Nanotovárnu v kontejneru obslouží tři lidé. Vytopí ji pára nebo elektřina

Unilever má více než 300 továren v 69 zemích a sériové výrobní linky umožňují vyrábět obrovské množství produktů. Využití stejných zařízení k výrobě menších sérií zboží, kvůli testování nových nápadů nebo uspokojení sezonní poptávky, ale může být neefektivní a může i někdy znamenat plýtvání. Firma tak přišla s experimentem, který nazývá nanotovárna nebo cestovní závod.



Nákladní loď nebo kamion mohou kontejner o délce 40 stop (12,2 m) díky jeho velikosti přepravit na libovolné místo, uvádí Unilever. Ke spuštění výroby potřebuje pouze zdroj vody a připojení na elektřinu. Nanotovárna se nyní nachází v Nizozemsku, kde v rámci prvního testování vyrábí tekutý bujon. Závod podle firmy za osmihodinovou směnu vyrobí zhruba 300 tun bujonu.

Ředitel dodavatelského řetězce Unileveru Marc Engel uvádí, že celý výrobní proces se odehrává uvnitř kontejneru, od zpracování surovin až po balení hotového výrobku. Protože zařízení bylo vyvinuto pro malé prostory, jsou tam některé rozdíly proti standardní továrně. Pro vytápění se třeba místo páry využívá elektřina.

Trojčlenný personál

Tato „nano továrna“ se vejde do přepravního kontejneru.

Engel řekl, že nanotovárna je plně digitalizovaná a má senzory, které posílají aktuální data o výrobě do centrální řídící místnosti. Některé procesy jsou plně automatizované, na jednu směnu je nutná přítomnost tří zaměstnanců. Dva aktivují výrobu a řídí linku, zatímco třetí řídí balení a odvoz finálních produktů. Jednou z nejdůležitějších vlastností nanotovárny je podle Engela to, že je mobilní. Umožňuje to větší flexibilitu, když je potřeba se přizpůsobit poptávce na lokálních trzích a využívat místní suroviny. To znamená, že se neplýtvá zdroji a emisemi při přepravě surovin a výrobků ze vzdálených míst.

„Díky tomu, že máme nanotovárnu v přepravním kontejneru, můžeme naši výrobu dostat tam, kde to potřebujeme,“ říká Engel. „Výrobky můžeme zavádět rychleji a objem výroby můžeme rychle zvyšovat nebo snižovat, aby odpovídal spotřebitelským trendům.“

Zkušební provoz nanotovárny začal v červnu, po zpoždění způsobeném omezeními, která měla zabránit šíření nemoci covid-19. Potrvá několik týdnů a pokud bude úspěšný, pak Unilever doufá, že továrnu využije k výrobě dalších produktů a bude se snažit vyrobit nové nanotovárny. Podle Engela se v továrně mohou vyrábět majonézy, zmrzliny i kosmetické výrobky a produkty pro péči o domácnost. Firma zkoumá i plány na pronájem těchto závodů nebo jejich prodej mladým podnikatelům, dodal Engel. Síť nanotováren s lokálními zásobovacími linkami a centrálním řídícím systémem by mohla být i součástí budoucnosti Unileveru, dodává.