Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Autor: ,
  17:35
Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.
Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025) | foto: ČTK

Do konce roku chce mít plnohodnotné zastoupení ve všech klíčových regionech ČR. JAC to v pondělí uvedla v tiskové zprávě. V Česku již působí čínští výrobci jako MG, Jaecoo/Omoda, BYD nebo Chery.

Prodej nových osobních aut vyrobených v Číně na českém trhu v prvním čtvrtletí vzrostl o 63 procent na 3 099 vozidel. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil o 1,9 procentního bodu na 5,1 procenta.

Čínský útok je úspěšný. Prodej aut v Česku stoupl o 28 procent na 10 160 vozů

Automobilka JAC (Anhui Jianghuai Automobile Group), založená v roce 1964, dosud vyvezla do 130 zemí na 1,5 milionu aut a spolupracuje s firmami, jako jsou Volkswagen, Huawei, Cummins či CATL. Má 27 výrobních závodů a výzkumná centra v Itálii či Vietnamu.

„Soustředíme se nyní primárně na budování prodejní a servisní sítě s cílem zajistit plnohodnotné zastoupení v klíčových regionech České i Slovenské republiky do konce letošního roku,“ uvedl generální ředitel JAC pro ČR a Slovensko Dominik Ślusarczyk.

JAC na český a slovenský trh vstoupila prostřednictvím skupiny BEMO, která disponuje více než třicetiletou historií v automobilovém sektoru.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Aktualizováno kvůli vám, sire Davide. Lego popřálo slavnému přírodovědci originálně

U některých sad Lego Classic bylo jako věkové rozmezí uvedeno 4–99 let. To...

Společnost Lego při příležitosti stých narozenin britského přírodopisce Davida Attenborougha zveřejnila fotografii stavebnice, na které zvýšila věkovou hranici pro lidi, kteří si s ní ještě smějí...

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Ilustrační snímek

Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online...

11. května 2026  15:37

Pracovníci prchají před žhavou ocelí. Záběry z čínské továrny kolují sítěmi

Slévárna v továrně na motorové díly ve městě Pin-čou v provincii Šan-tung ve...

Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují, jak ve slévárně závodu v čínské provincii Che-pej explodovala elektrická indukční tavicí pec naplněná horkým kovem. Kapky oceli či žhavé strusky se pak...

11. května 2026  13:07

Deset let od referenda. Britské akcie pokulhávají, libra ztrácí i na českou korunu

Před budovou Evropského parlamentu stahují vlajky Velké Británie, která po 47...

Od referenda, v němž Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie, letos v červnu uplyne deset let. Zatímco zastánci brexitu tehdy slibovali éru hospodářského růstu, realita je střízlivější. Londýnská...

11. května 2026  11:07

Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití své fotografie chce 15 milionů dolarů

Dua Lipa na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)

Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů, a jako odškodné...

11. května 2026  9:46

Cena ropy vystřelila po Trumpově kritice íránské odpovědi na příměří

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Barel ropy zdražuje na začátku týdne o zhruba čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Íránský návrh...

11. května 2026  8:22

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

11. května 2026

Výrobci kritizují pomalé vlaky, prohrávají s auty. Soutěže totiž rozhoduje hlavně cena

Premium
ilustrační snímek

Soutěže na nové dopravce na železnici rozhoduje stále především cena. Ta tvoří zhruba devadesát procent bodů, na základě kterých vybírá dopravce ať už ministerstvo dopravy u rychlíků, nebo jednotlivé...

11. května 2026

Chorvatsko jako první v Evropě spustilo komerční robotaxi. Láká první zákazníky

Chorvatsko jako vůbec první země v Evropě spustilo provoz robotaxi. Společnost...

Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne v Záhřebu provozuje deset elektromobilů Arcfox Alpha T5 od čínského výrobce BAIC...

10. května 2026

Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren

Čína je jedničkou ve větrné energii. Plánuje další rozvoj elektráren

Čína využívá vysoké ceny ropy i geopolitické napětí k posílení své pozice ve větrné energetice. Letos dál zrychluje výstavbu a navazuje na loňský rekord, kdy instalovala třikrát více kapacit než...

10. května 2026

Kanada hledá cestu ze závislosti na USA. Oživuje zapomenutý přístav Churchill

Pohled na železniční trať a nádraží v Churchillu v Manitobě. Uzavření přístavu...

Kanada se po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA snaží diverzifikovat svoji ekonomiku. Vsadit chce i na dlouhodobě opomíjený přístav Churchill, který by se v příštích letech mohl proměnit...

10. května 2026

