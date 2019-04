Možná už nikdy nebudeme mít zisk, varuje Uber budoucí investory

Vyplývá to ze zprávy o hospodaření, kterou americká společnost ve čtvrtek předložila Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Podle dokumentu, který dává první ucelený obrázek o finanční situaci deset let fungujícího podniku, Uber v roce 2018 zvýšil obrat o 42 procent na 11,3 miliardy dolarů (256 miliard Kč) a vykázal zisk téměř jedné miliardy dolarů.

Za ten však vděčí pouze mimořádnému příjmu z prodeje mezinárodních aktivit v prvním čtvrtletí. Ve zbylých třech kvartálech byla firma ve ztrátě a za celý rok vykázala ztrátu před zahrnutím úroků, daní a odpisů ve výši 1,85 miliardy dolarů, cituje z textu agentura DPA.

Zpráva také ukazuje, že cesta Uberu k zisku bude ještě daleká. Firma v ní uvádí, že provozní náklady „v dohledné době výrazně porostou“, zatímco „nemusí dosáhnout zisku“. Služeb společnosti v závěru roku měsíčně využívalo v průměru 91 milionů uživatelů. To je ve srovnání s čísly v roce 2017 nárůst o 33,8 procenta, ale zpomalení vůči předchozímu meziročnímu srovnání, kdy růst činil 51 procent.

Firma dosud neuvedla cenu, za niž se její akcie pod názvem Uber začnou pravděpodobně v květnu na newyorské burze NYSE (New York Stock Exchange) prodávat. Podle některých zdrojů by se cenové rozpětí mohlo pohybovat mezi 48 a 55 dolary za akcii, uvedl zpravodajský server BBC. Hodnota firmy by tak mohla dosáhnout více než 100 miliard dolarů, což by letos byla největší primární veřejná nabídka (IPO).

Takzvanou roadshow, tedy prezentaci, na níž bude firma přesvědčovat investory, aby si její akcie koupili, hodlá Uber zahájit v týdnu od 29. dubna. Na jejím základě pak bude cena jedné akcie stanovena. Šéf Uberu Dara Khosrowshahi na ní bude muset investory přesvědčit, že se mu po sérii skandálů uplynulých dvou let daří měnit kulturu a obchodní praktiky společnosti.

Společnost se musela vypořádat s několika obviněními řidičů ze sexuálního obtěžování nebo s dopady masivního úniku informací, ke kterému došlo v roce 2016. Proti službě navíc dlouhodobě protestují taxikáři, řada světových měst ji úplně zakázala.

Už koncem března vstoupil na burzu menší rival Uberu, společnost Lyft. Jeho akcie ve čtvrtek uzavřely na 61,01 USD, což je 15 procent pod emisní cenou. Vývoj ceny akcií Lyftu představuje mrazivý signál pro další začínající technologické podniky, které se letos na burzu chystají, napsala agentura Reuters.