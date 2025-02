Z Evropy už jsme pronikli až do Perského zálivu, říká šéf Unicornu

Co přispělo k loňským velmi dobrým výsledkům vaší firmy?

Za úspěšnými hospodářskými výsledky nejen loni stojí dlouhodobá systematická práce na vývoji a zavádění technologických řešení, která našim klientům poskytují přidanou hodnotu a podporují jejich konkurenceschopnost. I skvělá práce našich spolupracovníků.

Logicky jste přitom museli narazit i na velké výzvy?

Dlouhodobě největší výzvou je dobře obchodovat a realizovat zakázky. Tedy zobchodovat zakázky tak, abychom je mohli dobře udělat a také si při tom přiměřeně vydělali. Platí totiž, že špatně zobchodovanou zakázku není možné dobře zrealizovat. A také platí, že i dobře zobchodovaná zakázka se dá v realizaci pokazit. Je to práce náročná a těžká, ale je krásná a tvůrčí.

Jan Jaroš Generální ředitel a předseda představenstva Unicorn Systems, a.s., zodpovědným za řízení podniku, definování strategie, dlouhodobý rozvoj a plnění cílů.

V letech 2002–2015 se věnoval jako obchodní ředitel a člen představenstva péči o klíčové klienty a růst Unicornu v ČR i v zahraničí.

Dlouhodobě se podílí na realizaci klíčových projektů Unicornu a jejich implementaci v bankovnictví, energetice, obchodu a průmyslu.

Do Unicornu nastoupil v roce 1994 jako programátor. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Můžete uvést příklad inovace nebo unikátního řešení, na kterém jste se v roce 2024 podíleli a které hrálo klíčovou roli?

V roce 2024 jsme zrealizovali 382 projektů a poskytli 669 000 sourcingových hodin (poskytování týmů IT specialistů, kteří pracují na projektech klientů – pozn. red.). Každý projekt je důležitý v tom, aby byl kvalitní, co se týče provedení, rozsahu, rozpočtu a termínů. Některé však svým rozsahem nebo mírou inovací vyčnívají nad ostatní.

Jaké to tedy jsou?

Patří mezi ně třeba Smarta pro společnost Swissgrid (provozovatel přenosových sítí ve Švýcarsku – pozn. red.). Uspěli jsme v oblasti, která tradičně patřila obvyklým poskytovatelům SCADA systémů (zajišťují dispečerské řízení a sběr dat – pozn. red.), díky tomu, že dokážeme dodat naše řešení rychleji, v moderních otevřených technologiích a „poskládané“ z komponent naší platformy pro tvorbu digitálních dvojčat. Také jsme úspěšně dokončili projekt s portugalským provozovatelem tamní energetické sítě Redes Energéticas Nacionais, kterému díky našemu řešení pomůžeme připojit se k evropským digitálním platformám umožňujícím výměnu energie pro vyrovnávání soustavy napříč kontinentem. Obdobné projekty řešíme v dalších evropských zemích.

Jaké další projekty řešíte?

Z hlediska inovací byl velmi zajímavý projekt pro optimalizaci distribuční sítě pro efektivní řízení dobíjecích stanic pro elektromobily, který jsme dokončili ve spolupráci s PREdistribuce a LEEF Technologies. Společnosti Pluxee, přednímu světovému poskytovateli zaměstnaneckých benefitů, pomáháme s náročnou digitální transformací a přechodem do cloudu s cílem zvýšit efektivitu podnikání ve světě. V Řecku a Litvě jsme dokončili implementaci produktu Certigy Registry pro národní registry, čímž zajistí efektivní evidenci záruk původu elektřiny. Podařilo se nám také získat zakázku pro GCCIA (Gulf Cooperation Council–Interconnection Authority) na dodávku systému pro řízení elektrické přenosové sítě v šesti státech Perského zálivu, který pomůže zefektivnit procesy a otevřít nové možnosti na rozvíjejícím se regionálním trhu s elektřinou.

Zmínil jste tvorbu digitálních dvojčat, tedy technologické řešení, které umožňuje vytvořit digitální kopie fyzických systémů nebo procesů. Můžete přiblížit, o co jde?

U nás je to platforma Unicorn Universe Digital Twin Construction Kit, která v tom hrála klíčovou roli. Tento nástroj pro tvorbu digitálních dvojčat a softwarových aplikací, postavený na cloudové architektuře Mobile-first IoT-ready AI-boosted Cloud Architecture, umožňuje tvořit aplikace, které fungují na všech typech zařízení, od mobilních telefonů po chytré televize. Díky jednotné architektuře a sadě komponent zvyšuje flexibilitu týmů, urychluje zaškolení spolupracovníků a zvládá i výrazný nárůst uživatelů, což přináší zásadní konkurenční výhodu.

Zmínil jste projekt ve Švýcarsku. Kam chcete růst dál?

V oblasti energetiky chceme jednoznačně využít naší kompetence a rozšířit působnost za hranice Evropy. Střednědobou strategií je získat zákazníky v Severní Americe, kde již pracujeme na konkrétních obchodních příležitostech. Typicky v nových regionech nejprve získáme zákazníka nebo dlouhodobý projekt, a pokud v oblasti vidíme potenciál, zakládáme pobočku. Tak jsme postupovali v Holandsku či Norsku. Aktuálním kandidátem je Blízký východ, Švýcarsko či Řecko.

Společnost Unicorn se pohybuje v dynamickém prostředí informačních a komunikačních technologií. Jaké inovace, například v oblasti AI, považujete za nejvýznamnější v loňském roce?

Aktuálně hraje v inovacích skutečně AI prim. Nejzajímavějšími novinkami bylo zavedení multimodálních modelů umělé inteligence, které umějí pracovat nejen s textem, ale i s obrazem a zvukem. To nám umožňuje nabízet pokročilejší aplikace. Například naše řešení pro pojišťovny umožňuje nahrání fotek z nehody a systém si sám vyhodnotí a popíše, co se stalo, konfrontuje to s hlášením klienta, a pokud je vše v souladu, posoudí událost proti pojistce klienta a provede předvyplnění hlášenky. A pokud klient chce, může to vše provést přirozeně řečí a není potřeba nic psát – to oceňují klienti, co mají jako primární zařízení mobilní telefon.

Ještě nějaké další?

Dalšími novinkami byli AI agenti, kteří mohou aktivně pomáhat uživatelům naplňovat jejich agendu. Jejich boom očekáváme v letošním a příštím roce. Navíc se ukazuje, že můžeme mít i open-source malé modely, které mají výkon shodný jako vlajkové lodě předních hráčů na trhu. Tedy můžeme nabídnout řešení, kdy si může firma udělat vlastní „ChatGPT“ a mít pod kontrolou data a bezpečnost celého řešení. To je velmi důležité pro sektor financí, energetiky, zdravotnictví. Zde hraje velkou roli naše Unicorn AI Research Centre, výzkumné centrum, které spojuje akademický výzkum, výuku a praktickou aplikaci umělé inteligence.

Jak globální ekonomické a politické faktory ovlivnily vaše podnikání a jak jste se jim přizpůsobili?

Například u ChargeUpu je růst elektromobility silně závislý na finanční podpoře a rozhodnutích evropských států. Vezměte si USA, kde ze dne na den dojde v oblasti podpory udržitelné energetiky, potažmo elektromobility ke změně kurzu takřka o 180 stupňů. Stále úspěšně držíme krok s evropskou konkurencí, v roce 2024 ChargeUp získal významného zákazníka v oblasti dobíjecí infrastruktury v Itálii. V rámci naší strategie jsme se však rozhodli zaměřit na poskytování softwaru a digitálních služeb pro stávající evropské a domácí zákazníky a dále s nimi rozšiřovat spolupráci. Politická rozhodnutí a ekonomická situace v Evropě brzdily očekávaný růst e-mobility. Proto jsme změnili naši strategii a zaměřili se na hlavní činnost – vývoj softwaru a digitálních produktů – s cílem udržet si pozice na trhu.

Druhým příkladem může být Ukrajina. Máme tam dvě vývojová centra. Od vypuknutí války klienti nechtějí na projektech týmy z Ukrajiny. Přesunuli jsme tam tedy vývoj produktů, kde jsme zadavateli my sami, a týmy v Kyjevě a Ternopilu dále pracují. Je třeba říct, že jsou neobyčejně stateční.

Jaké kroky podniká Unicorn v oblasti udržitelnosti? Máte konkrétní iniciativy, na něž jste obzvlášť hrdý?

Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí. Environmentální udržitelnost je součástí naší dlouhodobé strategie.

Unicorn University a Unicorn Publishing hrají důležitou roli ve vzdělávání odborníků. Jaká je strategie společnosti v oblasti rozvoje talentů a jakým způsobem se snažíte přilákat a udržet nejlepší spolupracovníky?

Našim spolupracovníkům nabízíme vzdělávání prostřednictvím kurzů, včetně ověřování znalostí v rámci naší unikátní Unicorn Top Gun Academy. Dlouhodobě v Unicornu budujeme pracovní prostředí, které je tvůrčí, výkonné, efektivní, motivující, perspektivní, spravedlivé a transparentní. Díky tomu se naši spolupracovníci stávají nejen odborníky ve svém oboru, ale i inspirací pro kolegy a partnery.

A co se týče vašich kroků v oblasti společenské odpovědnosti?

Právě podpora vzdělávání prostřednictvím Vysoké školy Unicorn a Unicorn Publishing přispívá k rozvoji znalostí a talentu celé společnosti. Naší ambicí je podporovat online vzdělávání od základních škol až po univerzity včetně systémů celoživotního vzdělání. V oblasti společenské odpovědnosti podporujeme aktivity, které ze světa kolem nás dělají lepší místo pro život. Chceme být prospěšní a pomáhat tak, aby to dávalo smysl. Dlouhodobě a systematicky.

Můžete dát příklad?

Největší radost mám z dlouhodobé spolupráce s dětským domovem v Pyšelích a na Ukrajině a propojení těchto aktivit se vzděláváním našich spolupracovníků, kdy za každou vystudovanou lekci je připsána koruna na výstavbu hřišť pro tyto dětské domovy. Druhou aktivitou, na kterou jsem hrdý, je nadace Gee-gee, jejímž posláním je pomáhat spolupracovníkům, kteří se dostali do složité životní situace, a jejich blízkým, zejména dětem, a dlouhodobá finanční podpora této nadace od mnoha našich spolupracovníků.

Jak si představujete budoucnost společnosti? Na co se budete soustředit v příštích letech?

Chceme být úspěšní, tedy dlouhodobě přidávat hodnotu zákazníkům prostřednictvím našich produktů a služeb a špičkových IT řešení. A také chceme mít spokojené a motivované spolupracovníky, být společensky prospěšní a prosperovat. Unicorn je dnes v Česku renomovanou firmou, která se objevuje pravidelně v žebříčcích nejúspěšnějších podniků v regionu a je špičkou v oboru. Z pohledu Evropy je společnost Unicorn vnímána jako vynikající dodavatel řešení v několika odvětvích. Zejména v energetice a bankovnictví jsme automaticky zařazováni do výběrových řízení, kde pravidelně vyhráváme. Naší ambicí je být prvotřídním světovým systémovým integrátorem a dodavatelem IT řešení s vysokou přidanou hodnotou.