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Přežije ruský Amazon útoky dronů? Wildberries přišel už o čtvrtinu skladů

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  11:43
Ukrajinské drony v posledních týdnech opakovaně zasáhly sklady ruského internetového tržiště Wildberries. Firma přišla o více než čtvrtinu skladových kapacit a škody podle odhadů šplhají do stovek miliard rublů. Ačkoliv pro ruskou ekonomiku útoky zásadní hrozbou nejsou, firmě jako takové mohou zvýšit náklady. Ve hře je stěhování do Kazachstánu.

Útoky ukrajinské armády na ruskou společnost Wilberries začaly 18. července. Kyjev je odůvodňuje tím, že Wildberries dodává ruské armádě součástky pro drony a další vojenské vybavení. Ruská firma kvůli tomu plánuje, že se minimálně z části přesune z Ruska do Kazachstánu, píše web The Moscow Times.

Společnosti Wildberries po útoku ukrajinského dronu shořel sklad v Leningradské oblasti. (4. srpna 2026)
Společnosti Wildberries po útoku ukrajinského dronu shořel sklad v Leningradské oblasti. (4. srpna 2026)
Ukrajinský útok na infrastrukturu ruského internetového prodejce Wildberries v Samaře (2. srpna 2026)
Mapa dosavadních ukrajinských útoků na infrastrukturu ruského internetového prodejce Wildberries (30. července 2026)
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Podle odhadu bylo na počátku tohoto týdne mimo provoz celkem čtrnáct skladů společnosti Wildberries o ploše přes 1,5 milionu metrů čtverečních. Jde o zhruba 27 procent skladovacích prostor ruské firmy. Ačkoliv společnost přesnou výši škod nezveřejnila, podle serveru The Moscow Times může obnova jednoho metru čtverečního skladu stát asi 70 tisíc rublů (cca 18 tisíc korun).

Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries, firma hledá útočiště v Kazachstánu

Náklady na opravy budou vysoké

Opravy zasažených objektů by tak Wildberries mohly vyjít na přibližně 105 miliard rublů, tedy zhruba na 27 miliard korun. Pro firmu sice jde o výraznou částku, nikoliv však likvidační. Skupina RWB, vzniklá spojením Wildberries a společnosti Russ, loni vykázala čistý zisk 175 miliard rublů (cca 45 miliard korun).

Kromě nutných oprav je výpadek části skladových kapacit pro Wildberries komplikací i proto, že nutí společnost měnit trasy, vozit zásilky na delší vzdálenosti a hledat nové skladové prostory.

Podle listu Kommersant se někteří majitelé volných skladů zdráhají firmě pronajímat. Obávají se totiž, že ukrajinské útoky budou pokračovat. Firma proto plánuje nové skladové kapacity také v Kazachstánu. Firma má mít zájem přibližně o 100 tisíc metrů čtverečních a podle zahraničních médií by měla být připravena využít prakticky všechny vhodné volné kapacity.

Útočiště v Kazachstánu se Wildberries vyplatí

Wildberries už navíc staví vlastní logistické centrum o rozloze přes 100 tisíc metrů čtverečních v Almaty a další, ještě větší areál o rozloze 160 tisíc metrů čtverečních vzniká v Astaně. Kazachstán je pro Wildberries výhodný mimo jiné tím, že je spolu s Ruskem členem Eurasijské ekonomické unie, takže zboží se mezi oběma zeměmi může pohybovat bez celních bariér.

Citelnější ztráty než společnost Wildberries mohou nést prodejci, jejichž zboží bylo v poničených skladech uloženo. Podle The Moscow Times škody na zboží dosahují na 214,9 až 279,6 miliardy rublů, tedy až na 71 miliard korun.

Dron zabil Rusy na pláži. Ukrajinci útočili i na Krym a sklady Wildberries

Ve hře je ale finanční pomoc. „Přestože ze zákona nemáme povinnost prodejce za zboží zničené při letošních útocích odškodnit, jednáme o možnostech, jak jim pomoci,“ uvedla šéfka Wildberries Taťjana Kimová s tím, že bez pomoci by někteří obchodníci nemuseli mít dostatek prostředků na doplnění zásob a pokračování v prodeji.

Podporu chystá i ruská vláda. Pomoc kolem 250 miliard rublů (asi 64,7 miliardy korun) by zvýšila plánovaný letošní rozpočtový deficit z 3,79 bilionu rublů (zhruba 979 miliard korun) na přibližně 4,04 bilionu rublů (asi 1,04 bilionu korun).

Ruské tržiště těží z odchodu západních značek

Ekonom Dmitrij Nekrasov ale neočekává, že by útoky na Wildberries výrazněji zasáhly celé ruské hospodářství. „Pokud by celkové škody, včetně skladů, které mohou být ještě zničeny, dosáhly 200 miliard rublů, stále by šlo o částku o něco nižší než 0,1 procenta ruského HDP,“ uvedl.

Podle Nekrasova je navíc situace odlišná od útoků na ropné rafinerie, jejichž výpadky se mohou přenášet i do dalších částí ekonomiky. Wildberries má naopak řadu konkurentů, takže prostor pro širší hospodářské problémy zůstává omezený.

Problémy Wildberries ale mohou zasáhnout ruský bankovní sektor. Firma je výrazně zadlužená a podle odhadů mohou její závazky přesahovat 1,3 bilionu rublů (zhruba 334 miliard korun). Přibližně půl bilionu rublů (asi 129 miliard korun) má připadat na státní banku VTB, která zároveň s Wildberries letos výrazně prohloubila spolupráci. VTB se před nedávnem mimo jiné dohodla na koupi pětiprocentního podílu ve WB Bank, která patří Wildberries.

Společnost Wildberries v posledních letech těžila z odchodu západních značek z Ruska. Uvolněný prostor rychle zaplnili domácí a čínští prodejci, kteří přes tržiště získali přístup k zákazníkům po celé zemi.

Hoří další Wildberries. Dronové útoky zapálily sklady ve Volgogradu i u Kazaně

Wildberries má letos podle odhadů ovládat asi 45 procent ruského trhu, zatímco hlavní rival Ozon přibližně 32 procent. Hodnota zboží prodaného přes Wildberries se mezi lety 2021 a 2023 téměř ztrojnásobila z 844 miliard rublů (asi 218 miliard korun) na 2,5 bilionu rublů (zhruba 647 miliard korun), uzavírá The Moscow Times.

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