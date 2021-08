AI odhalí osobnost z playlistů i tweetů, náborářům to může ušetřit práci

Nutno poznamenat, že využívání osobních dat často budí kontroverze, a často je to také zcela oprávněná reakce. Pro ilustraci stačí připomenout skandál kolem společnosti Cambridge Analytica, která na základě uživatelských dat z Facebooku sestavovala psychologické profily nic netušících lidí, díky čemuž dokázala lépe zacílit reklamy i politické kampaně.



Jenže ve využívání dat nemusí vždy jít jen o zneužití. Své o tom ví uznávaný psycholog Tomas Chamorro-Premuzic, který působí jako hlavní expert na talenty ve společnosti ManpowerGroup. Podle něj je pro personalisty v současné době těžké orientovat se v informacích, které k nim z různých stran doputují.

Umělou inteligenci lze vycvičit tak, aby ignorovala, zda jste muž, žena, moc stará či příliš mladý, bohatý či chudá. Personalisty toto odnaučit nelze. Tomas Chamorro-Premuzic hlavní odborník na talenty ve společnosti ManpowerGroup

Univerzitní diplomy ztratily na důležitosti, životopisy svědčí hlavně o schopnostech člověka pracovat v textovém editoru. O takzvaných měkkých dovednostech, které jsou nyní extrémně důležité, se náborář v curriculu spíš nedočte. Naopak sociální sítě mohou být pro poučeného personalistu studnicí vědění.



Tomas Chamorro-Premuzic

„Aktivita na sociálních sítích odhaluje velké množství informací o našich charakterových vlastnostech, což je přesně to, co zaměstnavatelé potřebují znát, a někdy také to, co chtějí znát, než se rozhodnou nás zaměstnat,“ uvádí Chamorro-Premuzic v nedávno publikovaném článku.

Odborník nicméně druhým dechem dodává, že by v ideálním případě neměl být personalista tím, kdo informace ze sociálních sítí vyhodnocuje. K tomu mají podle psychologa sloužit pokročilé analytické nástroje a umělá inteligence. Jejich výhoda podle něj spočívá v tom, že nemají předsudky.

„Na rozdíl od lidí má umělá inteligence schopnost odnaučit se některým věcem a díky správným datům, na nichž se trénuje, a mechanismům odměňování, se může soustředit na relevantní signály a ignorovat nepodstatné informace. Umělou inteligenci lze vycvičit tak, aby ignorovala, zda jste muž, žena, moc stará či příliš mladý, bohatý či chudá. Personalisty toto odnaučit nelze,“ říká Chamorro-Premuzic pro IDNES.cz.

Co prozradí playlist na Spotify

O tom, jak přesným a nezkresleným zrcadlem mohou být digitální stopy, které za sebou člověk na internetu zanechává, vypovídá například rok stará studie Just the Way You Are. Výzkumníci se v ní pokoušeli zjistit, zdali lze poznat osobnostní rysy člověka podle toho, jaké písničky na Spotify poslouchá.

Kromě samotné hudby výzkumníci brali v potaz i to, v jakou dobu k poslechu dochází, zdali má člověk tendenci opakovat jednu a tutéž skladbu pořád dokola, zdali zkouší nové věci, jestli si pouští celá alba nebo jen jednotlivé singly a podobně.

Studie dochází k závěru, že díky moderním technologiím se dá z hudebních preferencí odvodit mnohé. Výzkumníci například zjistili, že svědomití lidé často soustředí svůj poslech do konkrétního časového úseku během dne, tedy že to mají svým způsobem naplánované. Extrovertní lidé zas mají tendenci poslouchat více hudby ze seznamů skladeb od ostatních uživatelů a přívětiví lidé poslouchají to, co jim nabídne samotná služba Spotify.

Jak uvádí Chamorro-Premuzic, podobné výstupy zatím nejsou používány k určení vhodnosti lidí pro práci, avšak do budoucna by tomu tak mohlo být. Aby byla analýza dat na sociálních sítích co nejpřesnější a nikoho nediskriminovala, psycholog přichází s konceptem, který nazývá talentovými bitcoiny.

Měna talentů

„Základním cílem je vytvořit reputační skóre. Bylo by odvozeno z různých digitálních stop, které člověk produkuje na sociálních sítích, v aplikacích či na webu. Protože víme, že vše, co děláme online, lze chápat jako projev osobnosti, schopností, kompetencí a hodnot – tedy stejných atributů, které oblast lidských zdrojů využívá pro výběr a povýšení zaměstnance – mohlo by toto reputační skóre být nezkreslenou měnou talentů,“ popisuje Chamorro-Premuzic a dodává, že by koncept musel být založený na dobrovolné a hlavně vědomé bázi.

Talent bitcoiny by zkrátka měl jen ten, kdo by o ně stál. O svých charakterových vlastnostech by pak nemusel přesvědčovat personalistu u pohovoru, stačilo by se vytasit s vysokým reputačním skórem.

„Stačilo by kandidáty vhodně informovat, vyzvat je ke spolupráci a nechat je uvést na svých sítích, co chtějí. To by umožnilo algoritmům převést jejich data na talent bitcoiny a oni by se mohli svobodně rozhodnout, zda si tyto informace ponechají v soukromí nebo s nimi budou obchodovat jako s bitcoin měnou s potenciálními zaměstnavateli a náboráři,“ popisuje Chamorro-Premuzic.

Nechci být příznivcem toho, že z dat na sociálních sítích nebo CV se dá odhadnout něco tak složitého jako charakter, povaha nebo intelekt jedince. Marek Premus personální ředitel internetového obchodu Alza

Méně technologický přístup

Kromě hudebních preferencí na Spotify dokážou algoritmy odhalit aspekty něčí osobnosti prostřednictvím aktivity na Twitteru. „Slova, která používáte, a frekvence, s jakou je používáte, nám mohou napovědět, zda jste klidní nebo emotivní, cílevědomí nebo uvolnění, důvěřiví nebo skeptičtí, pozitivní nebo negativní a tak dále. Mimochodem, tato osobnostní data nepředpovídají nejen talent pro běžné pracovní pozice, ale také vaše vůdčí schopnosti,“ uvádí Chamorro-Premuzic.



Nutno říct, že ne všichni odborníci z oblasti lidských zdrojů vidí v umělé inteligenci takový potenciál jako Chamorro-Premuzic. „Osobně, ačkoliv jsem příznivec digitalizace a používání dat pro práci personalisty, k oblasti využívání sociálních sítí pro získání údajů o uchazečích zastávám spíše méně technologický přístup,“ uvádí například personální ředitel internetového obchodu Alza Marek Premus.

„Myslím si totiž, že je stále velký rozdíl v marketingu a s ním související prezentací na sociálních sítích a komplexní psychologií člověka. Nechci být příznivcem toho, že z dat na sociálních sítích nebo CV se dá odhadnout něco tak složitého jako charakter, povaha nebo intelekt jedince. Pro mě mají tedy data ze sociálních sítí stejně malou výpovědní hodnotu jako informace uvedené v životopisu při výběru kandidátů,“ říká Premus.

Interview s robotem

Situace, kdy by firmy používaly umělou inteligenci pro analýzu aktivity na sociálních sítích a dalších digitálních stop (samozřejmě za souhlasu uchazečů o práci) je ještě hudbou budoucnosti. Avšak zejména v nadnárodních koncernech už AI do náboru vstupuje, třeba prostřednictvím chatbotů.

Jednoho takového konverzačního robota z dílny technologické firmy IBM využívají i personalisté v české automobilce Škoda Auto. Digitální asistent se jménem Watson zde pomáhá kandidátům vyplňovat online žádosti o zaměstnání.

„HR chatbota, který je aktuálně přístupný v náborových centrech ve všech třech závodech Škoda Auto v České republice od ledna 2021 aktivně použilo 1790 uchazečů o zaměstnání,“ uvádí k tomu Petra Meliška, vedoucí náboru a personálního marketingu společnosti Škoda Auto.