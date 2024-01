Softwarová skupina Unicorn loni zvýšila obrat o pětinu na 5,5 miliardy korun

Skupina Unicorn se za 34 let od svého vzniku rozrostla z Česka a Slovenska i na Ukrajinu, Norsko či Švédsko. V současnosti má celkem 26 poboček v jednadvaceti městech v šesti státech. Pravidelní výroční lednová prezentace vybraných manažerů a projektových vedoucích tak probíhala online a sledovalo ji přes 2 000 pracovníků.

Skupina loni dodávala svá řešení pro 462 firem a organizací ze 36 zemí světa. Otevřela také novou pobočku ve slovenské Žilině. Společnost uvedla, že loni kladla důraz na cloudové projekty, technologické inovace pro digitální podnikání a poskytování outsourcingových služeb v oblasti cloudu a kybernetické bezpečnosti.

„S obratem 5,5 miliardy korun jsme opět povyrostli. Máme víc projektů, víc dodávek, víc studentů. Naše plány jsou pokračovat. Máme výhodu, v tom, co děláme. Do informačních a komunikačních technologií se i přes nepříliš příznivý ekonomický výhled bude investovat. Jenom v Evropě se investice zvyšují meziročně o deset procent,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Jan Jaroš. Dodal, že firma plánuje rozšíření působnosti směrem na východ i do USA.

Unicorn Systems loni například uzavřela dohodu na dodávku a provoz národního registru certifikátů zeleného plynu Certigy Registry v Litvě nebo dodala řídicí systém pro projekt Viking Link, který se po dokončení stane nejdelším podmořským HVDC (High Voltage Direct Current) propojením na světě. Spustila také Certigy Registry pro italskou společnost GSE, který zaručuje původ zelené energie.

Unicorn Systems zahájil i implementaci systému pro zúčtování pro maďarského provozovatele přenosové soustavy MAVIR a uzavřel smlouvu se švýcarským provozovatelem přenosového systému Swissgrid. Unicorn Systems hraje důležitou roli také v podpoře Komerční banky při přechodu na Novou éru bankovnictví.

Firma loni také založila společnost Axelum, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti informační bezpečnosti. Jejím cílem je nabízet komplexní bezpečnostní řešení pro ochranu dat a informací klientů.

Další firma skupiny Unicorn Solutions nabízela v rámci řešení Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture více než 120 firemních produktů a přes 9 500 technologických komponent. Její technologie fungují na všech zařízeních od mobilů přes počítače po chytré televize. Unicorn Solutions zároveň vyvíjí Unicorn Universe, digitální stavebnici informačních systémů.

Univerzita ale i podvod roku

Součástí skupiny je i Unicorn University, která poskytuje vysokoškolské vzdělávání pro více než tisíc studentů, jimž nabízí bakalářské a magisterské studijní programy v oblasti IT, datové analýzy a businessu, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Unicorn v roce 1990 založil Vladimír Kovář. Do skupiny vedle mateřského Unicornu patří společnosti Unicorn Systems, Unicorn Software factory, Unicorn Solutions a Unicorn University. Kovář je podle loňského žebříčku časopisu Forbes 62. nejbohatším Čechem s hodnotou majetku 8,3 miliardy korun.

Jeho další společnost Mammoth loni skončila v insolvenci poté, co pravděpodobně naletěla podvodnému jednání svého manažera Břetislava Janouška. Janoušek na podzim roku 2022 prudce o stovky procent zvedl objednávky zboží, které dodávaly společnosti T-Mobile a J&T Leasing přes společnost Mammoth a její e-shop Mamut.cz do Janouškových společností SBJ Trade a J.A.E. Toto zboží však zmizelo.