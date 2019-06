Létajícím taxi již za rok. Uber Air se bude testovat v USA a Austrálii

„Summit Elevate dnes odstartoval pomyslný let k roku 2023, kdy by se díky technickému pokroku měla stát letecká přeprava Uber Air realitou,“ řekl v úterý na konferenci Eric Allison, ředitel Uber Elevate. „Okamžik, kdy si bude možné stiskem tlačítka přivolat aerotaxi, je mnohem blíže, než by se mohlo zdát,“ dodal.



První městem mimo USA, kde se budou bezpilotní aerotaxi Uber Air testovat, se stane australské Melbourne. Firma již dříve ohlásila budoucí testování v Dallasu a Los Angeles. První pasažéři by se aerotaxi Uberu měli proletět v roce 2020, do standardního provozu by se pak měly dostat o tři roky později.



Na konferenci byl k vidění také první koncept kabiny Uber Air. Vznikl ve spolupráci se společností Safran Cabin a se studiem Bipolar. Firma neplánuje, že by si v budoucnu kabiny či zbytek aerotaxi vyráběla sama. Kromě toho -firma představila i šestnáct návrhů takzvaných Skyportů, tedy letišť a hangárů pro Uber Air.



Dovážky jídla dronem

Současné aktivity Uberu se však neomezují pouze na Uber Air. Podle agentury AP začala firma v uplynulých dnech také testovat donášky jídla pomocí dronu. Na rozdíl od služby Prime Air internetového obchodu Amazon, kterou firma slíbila spustit do několika měsíců, nebude bezpilotní dron Uberu doručovat zásilky přímo zákazníkům.

Místo toho se setká s řidičem služby Uber Eats, který z něj zásilku vyndá a předá ji do rukou zákazníka. Firma tím pravděpodobně chce omezit nebezpečí, které vzniká při setkání dronu s neproškolenou osobou.

V současnosti pouze přistane na vymezené ploše, v budoucnu by pak měl směřovat na střechu automobilu Uber Eats. Na té dron přistane přibližně jednu míli (1,6 kilometru) před cílem a auto ho pak doveze až k zákazníkovi.

„Pracujeme v úzkém kontaktu s FAA (Federální úřad pro letectví, pozn. redakce), abychom měli jistotu, že plníme všechny požadavky a že je vše bezpečné,“ uvedl ve středu Luke Fischer, který má na starosti letecké operace Uber Elevate.