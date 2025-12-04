V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou

Automobilka zaměstnává kolem 3200 lidí, dosud platila smlouva uzavřená na konci roku 2023.
„Tento týden jsme společně s odbory uzavřeli dohodu nad dvouletou smlouvou a také navýšením mezd v následujících dvou letech. Součástí celkového navýšení je pak i bonus za uzavření dvouleté smlouvy. U tarifních pozic je tak celkové navýšení od ledna 2026 8,6 procenta,“ uvedl Paroubek.
Jednání byla podle předsedy Odborové organizace ASO Kolín Josefa Stibůrka velmi náročná. Ale oproti prvotnímu návrhu, který vzešel od vedení firmy, se podle něj podařilo pro zaměstnance dohodnout řadu zásadních výhod v sociální i mzdové oblasti.
„Například nárůst mezd je zhruba o dvě procenta vyšší, než bylo v původním návrhu firmy, u individuální dovolené došlo k navýšení o tři dny navíc, než bylo v návrhu firmy. Samozřejmě, co ocení zaměstnanci, je jednorázový bonus, který dostanou v lednu každý rok, který vzešel ze závěrečných debat,“ uvedl Stibůrek.
Zatímco předchozí vyjednávání trvala zhruba rok a novou kolektivní smlouvu nepřinesla, poslední jednání započatá letos v říjnu byla rychlejší. V kolínské automobilce fungují tři odborové organizace automobilky, a to Odborová organizace ASO Kolín, Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující a Odbory KOVO.
Loni Toyota v Kolíně vyrobila přes 225 000 aut, letos do října jich bylo přes 191 000. Automobilka letos přešla na výrobu pouze hybridních modelů, od listopadu vyrábí nové Aygo X Hybrid. Zároveň pokračuje s přípravou na výrobu nového bateriového elektromobilu, kterou oznámila na začátku letošního září.