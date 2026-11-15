Společnost United Airlines oznámila, že zakáže nákup letenek prostřednictvím asistentů využívajících umělou inteligenci. Cestující si s jejich pomocí budou moci dál vyhledávat lety, porovnávat ceny a vybírat nejvýhodnější spojení. Jakmile však dojde na samotnou rezervaci a platbu, budou muset nákup dokončit jiným způsobem, píše The Wall Street Journal.
Aerolinky mají především obavy o bezpečnost zákazníků. Umělá inteligence by mohla kupříkladu omylem rezervovat jiný let, než si cestující přál, nebo při nákupu ohrozit jeho osobní a platební údaje.
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Problém představují i přísná pravidla letecké dopravy. Před odletem musí každý pasažér mimo jiné potvrdit, že v zavazadle nepřeváží výbušniny či jiné nebezpečné předměty. Podle United takové prohlášení nemůže za člověka učinit automatický asistent.
Aerolinky nechtějí dalšího prostředníka
Za rozhodnutím jsou však i obchodní zájmy. „Upřímně řečeno, nechci vytvářet dalšího prostředníka,“ přiznal šéf United Airlines Scott Kirby na úterní akci v Chicagu. Aerolinky totiž chtějí, aby si lidé kupovali letenky přímo na jejich stránkách.
Mohou jim tam nabídnout kupříkladu pohodlnější sedadla, další zavazadla nebo jiné placené služby. Pokud by nákup za zákazníka vyřizovala umělá inteligence, dopravce by mohl o část těchto příjmů přijít.
S podobnými prostředníky už mají aerolinky zkušenosti. Dlouhé roky se přely s internetovými prodejci letenek o to, jak se jejich nabídky zobrazují a prodávají. Nyní by jejich místo mohla zaujmout umělá inteligence. Cestující by jí pouze sdělil, kam a kdy chce letět, kolik hodlá utratit, a o zbytek by se postarala sama.
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Kirby přitom patří mezi příznivce nových technologií. Sám se pochlubil, že si s pomocí umělé inteligence dokázal vytvořit aplikaci pro sportovní sázení. V případě nákupů letenek však chce být opatrnější.
Konkurence zkouší opačnou cestu
Ostatní velké americké aerolinky jsou k umělé inteligenci o něco vstřícnější. Southwest Airlines letos umožnily vyhledávat letenky přímo v ChatGPT. Delta dovoluje ověřeným digitálním asistentům dokonce dokončit rezervaci. Přísnější pravidla má kupříkladu u dětí cestujících bez doprovodu. American Airlines zase umožňují nákupy prostřednictvím vybraných partnerů.
O podobné služby mají zájem i technologické firmy. Meta chce svého asistenta Muse využívat mimo jiné k plánování dovolených. OpenAI tento týden koupila startup Odessia, který se zaměřuje na rezervace cest. Do budoucna by tak lidem mohlo stačit napsat, kam chtějí vyrazit, a umělá inteligence za ně zařídí letenky, hotel i dopravu z letiště.
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Momentálně platí, že podobné nákupy jsou zatím spíše výjimkou. Dokládají to čísla společnosti Uber. Během halloweenského týdne její řidiči uskutečnili 320 milionů jízd a doručení objednávek. Umělá inteligence přitom zajistila pouhé čtyři jízdy a 500 objednávek jídla. Také United přiznávají, že rezervací provedených umělou inteligencí zatím evidují jen minimum, uzavírá The Wall Street Journal.