regulátorovi

ilustrační snímek

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) upozorňuje na výrazný pokles návštěvnosti českých webů z internetových vyhledávačů, které patří k hlavním zdrojům čtenářů. Může za něj nástup nástrojů...

4. prosince 2025  15:35

Až sto procent zpět na voucher, lákala Biedronka v akci. Dostala rekordní pokutu

ilustrační snímek

Rekordní pokutu ve výši 105 milionů zlotých, což je v přepočtu 600 milionů korun, dostal provozovatel polské obchodní sítě Biedronka. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele se nelíbila...

4. prosince 2025  15:05

IKEA konečně dorazila na Nový Zéland. Padesát let po sousedovi

ilustrační snímek

Nábytkářský gigant IKEA otevřel svou první prodejnu na Novém Zélandě. Slavnostního zahájení prodeje se účastnil i premiér země Christopher Luxon. Ostrovní stát se tak stal jednou z posledních...

4. prosince 2025  14:37

Trojciferný úrok a malé prověření dlužníka. Žebříček srovnává výhodnost půjčky

ilustrační snímek

Téměř šedesát úvěrových produktů srovnává aktuální Index odpovědného úvěrování, který pravidelně sestavuje Člověk v tísni. Organizace se při porovnávání zaměřuje na cenu úvěru i na to, jak dobře si...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  4. 12. 14:30

Wikipedia chce s technologickými giganty uzavřít dohodu o zpoplatnění dat pro AI

ilustrační snímek

Provozovatel internetové encyklopedie Wikipedia jedná s velkými technologickými firmami o uzavření dohod podobných té, kterou má s Googlem. Snaží se tak zpeněžit rostoucí závislost firem zabývajících...

4. prosince 2025  13:13

Praha přivítá nový InterContinental. Luxusní hotel vznikne v srdci města

Nový InterContinental vznikne v Jeruzalémské ulici v Praze. (4. prosince 2025)

Nejnovější přírůstek značky InterContinental, který se otevře v roce 2029, posílí rostoucí evropské portfolio luxusních a lifestylových hotelů. Nový InterContinental Prague bude sídlit v Jeruzalémské...

4. prosince 2025  12:46

Rozpočet nové vlády se nemůže příliš odchýlit od původního, tvrdí Národní rozpočtová rada

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Pravděpodobná budoucí vláda má v plánu přepracovat rozpočet, který dodala odcházející vláda Petra Fialy. Národní rozpočtová rada ale upozorňuje, že se od původního návrhu příliš odklonit nesmí.

4. prosince 2025  11:49

Evropská komise zahájila vyšetřování Mety kvůli AI ve WhatsAppu

Oblíbený „kecálek“ WhatsApp

Evropská komise (EK) zahájila antimonopolní vyšetřování americké společnosti Meta Platforms. Vadí jí zavedení funkcí umělé inteligence (AI) do komunikační aplikace WhatsApp a možné omezování...

4. prosince 2025  9:26,  aktualizováno  11:40

Češi už přestali doufat ve vlastní byt. Největší beznaděj pociťují mladí

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Podíl lidí žijících ve vlastním se v Česku ročně snižuje přibližně o procento. Osm z deseti Čechů, kteří nebydlí ve vlastním, označuje pořízení nemovitosti za nedostupné. V generaci lidí narozených...

4. prosince 2025  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Aktivní zákazník s novým tarifem u ČEZ ušetří, chce to ale chytrý elektroměr

ilustrační snímek

Až o polovinu levněji vyjde v některých časových pásmech elektřina domácnostem, které se rozhodnou pro Dynamický tarif od společnosti ČEZ Prodej. Novinka je na trhu od letošního října. Zákazníkům s...

4. prosince 2025  10:06

Maďarská ekonomika chřadne. Automobilové a elektronické závody hromadně propouštějí

Výroba elektrických Audi Q8 e-tron v Bruselu

Maďarský výrobní sektor hromadně propouští. Od září 2024 do letošního září zrušily tisíce pracovních míst automobilové a elektronické podniky. Zhoršuje se i celková kondice maďarské ekonomiky.

4. prosince 2025  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.