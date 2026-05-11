Do konce roku chce mít plnohodnotné zastoupení ve všech klíčových regionech ČR. JAC to v pondělí uvedla v tiskové zprávě. V Česku již působí čínští výrobci jako MG, Jaecoo/Omoda, BYD nebo Chery.
Prodej nových osobních aut vyrobených v Číně na českém trhu v prvním čtvrtletí vzrostl o 63 procent na 3 099 vozidel. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil o 1,9 procentního bodu na 5,1 procenta.
Automobilka JAC (Anhui Jianghuai Automobile Group), založená v roce 1964, dosud vyvezla do 130 zemí na 1,5 milionu aut a spolupracuje s firmami, jako jsou Volkswagen, Huawei, Cummins či CATL. Má 27 výrobních závodů a výzkumná centra v Itálii či Vietnamu.
„Soustředíme se nyní primárně na budování prodejní a servisní sítě s cílem zajistit plnohodnotné zastoupení v klíčových regionech České i Slovenské republiky do konce letošního roku,“ uvedl generální ředitel JAC pro ČR a Slovensko Dominik Ślusarczyk.
JAC na český a slovenský trh vstoupila prostřednictvím skupiny BEMO, která disponuje více než třicetiletou historií v automobilovém sektoru.