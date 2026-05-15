Hořké výročí. V Únětickém pivovaru po 15 letech skončili manželé Tkadlecovi

„15. výročí je přirozeným okamžikem přechodu do další etapy. Výkonné řízení pivovaru se posouvá do nového uspořádání. Oblast piva, kvality, výroby a provozu přebírá Jan Lumbert, který je s pivovarem dlouhodobě spojený již od počátku, celých 15 let. Zakladatelé - Lucka a Štěpán - zůstávají zakladateli a spolumajiteli pivovaru a jejich role v příběhu pivovaru nekončí,“ uvedl ve facebookovém příspěvku Kunz.
Stanovy společnosti dostupné v Obchodním rejstříku uvádějí, že Kunzovi patří 80 procent akcií, dalšímu ze zakládajících společníků Pavlu Malečkovi deset a každému z manželů Tkadlecových po pěti procentech.
Štěpán Tkadlec, absolvent pivovarské průmyslovky a VŠCHT byl ředitelem pivovaru, jeho manželka – rovněž absolventka VŠCHT – zde šéfovala prodeji.
|
Příběh „komety“ mezi českými pivovary
Webu Seznam Zprávy, který na událost upozornil, Daniel Kunz vzkázal, že se k dění v pivovaru nebude vyjadřovat. Situaci nechtěli komentovat ani Lucie Tkadlecová, Štěpán Tkadlec a Pavel Maleček.
„Kunz jim poslal zprávu, že oba končí. Nikdo o tom předem nevěděl, bylo to překvapení. Podle mě je to nesmyslný krok,“ citují Seznam Zprávy zdroj obeznámený se situací.
Pro milovníky únětického piva budou změny minimálně zpočátku obtížně „Bez Lucky a Štěpána to už nebude ten Únětický pivovar, tak jak jsme ho měli rádi,“ píše se v jedné z reakcí na facebookový post.
|
V Úněticích otevře v sobotu nový pivovar, točit se bude desítka
Manželé Tkadlecovi byli totiž tváří pivovaru od jeho znovuobnovení A také iniciátory celé rekonstrukce místa, které má sice bohatou historii, ale kde varné pánve vychladly v roce 1951, jak se píše na stránkách pivovaru.
„Počátkem roku 2010 nás napadlo, že by vlastní pivovar mohl být soukromým podnikáním, které bychom mohli a chtěli dělat. Události pak měly dramatický spád. Protože bydlíme nedaleko odtud, jednou jsme s manželem projížděli Úněticemi a všimli jsme si, že je tu budova, na které je napsáno ‚Pivovar‘ – tak jsme se šli zeptat, jestli by nám to neprodali,“ vzpomínala Lucie Tkadlecová pro lidovky.cz v roce 2012.
Otázkou ovšem bylo, v jakém stavu budova je. „Manžel si šel prohlédnout hlavně technické zázemí a zjistil, že to není žádná ruina – do takového projektu bychom nešli,“ dodala tehdy.
|
Únětický pivovar slaví 15 let, připravil výroční speciál i bohatý program
Vysoká investice do rekonstrukce pivovaru však podle ní byla riziková, proto Tkadlecovi přibrali další dva společníky. „Ve čtyřech společně sdílíme všechny starosti, ale i občasné záchvaty štěstí, když to zrovna jde,“ říkala před lety.
Tkadlecovi také přivedli do pivovaru sládka Vladimíra Černohorského, který pomohl únětickým pivům vtisknout charakter. „Právě on vytvořil všechny receptury včetně speciálů. Piva byla vynikající hned napoprvé,“ vzpomínala Tkadlecová. Vladimír Černohorský zemřel v srpnu 2015.