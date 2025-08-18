Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Příkladem je biotechnologická společnosti Moderna, která navázala spolupráci s OpenAI, a tedy s tvůrcem nástroje ChatGPT. Ve firmě, kde působí víc než 5 tisíc zaměstnanců, poměrně čerstvě funguje oddělení pro personalistiku a digitální technologie. Biotechnologický gigant totiž mimo jiné očekává, že umělá inteligence zásadně změní dosavadní způsob lidské práce, píše BBC.
V Moderně i proto došlo ke změně a čistě personální sekce se stala minulostí. Vedení společnosti říká, že IT i personalistika se v mnohém sblížily. Oproti minulosti se mnohem více doplňují. Dávno tedy již nemá platit, že HR se zaměřuje čistě na lidské zdroje a IT na systémy.
|
Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence
Školení na umělou inteligenci jako základ každého zaměstnance
Moderna v současné době školí všechny své zaměstnance, aby s AI nástroji dokázali efektivně pracovat. Firma vnímá, že umělá inteligence je cestou, kterou se chce do budoucna ubírat. Tato AI školení má na starosti právě nedávno vzniklé oddělení pro personalistiku a digitální technologie, v jehož čele stojí Tracey Franklinová.
„Učíme naše lidi pracovat s AI nástroji. Cílem je, aby změnili dosavadní pracovní postupy a dostatečně ovládali práci s umělou inteligencí,“ říká k momentální trendům Franklinová. Ta zároveň dodává, že jejím úkolem je hlavně odstraňování překážek a nastavování nové podnikové kultury.
|
Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů
Franklinová přitom původně šéfovala čistě personální sekci a nové role se ujala až během loňského listopadu. „Určitě není mým cílem dělat z personalisty IT specialistu. Ani naopak,“ říká.
Mění se i péče o zákazníky
Moderna ale není v těchto změnách sama. Podobným směrem se ubírá i italská společnost Covisian, která zaměstnává dokonce 27 tisíc lidí. Většina z nich působí na pozici volajících. Sekce IT a personalistiky každopádně firma sloučila dokonce v roce 2023.
„Spojením můžeme lépe pracovat na správném řešení toho, jak technologií ovlivní naše pracovníky, a jak se naši lidé novým nástrojům nejen v oblasti AI budou přizpůsobovat,“ komentuje aktuální trendy jeden z vedoucích zaměstnanců Fabio Sattolo.
|
Zaměstnanci vědí, že jim práci AI ovlivní. Někteří se bojí, že o místo přijdou
Právě zákaznická péče a call centra jsou na tyto změny velmi vhodné. Nejrůznější studie totiž ukazují, že právě v této oblasti by záběr umělé inteligence mohl být do budoucna opravdu značný. „Naši pracovníci budou stále hovory přijímat a věnovat se zákazníkům přímo. Proces řešení problému ale delegují na AI,“ doplňuje Sattolo.
Změna má i své kritiky
Někteří ale před slučováním HR a IT sekcí varují. Třeba expert David D’Souza z britské profesní organizace CIPD říká, že spojení oddělení může vést k oslabení celkové odbornosti. „Komplexní problémy s lidmi vyžadují jiné dovednosti než ty, které jsou potřeba v IT. Lepší je spolupráce než úplné sloučení,“ domnívá se.
I přesto ale většina firem na trhu nejspíš půjde cestou sloučení obou oddělení, což za banku Bunq potvrdila i jedna ze zaměstnankyň Bianca Zwartová. „Umělá inteligence převezme rutinní úkoly. Na pracovnících zůstane řešení složitějších problémů,“ uzavírá pro BBC.