Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné znamenat i snížení mzdových nákladů, může už brzy stát většinovou realitou. První společnosti s globálním záběrem se navíc tímto směrem již začínají ubírat.
Příkladem je biotechnologická společnosti Moderna, která navázala spolupráci s OpenAI, a tedy s tvůrcem nástroje ChatGPT. Ve firmě, kde působí víc než 5 tisíc zaměstnanců, poměrně čerstvě funguje oddělení pro personalistiku a digitální technologie. Biotechnologický gigant totiž mimo jiné očekává, že umělá inteligence zásadně změní dosavadní způsob lidské práce, píše BBC.

V Moderně i proto došlo ke změně a čistě personální sekce se stala minulostí. Vedení společnosti říká, že IT i personalistika se v mnohém sblížily. Oproti minulosti se mnohem více doplňují. Dávno tedy již nemá platit, že HR se zaměřuje čistě na lidské zdroje a IT na systémy.

Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence

Školení na umělou inteligenci jako základ každého zaměstnance

Moderna v současné době školí všechny své zaměstnance, aby s AI nástroji dokázali efektivně pracovat. Firma vnímá, že umělá inteligence je cestou, kterou se chce do budoucna ubírat. Tato AI školení má na starosti právě nedávno vzniklé oddělení pro personalistiku a digitální technologie, v jehož čele stojí Tracey Franklinová.

„Učíme naše lidi pracovat s AI nástroji. Cílem je, aby změnili dosavadní pracovní postupy a dostatečně ovládali práci s umělou inteligencí,“ říká k momentální trendům Franklinová. Ta zároveň dodává, že jejím úkolem je hlavně odstraňování překážek a nastavování nové podnikové kultury.

Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Franklinová přitom původně šéfovala čistě personální sekci a nové role se ujala až během loňského listopadu. „Určitě není mým cílem dělat z personalisty IT specialistu. Ani naopak,“ říká.

Mění se i péče o zákazníky

Moderna ale není v těchto změnách sama. Podobným směrem se ubírá i italská společnost Covisian, která zaměstnává dokonce 27 tisíc lidí. Většina z nich působí na pozici volajících. Sekce IT a personalistiky každopádně firma sloučila dokonce v roce 2023.

„Spojením můžeme lépe pracovat na správném řešení toho, jak technologií ovlivní naše pracovníky, a jak se naši lidé novým nástrojům nejen v oblasti AI budou přizpůsobovat,“ komentuje aktuální trendy jeden z vedoucích zaměstnanců Fabio Sattolo.

Zaměstnanci vědí, že jim práci AI ovlivní. Někteří se bojí, že o místo přijdou

Právě zákaznická péče a call centra jsou na tyto změny velmi vhodné. Nejrůznější studie totiž ukazují, že právě v této oblasti by záběr umělé inteligence mohl být do budoucna opravdu značný. „Naši pracovníci budou stále hovory přijímat a věnovat se zákazníkům přímo. Proces řešení problému ale delegují na AI,“ doplňuje Sattolo.

Změna má i své kritiky

Někteří ale před slučováním HR a IT sekcí varují. Třeba expert David D’Souza z britské profesní organizace CIPD říká, že spojení oddělení může vést k oslabení celkové odbornosti. „Komplexní problémy s lidmi vyžadují jiné dovednosti než ty, které jsou potřeba v IT. Lepší je spolupráce než úplné sloučení,“ domnívá se.

I přesto ale většina firem na trhu nejspíš půjde cestou sloučení obou oddělení, což za banku Bunq potvrdila i jedna ze zaměstnankyň Bianca Zwartová. „Umělá inteligence převezme rutinní úkoly. Na pracovnících zůstane řešení složitějších problémů,“ uzavírá pro BBC.

